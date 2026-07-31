Επενδύσεις: Οδηγός επιβίωσης από την Goldman Sachs

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Στροφή προς τις μετοχές έχουν κάνει οι επενδυτές την τελευταία τριετία, ως συνέπεια της «επέλασης» της τεχνολογίας, με αιχμή τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και των συνεπειών από την διαρκή αστάθεια και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως διαπιστώνει ο Κρίστιαν Μιούλερ – Γκλίσμαν* στους Financial Times, οι επενδυτές έχουν ανταμειφθεί επαρκώς για την ανάληψη ρίσκου και την έκθεσή τους στην καινοτομία. Από το 2023, η άνοδος των παγκόσμιων τεχνολογικών μετοχών, η οποία οφείλεται στην τεχνητή νοημοσύνη, έχει ενισχύσει τις μετοχές. Τα ομόλογα υστέρησαν λόγω του πληθωρισμού και των δημοσιονομικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου του περσινού σοκ των δασμών στις ΗΠΑ και, πιο πρόσφατα, του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αυτή η απόκλιση έχει αφήσει πολλά χαρτοφυλάκια λιγότερο ισορροπημένα.

Το μοτίβο είναι γνωστό, λέει ο Γκλίσμαν: οι μεγάλες περίοδοι ισχυρής απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αναδιαμορφώσουν ουσιαστικά τα χαρτοφυλάκια και οι μετοχές έχουν ξεπεράσει σε απόδοση τα ομόλογα με μεγάλη διαφορά τα τελευταία χρόνια.

Το ίδιο ίσχυε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, του 1950 και της φούσκας των dotcom στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν η καινοτομία έφερε αισιοδοξία γύρω από την αύξηση της παραγωγικότητας και των κερδών.

Η τελευταία περίοδος ήταν σχετικά βραχύβια, αλλά η σημερινή ηγεσία στις μετοχές και την τεχνολογία έχει ενισχυθεί από την οικονομική κρίση και έχει αποκτήσει δυναμική τα τελευταία τρία χρόνια με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ως αποτέλεσμα, κατά την τελευταία δεκαετία, ένα ευρύ παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων έχει στραφεί προς τις μετοχές.

Ενώ ορισμένοι επενδυτές έχουν επανεξισορροπήσει προς ένα μείγμα παγίων περιουσιακών στοιχείων, πολλοί δεν το έχουν κάνει.

Τα στοιχεία κατανομής περιουσιακών στοιχείων για νοικοκυριά, συνταξιοδοτικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες δείχνουν αυξανόμενη έκθεση σε μετοχές τα τελευταία χρόνια. Πράγματι, η αξία των μετοχικών συμμετοχών έχει ξεπεράσει τα ακίνητα ως ποσοστό του χρηματοοικονομικού πλούτου των νοικοκυριών των ΗΠΑ.

Αυτό έχει σημασία επειδή οι ευρείς χρηματιστηριακοί δείκτες συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερο σε μια μικρή ομάδα τεχνολογικών μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Οι «Magnificent Seven» κυριαρχούν στον S&P 500 εδώ και αρκετό καιρό, αλλά γενικά παρουσιάζουν μικρότερη συσχέτιση μεταξύ τους και μικρότερη κυκλικότητα, με ισχυρούς ισολογισμούς και δημιουργία ταμειακών ροών.

Πιο πρόσφατα, οι εταιρείες ημιαγωγών στις ΗΠΑ και τη Βόρεια Ασία έχουν κερδίσει βάρος στην αγορά.

Αυτές οι επιχειρήσεις είναι πιο συσχετισμένες και κυκλικές, γεγονός που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου, όπως έχουμε δει στις πρόσφατες ανακατατάξεις των τιμών των μετοχών.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1920, του 1950 και των τελών της δεκαετίας του 1990, οι μετοχές που βασίζονταν στην καινοτομία κατέκτησαν επίσης μεγαλύτερο μέρος των αγορών, της οικονομίας και των χαρτοφυλακίων των επενδυτών.

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και της δεκαετίας του 1970, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αντιμετώπισαν δυσκολίες, ενώ τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία κυριαρχούσαν πολύ περισσότερο.

Ας μην βιαστούμε να κηρύξουμε το τέλος της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

Οι μεγάλες διακυμάνσεις στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία λόγω της σχετικής απόδοσης σημαίνουν ότι τα χαρτοφυλάκια μπορεί να καταλήξουν να κοιτούν προς τα πίσω αντί για προς τα εμπρός.

