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Φιλοδωρήματα: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου

Πώς θα υπολογίζονται τα φιλοδωρήματα - Σχετικά παραδείγματα - Πότε θεσπίστηκε για πρώτη φορά

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 01.08.2026, 13:01
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Φιλοδωρήματα: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου
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Σε αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι μισθωτοί προαιρετικά από πελάτες, από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως από το φορολογικό έτος 2026, προχώρησε η κυβέρνηση.

Το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα στην εστίαση, τον τουρισμό και γενικότερα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών.

Οι αλλαγές στα φιλοδωρήματα

H σημαντικότερη αλλαγή που επέρχεται είναι ότι το αφορολόγητο θα υπολογίζεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της εποχικής εργασίας, ιδιαίτερα στην εστίαση, τον τουρισμό, αλλά και γενικότερα στους κλάδους παροχής υπηρεσιών.

Αυτή η αλλαγή είναι σημαντική, ιδίως για νέους και για όσους εργάζονται περιστασιακά, καθώς:

  • Ανταποκρίνεται στην εποχικότητα της εργασίας. Ένας εργαζόμενος που εργάζεται έξι μήνες σεζόν μπορεί να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδωρήματα έως 1.000 ευρώ τον μήνα -πολλαπλάσια από το μηνιαίο όριο των 300 ευρώ που ισχύει σήμερα- χωρίς να χάνει το φορολογικό πλεονέκτημα επειδή συγκεντρώνει τα εισοδήματά του σε λίγους μήνες. Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος που απασχολείται όλο το έτος, όπως ένας διανομέας, μπορεί να αξιοποιεί κατά μέσο όρο αφορολόγητο περίπου 500 ευρώ τον μήνα, αντί 300 ευρώ που ίσχυε ως τώρα.
  • Είναι πιο δίκαιο φορολογικά. Η φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Με το ίδιο κριτήριο υπολογίζεται πλέον και το αφορολόγητο των φιλοδωρημάτων, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

Το ετήσιο όριο των 6.000 ευρώ αντιστοιχεί ουσιαστικά σε περίπου 500 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο, παραμένοντας σε εύλογα επίπεδα. Παράλληλα, πολλοί εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό αλλάζουν εργοδότη μέσα στο ίδιο έτος, γεγονός που καθιστά το ετήσιο πλαίσιο πιο ρεαλιστικό και λειτουργικό.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση καθιέρωσε για πρώτη φορά αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα, καθώς έως το 2024 τα φιλοδωρήματα που καταβάλλονταν ηλεκτρονικά μέσω POS φορολογούνταν στο σύνολό τους.

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