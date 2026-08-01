Συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για συνταξιοδότηση παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

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Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί συνταξιούχοι αναζητούν στο εξωτερικό ένα «ήσυχο λιμάνι» για τη συνταξιοδότησή τους, με τις χώρες που προσφέρουν ένα χαμηλότερο κόστος ζωής και μια ασφαλή διαβίωση να τοποθετούνται ψηλά στις λίστες των προτιμήσεών τους.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη καταμέτρηση που έγινε στα τέλη του 2024, τουλάχιστον 712 χιλιάδες Αμερικανοί έλαβαν παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 20% μέσα σε ένα διάστημα 13 ετών, όπως αναφέρει το Forbes.

Πολλοί είναι αυτοί που και σήμερα εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετακινηθούν εκτός ΗΠΑ, με την Ελλάδα να συμπεριλαμβάνεται στους ελκυστικούς προορισμούς για τους Αμερικανούς συνταξιούχους.

Στη λίστα του Forbes περιλαμβάνονται 24 χώρες, οι οποίες δεν ακολουθούν την αντιμεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, αλλά βλέπουν τους Αμερικανούς συνταξιούχους ως οικονομικό «πλεονέκτημα», υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα από τη συνταξιοδότηση.

Ελλάδα: Το διαμάντι της Μεσογείου

Με το τρίπτυχο «πολιτισμός, ήλιος, θάλασσα» η Ελλάδα προσφέρει στους Αμερικανούς συνταξιούχους ενα περιβάλλον πολιτισμικά πλούσιο, ενώ το κόστος ζωής για τα περισσότερα σημεία έξω από την Αθήνα μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο του κόστους διαβίωσης στις ΗΠΑ.

Αν και η υγειονομική περίθαλψη θεωρείται καλή και οικονομικά προσιτή, το Forbes βάζει στα «must» την ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Έπειτα, μπορεί το ποσοστό των σοβαρών εγκλημάτων να είναι χαμηλό, ωστόσο η χώρα ουσιαστικά «υποφέρει» από την κλιματική αλλαγή, αφού ο κίνδυνος φυσικών καταστροφών θεωρείται υψηλός.

Όσον αφορά τη φορολόγηση, μια συνθήκη με τις ΗΠΑ εμποδίζει τη διπλή φορολογία και υπό ορισμένες συνθήκες υπάρχει προνομιακός φορολογικός συντελεστής για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους.

Το ξεκίνημα μπορεί να γίνει με την ανανεώσιμη βίζα οικονομικά ανεξάρτητου προσώπου (Financially Independent Person – FIP), η οποία απαιτεί την επίδειξη ελάχιστου ετήσιου παθητικού εισοδήματος για ένα ζευγάρι ύψους 60 χιλ. δολαρίων.

Η Ελλάδα διαθέτει επίσης μια διετή βίζα ψηφιακού νομάδα (digital nomad visa) για εργαζομένους, η οποία μπορεί να προσμετρηθεί στα πέντε χρόνια που απαιτούνται για την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής.

Στους δημοφιλείς προορισμούς συγκαταλέγεται η Αθήνα, η Κέρκυρας, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη.

Συνταξιούχοι: Νέοι προορισμοί στον ορίζοντα

Με το κόστος ζωής να είναι τουλάχιστον 50% χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ΗΠΑ, ο Μαυρίκιος μπαίνει για πρώτη φορά στη λίστα του Forbes, καθώς η υγειονομική περίθαλψη θεωρείται αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή.

Η κυβέρνηση της νησιωτικής χώρας ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να βγάζουν ανανεώσιμη άδεια παραμονής συνταξιούχων, η οποία αρχικά ισχύει για 10 χρόνια και απαιτεί από ένα ζευγάρι ετήσιο εισόδημα μόλις 18 χιλ. δολαρίων.

Στον κατάλογο του Forbes φιγουράρει για πρώτη φορά και το Βιετνάμ: με το κόστος ζωής να φτάνει μόλις το ένα τέταρτο από αυτό των ΗΠΑ και την απουσία φορολόγησης εισοδήματος των συνταξιούχων από το εξωτερικό, η χώρα αναδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυστική για τους συνταξιούχους.

Στα «πλην» συγκαταλέγονται η απουσία επίσημης βίζας για συνταξιοδότηση, το μέτριο δημόσιο σύστημα υγείας και η μεγάλη απόσταση από τις ΗΠΑ.

Χαμηλό κόστος διαβίωσης

Η Μαλαισία προσελκύει τους Αμερικανούς συνταξιούχους στο ζεστό κλίμα της Νοτιοανατολικής Ασίας λόγω του χαμηλού κόστους ζωής, που ανέρχεται περίπου στο μισό από αυτό των ΗΠΑ, της και του εξωτικού μείγματος πολιτισμών. Η κυβέρνηση προσελκύει Αμερικανούς συνταξιούχους με το πρόγραμμα «Το Δεύτερο Σπίτι μου στη Μαλαισία». Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο μενού -ασημένιο, χρυσό και πλατινένιο- που περιλαμβάνει μακροσκελείς βίζες και ποικίλλει ανά περιοχή, ενώ ασυνήθιστα βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία και αγορά κατοικίας και όχι σε εισόδημα.

Πολύ χαμηλό κόστος διαβίωσης προσφέρει και η Κολομβία, ενώ η οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη είναι καλύτερη και φθηνότερη απ’ ό,τι προσφέρουν οι ΗΠΑ. Παρότι δεν υπάρχει φορολογική συνθήκη κατά της διπλής φορολογίας, όμως η πίστωση φόρου αλλοδαπής των ΗΠΑ παρέχει σημαντική ελάφρυνση.

Αρκετά φτηνή είναι η ζωή και στο Μαυροβούνιο, αφού συγκριτικά με τις ΗΠΑ το κόστος διαβίωσης ανέρχεται στο μισό από αυτό των ΗΠΑ. Παρότι δεν υφίσταται σύμβαση με τις ΗΠΑ για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, η πίστωση φόρου αλλοδαπής προσφέρει ελάφρυνση και ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος του Μαυροβουνίου μπορεί να φτάσει μόνο ως το 15%.

Για τη μόνιμη διαμονή απαιτείται η υποβολή αίτησης για την ανανεώσιμη μονοετή άδεια προσωρινής διαμονής, η οποία απαιτεί την απόδειξη συνταξιοδοτικού εισοδήματος που ξεπερνά περίπου τα 19 χιλ. δολάρια ετησίως.