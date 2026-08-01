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Πετρέλαιο: «Φλέβα χρυσού» για ExxonMobil ​και Chevron η ενεργειακή κρίση – Σταθερά υψηλές οι τιμές καυσίμων

Ρεκόρ παραγωγής σε πετρέλαιο κατέγραψαν οι δύο αμερικανικοί κολοσσοί το β' τρίμηνο του 2026 - Γιατί πιέζονται οι τιμές καυσίμων - Η εικόνα στις μετοχές

World 01.08.2026, 10:39
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Πετρέλαιο: «Φλέβα χρυσού» για ExxonMobil ​και Chevron η ενεργειακή κρίση – Σταθερά υψηλές οι τιμές καυσίμων
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Υπό πίεση αναμένεται να παραμείνουν οι παγκόσμιες προμήθειες ντίζελ και άλλων προϊόντων διύλισης σύμφωνα με τις αμερικανικές εταιρείες ExxonMobil ​και Chevron, κάτι που θα οδηγήσει σε υψηλές τιμές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές διαταραχές στον ενεργειακό κλάδο και το πετρέλαιο.

Αμφότερες οι εταιρείες ανακοίνωσαν σημαντικές αυξήσεις στα κέρδη διύλισης για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 την Παρασκευή, καθώς η μείωση των αποθεμάτων καυσίμων σε συνδυασμό με τον περιορισμό των εξαγωγών από την Κίνα και τις διακοπές λειτουργίας των διυλιστηρίων στη Ρωσία οδήγησαν σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους, σημειώνει το Reuters.

«Θα δούμε κάποιες ανοδικές πιέσεις στην τιμολόγηση των προϊόντων, προς το τρίτο τρίμηνο και ίσως πέρα από αυτό», δήλωσε ο CEO της Chevron, Mike Wirth, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η ζήτηση για αποστάγματα, συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ και του πετρελαίου θέρμανσης, δεν προβλέπεται να μειωθεί μακροπρόθεσμα.

Τα αυξανόμενα περιθώρια κέρδους και τα συνακόλουθα κέρδη σημειώνονται καθώς οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ ξεπέρασαν και πάλι τα 4 δολάρια το γαλόνι την περασμένη εβδομάδα.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα για τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που θα διεξάγουν εκστρατεία για να διατηρήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Ρεκόρ στην παραγωγή εντός ΗΠΑ – Οι περιορισμοί

Οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες των ΗΠΑ λένε ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρήσουν την παραγωγή υψηλή.

Η Exxon δήλωσε ότι λειτουργούσε τα διυλιστήρια των ΗΠΑ με υψηλή χωρητικότητα και είχε ένα ρεκόρ δεύτερου τριμήνου στην παραγωγή ντίζελ, ενώ η Chevron δήλωσε ότι είχε ρεκόρ απόδοσης άνω του 1 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα.

Ωστόσο, ο CEO της Exxon, Darren Woods, δήλωσε ότι είναι κρίσιμο να ξαναρχίσει η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, ώστε να εισρεύσει περισσότερο αργό πετρέλαιο στην αγορά.

«Η αξιοποίηση που έχουμε δει δεν μπορεί να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η πρόκληση διύλισης θα ταλανίζει τον κόσμο για κάμποσο καιρό», δήλωσε στο CNBC.

Ο Woods πρόσθεσε ότι η εταιρεία έχει το μεγαλύτερο αποτύπωμα διύλισης στον κόσμο εκτός Κίνας και η διακοπή της προμήθειας αργού πετρελαίου πρόσθεσε δυσκολίες στον τομέα διύλισης και εμπορίας.

Τα διυλιστήρια πρέπει να ολοκληρώσουν την απαραίτητη συντήρηση και η Chevron δήλωσε ότι ο χρόνος διακοπής λειτουργίας στο τρίτο τρίμηνο αναμένεται να επηρεάσει τα κέρδη στον τομέα διύλισης και εμπορίας από 175 εκατομμύρια δολάρια ως και 225 εκατομμύρια δολάρια.

Οι προσδοκίες των αναλυτών

Ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη της Exxon στον τομέα διύλισης και εμπορίας αυξήθηκαν στα 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια, ορισμένοι επενδυτές ίσως περίμεναν από την Exxon να ανακοινώσει ακόμη ισχυρότερα αποτελέσματα διύλισης δεδομένου του μεγάλου αποτυπώματος των διυλιστηρίων της, ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμά του ο αναλυτής της RBC Capital Markets, Biraj Borkhataria).

Η Exxon έχασε οριακά τις μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη του δευτέρου τριμήνου, ενώ η Chevron ξεπέρασε τις προσδοκίες. Οι μετοχές της Exxon σημείωσαν πτώση 1%, ενώ της Chevron ενισχύθηκαν κατά περίπου 2%, αναφέρει το Reuters.

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