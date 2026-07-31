ΔΥΠΑ: Επίδομα ύψους έως 1.250 ευρώ τον μήνα για άνεργους πτυχιούχους

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για το ειδικό επίδομα ύψους έως 1.250 ευρώ τον μήνα για άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 25 έως 54 ετών, μέσω του νέου προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων που είναι καταχωρημένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, ενώ η προθεσμία λήγει στις 18 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις αφορούν το νέο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) ηλικίας 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – ΔΥΠΑ».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), ηλικίας από 25 έως και 54 ετών, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Το σύστημα επιλογής προβλέπει έλεγχο δικαιολογητικών, βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων στις διαθέσιμες θέσεις μέσω μηχανογραφικού συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για το ΦΕΚ του προγράμματος και τις διαθέσιμες θέσεις ανά κλάδο και ειδικότητα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μία μόνο αίτηση συμμετοχής, επιλέγοντας μία κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), μία ειδικότητα και μία Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως:

Η διάρκεια της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας (έως 18 μήνες)

Ο αριθμός των ανήλικων τέκνων (έως πέντε παιδιά)

Η ύπαρξη ανήλικων τέκνων ΑμεΑ

Η επαγγελματική εμπειρία άνω των 12 μηνών

Η ολοκλήρωση πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης

Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Η ατομική δομημένη συνέντευξη

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ορίζονται στα 1.250 ευρώ για τους πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και στα 1.200 ευρώ για τους πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).