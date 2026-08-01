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Ισπανία: Πώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν κολυμπώντας στη Θέουτα

Σύμφωνα με τις Αρχές της Ισπανίας πάνω από 48.000 άνθρωποι επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο

World 01.08.2026, 14:44
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Ισπανία: Πώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν κολυμπώντας στη Θέουτα
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Σοκ από τις σκηνές χάους στη Θέουτα στην Ισπανία όπου χιλιάδες μετανάστες από το Μαρόκο πέρασαν κολυμπώντας σε ισπανικό έδαφος μέσα σε λίγες ώρες.

Πλάνα από την περιοχή έδειχναν δεκάδες ανθρώπους, κυρίως νεαρούς άνδρες και εφήβους, να φτάνουν εξαντλημένοι στις ακτές. Πολλοί πανηγύριζαν μόλις πάτησαν ισπανικό έδαφος, φωνάζοντας «Αντίο Μαρόκο, καλημέρα Ισπανία» και «Ζήτω η Ισπανία», ενώ άλλοι αγκαλιάζονταν, πετούσαν τις σαγιονάρες τους στον αέρα ή γονάτιζαν για να φιλήσουν το έδαφος

Για τους περισσότερους από τους 60.000 μετανάστες που σκαρφάλωσαν, κολύμπησαν και κατάφεραν να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στα σύνορα με το Μαρόκο, το εγχείρημά τους δεν ήταν αυθόρμητο, όπως γράφουν οι «Financial Times».

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, περίπου 48.300 άνθρωποι είχαν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κύμα των παράνομων αφίξεων στη Θέουτα, που γελοιοποίησε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ ελέγχει τα σύνορά της, ήρθε λίγες μέρα αφότου 1.800 άνθρωποι είχαν καταφέρει να κολυμπήσουν γύρω από έναν κυματοθραύστη για να εισέλθουν στην ισπανική περιοχή της Βόρειας Αφρικής στα σύνορα με το Μαρόκο.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, περίπου 48.300 άνθρωποι είχαν ήδη επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο.

Πριν από αυτό, πολλοί Μαροκινοί είχαν κάνει μαθήματα κολύμβησης ή μάθαιναν μόνοι τους μπάνιο με στόχο να περάσουν στο ισπανικό έδαφος, όπως λέει στους «Financial Times» Μαροκινός δάσκαλος κολύμβησης.

Μάλιστα, σε γκρουπ στο Facebook κάποιοι πόσταραν αγγελίες με βατραχοπέδιλα και στολές δυτών προς πώληση ώστε να γίνει το ταξίδι ευκολότερο. Σε άλλα γκρουπ, χρήστες κοινοποιούσαν πληροφορίες στα αραβικά για τις θαλάσσιες συνθήκες καθώς και στιγμιότυπα από το Google Map με τη διαδρομή προς τη βραχώδη παραλία Ταραχάλ της Θέουτα.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, η ώρα της αλήθειας ήρθε για τους μετανάστες που κατευθύνονταν στα σύνορα Μαρόκου – Θέουτα. Ανθρωποι έφταναν με τα πόδια, με ποδήλατα, με αυτοκίνητα ή με μεγάλα οχήματα με αποτέλεσμα να υπάρξει κυκλοφοριακό έμφραγμα στην μαροκινή πλευρά των συνόρων.

Εκατοντάδες έφταναν στην παραλία. Έβαζαν τα κινητά τους τηλέφωνα σε αδιάβροχες θήκες που κρεμούσαν στον λαιμό τους και έπεφταν στη θάλασσα.

Μάλιστα, ένας είχε μαζί του ένα κοντάρι selfie και βιντεοσκόπησε τη διαδρομή του προς τον ισπανικό θύλακα.

Στην ισπανική ακτή, οι αφιχθέντες έβγαιναν από τη θάλασσα με τραυματισμούς στα πόδια από τα βράχια.

Σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία, τουλάχιστον 57 άνθρωποι πνίγηκαν στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα.

ΠΗΓΗ: in.gr

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