Τα χαρτοφυλάκια φαίνονται πλέον υπερβολικά προσανατολισμένα προς την καινοτομία και μη επαρκώς προστατευμένα από τον πληθωρισμό.

Η άνθηση των κεφαλαιουχικών δαπανών της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βλάψει τις αποδόσεις των μετοχών εάν οι επενδυτές δουν μείωση της κερδοφορίας πριν γίνουν αισθητά τα οφέλη από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Και μια επιβράδυνση στις δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη θα επιβάρυνε σημαντικά τις μετοχές ημιαγωγών, για παράδειγμα, καθώς είναι επίσης πολύ λειτουργικά προσανατολισμένες.

Ταυτόχρονα, η αστάθεια του πληθωρισμού και οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι μειώνουν το πιθανό περιθώριο ασφαλείας για τις μετοχές από τα ομόλογα. Οι αγορές έχουν πρόσφατα χαλαρώσει ξανά όσον αφορά τον πληθωρισμό, αλλά ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο αντίκτυπός του στις τιμές της ενέργειας υποδηλώνουν παρατεταμένους κινδύνους πληθωρισμού και την πιθανότητα αυστηροποίησης της πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.

Ακόμα και με αυτούς τους κινδύνους, είναι δύσκολο να στοιχηματίσει κάποιος ενάντια στην τρέχουσα δυναμική, ο χρόνος στην αγορά ανταγωνίζεται τον συγχρονισμό της. Οι μετοχές τείνουν να αποδίδουν ισχυρές αποδόσεις αργά σε μια ανοδική αγορά. Επιπλέον, η αύξηση των κερδών παραμένει ισχυρή και αποτελεί τον βασικό μοχλό των αποδόσεων, όχι οι αποτιμήσεις όπως συνέβαινε στην τεχνολογική φούσκα.

Αντί να προσπαθούμε να κηρύξουμε το τέλος της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, είναι προτιμότερο να παραμείνουμε στις επενδύσεις, προσθέτοντας παράλληλα πηγές διαφοροποίησης για να βελτιώσουμε την ισορροπία του χαρτοφυλακίου, συμβουλεύει ο Γκλίσμαν.

Τα πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα εμπορεύματα, οι υποδομές και τα ακίνητα, μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των χαρτοφυλακίων από τον πληθωρισμό και ενδέχεται να αποσυνδεθούν κατά τη διάρκεια των πωλήσεων μετοχών που οφείλονται στην τεχνολογία.

Και με την ισχύ του δολαρίου να συνδέεται στενά με τις ροές κεφαλαίων σε αναζήτηση καινοτομίας, η διαχείριση της περιφερειακής έκθεσης και του νομίσματος έχει μεγαλύτερη σημασία.

Εντός των μετοχών, η διαφοροποίηση μπορεί επίσης να βοηθήσει: οι μετοχές χαμηλής μεταβλητότητας και υψηλής μερισματικής απόδοσης συχνά έχουν αντέξει καλύτερα κατά τη διάρκεια απότομων εναλλαγών, όταν οι επενδυτές μετατοπίζονται από το να προτιμούν εταιρείες υψηλής ανάπτυξης στο να αναζητούν περισσότερο υποτιμημένες.

Το σκάσιμο της φούσκας των dotcom είναι ένα χρήσιμο παράδειγμα: οι μετοχές χαμηλής μεταβλητότητας και υψηλού μερίσματος αυξήθηκαν στη συνέχεια, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε σχεδόν κατά 50% στο κατώτατο σημείο του και ο Nasdaq υποχώρησε σχεδόν στο 80%.

Τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών είναι ολοένα και πιο εκτεθειμένα στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης και ευάλωτα στον κίνδυνο πληθωρισμού. Η κατασκευή χαρτοφυλακίου από εδώ και πέρα ​​πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να είναι πολύ νωρίς για να βασιστούμε στην ορμή των τεχνολογικών μετοχών, αλλά η διαφοροποίηση μπορεί να βελτιωθεί με πραγματικά περιουσιακά στοιχεία και περιφερειακές εκθέσεις στα χαρτοφυλάκια.

*Christian Mueller-Glissmann, επικεφαλής έρευνας και κατανομής περιουσιακών στοιχείων (asset allocation research) στο τμήμα στρατηγικής χαρτοφυλακίου της Goldman Sachs