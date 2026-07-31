Χρηματιστήριο Αθηνών: Οριακή πτώση κατά 0,08% σήμερα – Με κέρδη 4,47% έκλεισε ο Ιούλιος

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Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα έκλεισαν οι τιμές των μετοχών κατά τη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αγορά έκλεισε με αρνητικό πρόσημο, μετά από πέντε ανοδικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη σε ποσοστό 4,71%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.569,75 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,08%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.563,87 μονάδες (-0,31%) και υψηλότερη τιμή στις 2.588,41 μονάδες (+0,64%).
Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σε εβδομαδιαία βάση στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε άνοδο 3,09%, τον Ιούλιο κέρδισε 4,47%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 21,17%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 396,298 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 63.913.025 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,98%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+4,62%), της CrediaBank (+3,52%), της ViohaLco (+3,15%), της Allwyn (+1,99%) και της Πειραιώς (+1,52%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-3,54%), της Elvalhalcor (-1,45%) και του ΟΤΕ (-1,09%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Alpha Bank διακινώντας 15.215.175 και 13.006.124 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 74,89 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 55,61 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 44 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Prodea (+7,97%) και Real Consulting(+4,85%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Σαραντόπουλος (-9,32%) και Εκτέρ (-4,66%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
- AKTOR:10,4200 (+4,62%)
- ALLWYN:13,3400 (+1,99%)
- ΚΥΠΡΟΥ:10,2500 (-0,68%)
- CREDIABANK:1,0000 (+3,52%)
- METLEN:45,9600 (+0,83%)
- OPTIMA:10,4200 (-0,86%)
- ΤΙΤΑΝ:52,1000 (+0,19%)
- ALPHA BANK: 4,2660 (-0,26%)
- AEGEAN AIRLINES:12,1500 (+0,83%)
- VIOHALCO: 17,6800 (+3,15%)
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 45,2200 (+0,71%)
- ΔΑΑ:10,5600 (-1,22%)
- ΔΕΗ: 22,3000 (+0,45%)
- COCA COLA HBC:58,5000 (-0,85%)
- ΕΛΠΕ: 13,0000 (+1,09%)
- ELVALHALCOR: 3,7400 (-1,45%)
- ΕΘΝΙΚΗ: 16,1000 (-3,54%)
- ΕΥΔΑΠ: 11,3800 (αμετάβλητη)
- EUROBANK: 4,4500 (-0,45%)
- LAMDA DEVELOPMENT: 6,3150 (+1,36%)
- MOTOR OIL: 50,8000 (-0,20%)
- JUMBO: 24,2000 (+0,41%)
- ΟΛΠ:44,5000 (-0,67%)
- ΟΤΕ: 20,0200 (-1,09%)
- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 10,0000 (+1,52%)