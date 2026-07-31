Αδεια μητρότητας: Τι αλλάζει – Οι νέες κατηγορίες δικαιούχων

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Περισσότερες εργαζόμενες μητέρες αφορά πλέον η ειδική άδεια και η παροχή προστασίας καθώς επεκτείνεται το δικαίωμα του 9μηνου επιδοτούμενου διαστήματος.

Το μέτρο αφορά πλέον και μητέρες που αποκτούν παιδί μέσω υιοθεσίας, εφόσον αυτό είναι έως 8 ετών

Η νέα υπουργική απόφαση διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έξι βασικών αξόνων, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων, την άρση στρεβλώσεων και την ενίσχυση της ισότητας στην εργασία.

Η εργατολόγος Μαργαρίτα Καρδάρη ανέλυσε τις αλλαγές αυτές, μιλώντας στην ΕΡΤ. Όπως εξήγησε, η ειδική άδεια προστασίας μητρότητας αφορά το εννεάμηνο διάστημα κατά το οποίο η εργαζόμενη απέχει από την εργασία της και αμείβεται από τη ΔΥΠΑ με ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό.

Με τη νέα ρύθμιση, το δικαίωμα δεν αφορά πλέον μόνο τις φυσικές μητέρες, αλλά επεκτείνεται και στις μητέρες που αποκτούν παιδί μέσω υιοθεσίας, καθώς και στις μητέρες που αποκτούν παιδί μέσω τεκμαιρόμενης μητρότητας (παρένθετης κύησης).

Παράλληλα, η ρύθμιση καλύπτει και τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ εντάσσονται και κατηγορίες που μέχρι σήμερα δεν προβλέπονταν.

Κάλυψη για μερική ή παράλληλη απασχόληση

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, οι οποίες πλέον αποκτούν δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας μητρότητας.

Επιπλέον, όπως επισήμανε η κ. Καρδάρη, στην περίπτωση που ο εργοδότης καλύψει τη θέση της εργαζόμενης κατά τη διάρκεια της άδειάς της, αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμά της να λαμβάνει την παροχή της ΔΥΠΑ για το εννεάμηνο.

Η νέα υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης ότι οι μητέρες που έχουν παράλληλη απασχόληση δεν χάνουν το δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας μητρότητας. Όπως εξήγησε η εργατολόγος, μια εργαζόμενη μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία, να απασχολείται σε άλλον εργοδότη προκειμένου να συμπληρώνει το εισόδημά της, χωρίς να στερείται την παροχή.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δικαίωμα στην ειδική άδεια αποκτούν πλέον και γυναίκες οι οποίες στο παρελθόν είχαν εργαστεί ως ελεύθεροι επαγγελματίες και στη συνέχεια απέκτησαν την ιδιότητα της μισθωτής, καθώς δεν απαιτείται πλέον να είχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Υποβολή αίτησης: Η διαδικασία

Σύμφωνα με την κ. Καρδάρη, η διαδικασία είναι απλή και πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως η ληξιαρχική πράξη γέννησης ή τα αντίστοιχα έγγραφα που αποδεικνύουν την υιοθεσία ή την τεκμαιρόμενη μητρότητα.

Η ειδική άδεια μπορεί να χορηγηθεί μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας ή μετά την περίοδο του μειωμένου ωραρίου, ενώ στην περίπτωση της υιοθεσίας το σχετικό δικαίωμα παρέχεται για παιδιά ηλικίας έως 8 ετών.