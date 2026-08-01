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Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Τράπεζες 01.08.2026, 07:00
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Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Ρεπορτάζ Αγης Μάρκου

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Με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ, περίπου ίδια με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ολοκλήρωσαν το πρώτο μισό της εφετινής χρήσης οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Όλα δείχνουν ότι παρά τη γεωπολιτική αστάθεια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα υπερβούν με άνεση τους στόχους των αρχικών business plans για το 2026.

Η Eurobank προχώρησε ήδη σε γενναία αναβάθμιση των προβλέψεων για την κερδοφορία της, η Εθνική προανήγγειλε την υπέρβασή τους, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένα νούμερα, η Alpha Bank ανέβασε τον πήχη για τα κέρδη ανά μετοχή, ενώ η Πειραιώς αναπροσάρμοσε τις εκτιμήσεις για το οργανικό εισόδημα, δίχως αλλαγές προς ώρας στο guidance για το καθαρό αποτέλεσμα της χρονιάς.

Οι διοικήσεις των περισσότερων ομίλων επέλεξαν να τηρήσουν στάση αναμονής, καθώς η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις παραμένει υψηλή.

Προϊδέασαν ωστόσο τους αναλυτές για τα ισχυρά ανοδικά ρίσκα ως προς τα έσοδα και τα κέρδη.

Το β΄ τρίμηνο 2026

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που έδωσαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, η δυναμική του β΄ τριμήνου ήταν ιδιαίτερα ισχυρή.

Στο υπό εξέταση διάστημα, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν τόσο σε ετήσια βάση, κατά 6,5%, όσο και σε τριμηνιαία κατά 27%.

Η άνοδος αυτή προήλθε τόσο από το έντοκο εισόδημα (+6,3% σε ετήσια βάση και +3% σε τριμηνιαία βάση), όσο και από τα καθαρά έσοδα προμηθειών (+22% και +9,5% αντίστοιχα).
Σε αυτό συνέβαλαν η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης, η άνοδος των επιτοκίων, η ενίσχυση των εργασιών σε τοκοφόρους τομείς και η ενοποίηση εταιρειών που εξαγοράστηκαν το προηγούμενο διάστημα.

Καταγράφηκε δηλαδή συνδυασμός οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης των μεγεθών.

Η πορεία των μεγεθών

Αναλυτικότερα, στο α΄ εξάμηνο του 2026 σημειώθηκαν τα εξής:

– Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 4,27 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,10% σε σχέση με τα 4,1 δισ. ευρώ που είχαν ανακοινωθεί για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόκειται για μία άνοδο την οποία οι διοικήσεις των τραπεζών συνέδεσαν κατά κύριο λόγο με τη μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου τους και δευτερευόντως με την αναπροσαρμογή των δεικτών euribor από το Μάρτιο και μετά.

Συγκεκριμένα, η πιστωτική επέκταση στο α΄ εξάμηνο διαμορφώθηκε σε 8,5 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 500 εκατ. ευρώ έναντι της ίδιας περιόδου του 2025.

Επιπλέον ώθηση στα σχετικά μεγέθη έδωσε το χαρτοφυλάκιο ομολόγων, το οποίο θα διευρυνθεί περαιτέρω στο β΄ εξάμηνο της χρονιάς.

– Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ έναντι 1,14 δισ. ευρώ που είχαν ανακοινώσει πριν από ένα χρόνο οι τράπεζες για το α΄ εξάμηνο του 2025.

Η αύξησή τους κατά 22% ή 256 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση είναι αποτέλεσμα τόσο της ανάπτυξης των εργασιών σε τομείς όπως το bancassurance, το asset management και η επενδυτική τραπεζική, όσο και των εξαγορών που έχουν ολοκληρωθεί.

Επίσης, σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι περισσότερες προμήθειες που εισέπραξαν οι τράπεζες, λόγω των αυξημένων όγκων νέων δανείων.

– Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 2,11 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη που είχαν δημοσιοποιήσει οι τράπεζες για το α΄ εξάμηνο του 2025.

Ως εκ τούτου, μέρος της ανόδου αποδίδεται στην ενοποίηση των αποτελεσμάτων εξαγορασθεισών εταιρειών, που επιβάρυναν σε αξιοσημείωτο βαθμό το μισθολογικό κόστος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μη προσαρμοσμένη βάση η αύξηση των δαπανών για το προσωπικό ξεπέρασε σε ετήσια βάση το 30%.

– Πτωτικά κινήθηκαν οι προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 396 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 14% σε ετήσια βάση.
Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμειναν κατά βάση σταθεροί, κάτω από το 3% κατά μέσο όρο.

Οι τράπεζες με στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο και χορηγήσεις που είχαν ρυθμιστεί με λύσεις step up αξιοποιούν τις σωρευμένες προβλέψεις για την κάλυψης της αναμενόμενης ζημιάς από τη διαχείρισή τους, ενώ αναμένονται και κινήσεις αποενοποίησης το επόμενο διάστημα.

– Η ρευστότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τις καταθέσεις να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Στο τέλος Ιουνίου 2026 αθροιστικά στους 4 μεγάλους του κλάδου είχαν διαμορφωθεί σε 275 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 25 δισ. ευρώ περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

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