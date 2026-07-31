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Alpha Bank: Kαθαρά κέρδη 497,2 εκατ. στο α’ εξάμηνο – Ερχεται προμέρισμα

Η ισχυρή κερδοφορία οδηγεί την Alpha Bank σε αναθεώρηση του στόχου για κέρδη ανά μετοχή στα 0,41 ευρώ

Τράπεζες 31.07.2026, 08:08
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Alpha Bank: Kαθαρά κέρδη 497,2 εκατ. στο α’ εξάμηνο – Ερχεται προμέρισμα
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Kέρδη 497,2 εκατ. στο α’ εξάμηνο ανακοίνωσε η Alpha Bank, αναβαθμίζοντας την πρόβλεψή της για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026 στα 0,41 ευρώ από 0,40 ευρώ.

Παράλληλα, η Τράπεζα αυξάνει την πρόβλεψη διανομής μερίσματος προς τους μετόχους στα 273 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τη δέσμευσή της για payout ratio στο 55% των κερδών με ενδιάμεσο μέρισμα περίπου 124 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2026 -υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων-, 12% υψηλότερα από το αντίστοιχο της περσινής χρονιάς.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Τα αποτελέσματα

Συγκεκριμένα, η Alpha Bank ανακοίνωσε:

• Προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους €0,5 δισ. στο α΄ εξάμηνο (+6% ετησίως), με τα κέρδη του β΄ τριμήνου να ανέρχονται σε €275 εκατ. (+24,6% σε τριμηνιαία βάση).
• Καθαρά έσοδα από τόκους €853 εκατ. στο α΄ εξάμηνο (+7% ετησίως), υποστηριζόμενα από την ισχυρή αύξηση των χορηγήσεων και του
χαρτοφυλακίου ομολόγων.
• Έσοδα από προμήθειες €326 εκατ. στο α΄ εξάμηνο (+34% ετησίως ή +23,7% εξαιρουμένου του μερίσματος της PRODEA), χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής και των χρηματιστηριακών εργασιών καθώς και τη συνεχιζόμενη δυναμική των προμηθειών εργασιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των προμηθειών χορηγήσεων δανείων.
• Λειτουργικά έσοδα €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο (+10% ετησίως).
• Καθαρή πιστωτική επέκταση €2,2 δισ. το α΄ εξάμηνο, εκ των οποίων €1,6 δισ. το β΄ τρίμηνο, με τα ενήμερα δάνεια να προσεγγίζουν τα €40 δισ.
(+14,3% ετησίως), καλύπτοντας ήδη το 87% του ετήσιου στόχου της
Τράπεζας, ένδειξη της ταχύτητας με την οποία προχωρά η υλοποίηση του πλάνου για το 2026. Συνολικά κεφάλαια πελατών €87,6 δισ. (+22% ετησίως), με αύξηση των καταθέσεων κατά 14% και των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 43,5%.
• Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) 14%.
• Πρόβλεψη διανομής €273 εκατ. για τη χρήση 2026, με διατήρηση του payout ratio στο 55% και προγραμματισμένη ενδιάμεση διανομή περίπου €124 εκατ. το δ’ τρίμηνο του 2026.
• Δείκτης CET1 στο 14,3%, μετά την πρόβλεψη διανομής μερίσματος και οργανική δημιουργία κεφαλαίου 71 μονάδων βάσης.
• Αναβάθμιση της πρόβλεψης για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα €0,41 από €0,40 (+13% έναντι του 2025).

Προοπτικές

Εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τη συμβολή όλων των βασικών συνιστωσών της εγχώριας ζήτησης.

Η οικονομική μεγέθυνση εκτιμάται ότι θα παραμείνει ανθεκτική, κοντά στο 1,9% το 2026, σημαντικά υψηλότερα από τον προβλεπόμενο μέσο όρο της ΕΕ. Ωστόσο, οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν κυρίως καθοδικοί, καθώς οι εντεινόμενες γεωπολιτικές εντάσεις ήδη ασκούν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό και ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω επιτάχυνση των τιμών της ενέργειας και των πληθωριστικών προσδοκιών.

Η Alpha Bank κατέγραψε ισχυρή επίδοση κατά το α’ εξάμηνο, η οποία υποστηρίχθηκε από διψήφια αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων, σημαντική επέκταση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, ισχυρή κερδοφορία και συνεπή υλοποίηση των στρατηγικών της προτεραιοτήτων.

Η αυξανόμενη συνεισφορά των εσόδων από προμήθειες ενίσχυσε περαιτέρω την ποιότητα και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του Ομίλου, ενώ η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρέμεινε ανθεκτική. Οι στρατηγικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025 συμβάλλουν ήδη στην λειτουργική απόδοση και διευρύνουν τις δυνατότητες του Ομίλου στη διαχείριση περιουσίας, την επενδυτική τραπεζική και την εξειδικευμένη χρηματοδότηση.

Υποστηριζόμενη από τη συνεχή ανάπτυξη των βασικών της δραστηριοτήτων και τη σταθερή δημιουργία κεφαλαίου, η Alpha Bank παραμένει συνεπής ως προς την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για το 2026.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι σε 4 πυλώνες» – Το μήνυμα Ψάλτη

Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του Ομίλου της Alpha Bank δήλωσε:

«Η Alpha Bank κατέγραψε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, με αποτελέσματα που αναδεικνύουν το εύρος και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, καθώς και την επιτυχία των επενδύσεων που πραγματοποιήσαμε για τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων μας. Η επίδοση αυτή μας επιτρέπει να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω την εκτίμησή μας για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), στα €0,41.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €853 εκατ., αυξημένα κατά 7,3% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα από την αύξηση του όγκου των χορηγήσεων και τη διεύρυνση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 34% σε ετήσια βάση, ή κατά 24% σε συγκρίσιμη βάση, με καθοριστική τη συμβολή των δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής και κεφαλαιαγορών, ενώ ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψαν και οι προμήθειες από την επιχειρηματική πίστη και τη διαχείριση κεφαλαίων.

Τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε €470 εκατ., με τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 38%, ενώ το κόστος κινδύνου παρέμεινε στις 42 μονάδες βάσης, αμφότερα εντός των στόχων μας.

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν με διψήφιο ρυθμό σε ετήσια βάση, οι καθαρές εισροές στα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν στα €0,6 δισ., ενώ οι καταθέσεις παρουσίασαν ισχυρή οργανική ανάπτυξη τόσο στους ιδιώτες όσο και στις επιχειρήσεις. Συνολικά, ήδη από το πρώτο εξάμηνο, πετύχαμε περισσότερο από το ήμισυ του ετήσιου στόχου μας για τα καθαρά κέρδη, καθώς οι βασικοί παράγοντες ενίσχυσης της κερδοφορίας εξελίσσονται καλύτερα από τις εκτιμήσεις μας.

Η ισχυρή αυτή επίδοση μάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να αυξήσουμε περαιτέρω τις διανομές προς τους μετόχους μας. Ειδικότερα, για το πρώτο εξάμηνο έχουμε σχηματίσει πρόβλεψη ύψους €273 εκατ. για διανομές, και στο τέταρτο τρίμηνο σκοπεύουμε να καταβάλουμε ενδιάμεσο μέρισμα ύψους περίπου €124 εκατ., υπό την προϋπόθεση λήψης της σχετικής εποπτικής έγκρισης. Ακόμη σημαντικότερος, όμως, είναι ο μετασχηματισμός στον οποίο βασίζονται οι παραπάνω επιδόσεις. Το Wholesale Banking εξελίχθηκε από μοντέλο επικεντρωμένο στις χορηγήσεις σε μια ενιαία πλατφόρμα universal business banking, γεγονός που μας επιτρέπει να καλύπτουμε συνολικά τις χρηματοδοτικές, συναλλακτικές και συμβουλευτικές ανάγκες των πελατών μας, αυξάνοντας παράλληλα τη συνεισφορά εσόδων χαμηλής κεφαλαιακής έντασης.

Η πρόοδος είναι εμφανής σε τρεις βασικούς τομείς. Οι δραστηριότητες συναλλακτικής τραπεζικής συνεχίζουν να αναπτύσσονται δυναμικά, καταγράφοντας αυξημένα έσοδα κατά 38% τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες.

Η AXIA εδραιώνεται ως η κορυφαία πλατφόρμα επενδυτικής τραπεζικής στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των €10 δισ. κατά το πρώτο εξάμηνο.

Παράλληλα, η συνεργασία μας με τη UniCredit περνά αποφασιστικά στη φάση υλοποίησης, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες στους τομείς της διαχείρισης διαθεσίμων, της χρηματοδότησης διεθνούς εμπορίου, των χορηγήσεων και των κεφαλαιαγορών. Συνολικά, οι εξελίξεις αυτές διευρύνουν τις πηγές εσόδων μας, ενισχύουν τις σχέσεις μας με τους πελάτες και ισχυροποιούν την εμπιστοσύνη στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Alpha Bank.

Παραμένουμε προσηλωμένοι σε τέσσερις πυλώνες που ενισχύουν τη δυνατότητά μας για διαρκή δημιουργία αξίας: την αύξηση του μεριδίου μας στις χορηγήσεις, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τη συναλλακτική τραπεζική· τη διεύρυνση της πρόσβασης των ιδιωτών σε υπηρεσίες χρηματοοικονομικού σχεδιασμού, με εξατομικευμένες λύσεις για τη διαχείριση περιουσίας και τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό για ένα ευρύτερο μέρος της πελατειακής μας βάσης˙ την επιτάχυνση της συνεργασίας μας με τη UniCredit και στους δύο βασικούς άξονες ανάπτυξής μας· και τη διοχέτευση των επενδύσεών μας σε πρωτοβουλίες με μετρήσιμη εμπορική απόδοση. Αποτελεί επίσης ιδιαίτερη τιμή για εμάς η διάκριση της Alpha Bank στα Euromoney Awards for Excellence 2026, ως η Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα.

Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τις στρατηγικές μας επιλογές των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης των δυνατοτήτων μας μέσω στοχευμένων εξαγορών και της ανάπτυξης της συνεργασίας μας με τη UniCredit. Μαζί με τις διακρίσεις που έλαβε η AXIA, τα βραβεία αυτά αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι οι επενδύσεις μας ενισχύουν τις δυνατότητες και την επιχειρηματική μας θέση, προσδίδοντας στην Alpha Bank διακριτό πλεονέκτημα στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Η Alpha Bank οικοδομεί έναν οργανισμό που έχει τις προϋποθέσεις να δημιουργεί αξία σε βάθος χρόνου. Πλέον αναμένουμε αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 13% το 2026, χάρη στην ισχυρότερη εμπορική μας δυναμική, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων που παράγουν έσοδα από προμήθειες, αξιοποιώντας παράλληλα τα οφέλη των επενδύσεων που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Στο Investor Day που προγραμματίζουμε τον Νοέμβριο, θα παρουσιάσουμε αναλυτικά το μοντέλο αυτό και την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους μας τα επόμενα χρόνια.

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Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

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Μ.Η.Τ.232433

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