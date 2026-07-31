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ΑΑΔΕ: Πότε παραγράφεται το δικαίωμα της Εφορίας να επιβάλει πρόστιμο για ΦΗΜ

Mε εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ αποσαφηνίζεται το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 31.07.2026, 13:53
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ΑΑΔΕ: Πότε παραγράφεται το δικαίωμα της Εφορίας να επιβάλει πρόστιμο για ΦΗΜ
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Διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις που αφορούν τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) παρέχει η ΑΑΔΕ με νέα εγκύκλιο του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή.

Η εγκύκλιος αποσαφηνίζει το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης απόκτησης, μεταβολής ή παύσης χρήσης ΦΗΜ, καθώς και στις περιπτώσεις μη διαφύλαξης των ΦΗΜ, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που αυτοί δημιουργούν. Παράλληλα, διευκρινίζεται και ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης να επιβάλει τα σχετικά πρόστιμα.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος αποσαφηνίζει:

· Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για:

o   την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης,

o   τη μη υποβολή δήλωσης,

o   τη μη διαφύλαξη ΦΗΜ.

· Toν χρόνο:

·      τέλεσης των παραβάσεων,

·      παραγραφής του δικαιώματος επιβολής των σχετικών προστίμων.

Ακολουθεί ο χρηστικός πίνακας που περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν εύκολα να εντοπίζουν το προβλεπόμενο πρόστιμο, ανάλογα με το είδος της παράβασης, τον χρόνο τέλεσής της και το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση (απλογραφικό ή διπλογραφικό).

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με τις παραβάσεις που αφορούν τους ΦΗΜ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

·         Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00.

·         Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (Φ.Η.Μ.) > Πρόστιμα

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