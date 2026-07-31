Apple: Η μετοχή καταρρέει λόγω προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού

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Οι μετοχές της Apple πέφτουν σχεδόν κατά 10% την Παρασκευή μετά από μια απογοητευτική πρόβλεψη που έδειξε ότι η κατασκευάστρια του iPhone δυσκολεύεται να εξασφαλίσει επαρκή εξαρτήματα, καθώς το κύμα ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων με έμφαση στην AI πιέζει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Η πτώση, αν συνεχιστεί, θα αποτελέσει την χειρότερη μέρα για τη μετοχή από τότε που η πανδημία προκάλεσε μαζικές πωλήσεις τον Μάρτιο του 2020. Θα σβήσει σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της Apple και θα επιστρέψει το στέμμα της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο στην εταιρεία κατασκευής τσιπ AI, Nvidia, λίγες μέρες μετά την απόκτηση του «τίτλου» από την Apple.

Ο Τιμ Κουκ, τον οποίο το Reuters χαρακτηρίζει ιδιοφυΐα σε θέματα αλυσίδων εφοδιασμού, χαρακτήρισε τις ελλείψεις «πολύ σημαντικές» και είπε ότι η Apple είχε περιορισμένες επιλογές για να τις αντιμετωπίσει, μιλώντας στην τελευταία του τηλεδιάσκεψη μετά από οικονομικά αποτελέσματα ως διευθύνων σύμβουλος πριν παραδώσει τα ηνία στον Τζον Τέρνους τον Σεπτέμβριο και γίνει εκτελεστικός πρόεδρος.

«Ακόμα κι αν στην κλίμακα της Apple λένε ότι δεν έχουν καθόλου ευελιξία στην αλυσίδα εφοδιασμού, είναι πραγματικά κακό για όλους», είπε ο Μπεν Μπατζάριν, διευθύνων σύμβουλος της τεχνολογικής συμβουλευτικής εταιρείας Creative Strategies.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν κατοχυρώσει ικανότητες προχωρημένης παραγωγής τσιπ και μνήμης για να τροφοδοτήσουν τα κέντρα δεδομένων AI, προκαλώντας ελλείψεις και αυξήσεις τιμών που αναμένεται να μειώσουν τόσο την αγορά προσωπικών υπολογιστών όσο και τα smartphone φέτος.

Η Apple είχε μετριάσει λίγο το πλήγμα από την άνοδο των τιμών στα τσιπ μνήμης χρησιμοποιώντας απόθεμα που είχε αποθηκεύσει, αλλά ο Κουκ είπε ότι το μαξιλάρι αυτό εξαντλείται και η έλλειψη επεξεργαστών την εμποδίζει να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση για iPhone και Mac.

Η πρόβλεψή της την Πέμπτη για αύξηση εσόδων μεταξύ 9% και 11% για το τρέχον τρίμηνο έμεινε κάτω από την εκτίμηση της Wall Street για περίπου 12%, και η πιο αργή ανάπτυξη στην δραστηριότητα υπηρεσιών επισκίασε επίσης τα γενικά ισχυρά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Η αδυναμία των υπηρεσιών ανησυχεί τους επενδυτές

Η αδυναμία των υπηρεσιών της Apple ανησύχησε τους επενδυτές καθώς συνέβη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ισχυρών πωλήσεων iPhone, που συνήθως τροφοδοτούν και την επιχείρηση App Store και περιλαμβάνει τα πάντα, από το Apple Music μέχρι το Apple TV.

Αυτή η επιβράδυνση θα μπορούσε να γίνει χειρότερη αν οι πωλήσεις των iPhone επηρεαστούν από αύξηση τιμής που πολλοί αναλυτές περιμένουν κατά την κυκλοφορία της νέας σειράς, που συνήθως γίνεται τον Σεπτέμβριο.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley δήλωσαν: «Η επιρροή της Apple στην αλυσίδα εφοδιασμού φαίνεται να τίθεται υπό αμφισβήτηση και δεν είναι σαφές ότι η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως σημαντικός παράγοντας ενίσχυσης για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, με τον μελλοντικό αντίκτυπο στην αξιοποίηση της ακόμη αβέβαιο. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η χαλάρωση στο App Store ίσως να είναι ακόμα και αποτέλεσμα της ανακατανομής του χρόνου των πελατών λόγω της AI».

Ωστόσο, κάποιοι αναλυτές είπαν ότι το iPhone έχει αντέξει αυξήσεις τιμών στο παρελθόν χωρίς να μειωθεί σημαντικά η ζήτηση και ότι μια πρόσφατη συμφωνία leasing στις ΗΠΑ σε συνεργασία με την Klarna, που προσφέρει μηνιαία σχέδια για τις συσκευές της Apple, θα μπορούσε να μετριάσει το πλήγμα.

Τουλάχιστον τέσσερις χρηματιστηριακές εταιρείες μείωσαν τους στόχους για την τιμή της μετοχής της εταιρείας, ενώ τρεις την αύξησαν. Αυτό οδήγησε την μεσαία εκτίμηση στα 330 δολάρια, δηλαδή 3 δολάρια χαμηλότερα από την τελευταία τιμή κλεισίματος, σύμφωνα με τα δεδομένα της LSEG. Η μετοχή έχει ανέβει κατά 22,7% φέτος, μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης.