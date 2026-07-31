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Ergani app: Πώς θα κάνετε προσλήψεις από το κινητό σε λίγα λεπτά

Ο πλήρης οδηγός για το νέο Ergani app - Η νέα εφαρμογή προβλέφθηκε με τον νόμο 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους»

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 31.07.2026, 07:00
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Ergani app: Πώς θα κάνετε προσλήψεις από το κινητό σε λίγα λεπτά
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Σε λειτουργία θέτει τη νέα εφαρμογή «Ergani app» το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία επιτρέπει στους εργοδότες να πραγματοποιούν προσλήψεις προσωπικού απευθείας από το κινητό τους τηλέφωνο, με στόχο την ταχύτερη κάλυψη έκτακτων αναγκών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, αναβαθμίζεται η εφαρμογή «myErgani app», μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τη σύμβαση που τους προτείνεται και να την αποδέχονται ηλεκτρονικά.

Η νέα εφαρμογή για τους εργοδότες είναι διαθέσιμη δωρεάν για smartphones μέσω App Store και Google Play και δίνει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων εργασίας διάρκειας έως δύο ημερών, εξυπηρετώντας επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αιφνίδιες ανάγκες στελέχωσης ή αυξημένο φόρτο εργασίας.

Η διαδικασία

Η διαδικασία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, μέσα από ένα ασφαλές και εύχρηστο περιβάλλον. Ο εργοδότης καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία της απασχόλησης, όπως την ειδικότητα, τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή και τα ασφαλιστικά στοιχεία.

Στη συνέχεια, ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής «myErgani app», όπου μπορεί να δει όλους τους όρους της σύμβασης που έχει συμφωνηθεί. Εφόσον τους αποδεχθεί, η σύμβαση υπογράφεται ψηφιακά και ο εργοδότης ολοκληρώνει την υποβολή της.

Με την οριστικοποίηση της διαδικασίας, το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον δήλωση για την έναρξη ή τη λήξη της απασχόλησης.

Κεραμέως: Απλοποίηση διαδικασιών

Η νέα εφαρμογή προβλέφθηκε με τον νόμο 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για Όλους» και εισάγει μια ενιαία ψηφιακή διαδικασία που αντικαθιστά τρεις ξεχωριστές δηλώσεις: την Αναγγελία Έναρξης Εργασίας, τη Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας και την Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου. Παράλληλα, καταγράφεται με ακρίβεια ο πραγματικός χρόνος εργασίας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την προστασία των εργαζομένων.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Επιταχύνουμε και απλοποιούμε τις προσλήψεις μέσω της νέας εφαρμογής “Ergani app”. Παρέχουμε έτσι, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, ανά πάσα στιγμή μέσω του κινητού τους, σε λίγα λεπτά, με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια. Παράλληλα παρέχουμε αυξημένη προστασία στους εργαζομένους και πλήρη καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας τους».

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