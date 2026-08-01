 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(16) "Personal Finance"
    [1]=>
    string(6) "Travel"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Retirement Planning"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

Συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για συνταξιοδότηση παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

Τουλάχιστον 712 χιλιάδες Αμερικάνοι συνταξιούχοι έλαβαν παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό σύμφωνα με στοιχεία του 2024 - Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα;

World 01.08.2026, 14:00
Σχολιάστε
Συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για συνταξιοδότηση παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Όλο και περισσότεροι Αμερικανοί συνταξιούχοι αναζητούν στο εξωτερικό ένα «ήσυχο λιμάνι» για τη συνταξιοδότησή τους, με τις χώρες που προσφέρουν ένα χαμηλότερο κόστος ζωής και μια ασφαλή διαβίωση να τοποθετούνται ψηλά στις λίστες των προτιμήσεών τους.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη καταμέτρηση που έγινε στα τέλη του 2024, τουλάχιστον 712 χιλιάδες Αμερικανοί έλαβαν παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό. Ο αριθμός αυτός μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 20% μέσα σε ένα διάστημα 13 ετών, όπως αναφέρει το Forbes.

Πολλοί είναι αυτοί που και σήμερα εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετακινηθούν εκτός ΗΠΑ, με την Ελλάδα να συμπεριλαμβάνεται στους ελκυστικούς προορισμούς για τους Αμερικανούς συνταξιούχους.

Στη λίστα του Forbes περιλαμβάνονται 24 χώρες, οι οποίες δεν ακολουθούν την αντιμεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, αλλά βλέπουν τους Αμερικανούς συνταξιούχους ως οικονομικό «πλεονέκτημα», υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αρκετά περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα από τη συνταξιοδότηση.

Ελλάδα: Το διαμάντι της Μεσογείου

Με το τρίπτυχο «πολιτισμός, ήλιος, θάλασσα» η Ελλάδα προσφέρει στους Αμερικανούς συνταξιούχους ενα περιβάλλον πολιτισμικά πλούσιο, ενώ το κόστος ζωής για τα περισσότερα σημεία έξω από την Αθήνα μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο του κόστους διαβίωσης στις ΗΠΑ.

Αν και η υγειονομική περίθαλψη θεωρείται καλή και οικονομικά προσιτή, το Forbes βάζει στα «must» την ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Έπειτα, μπορεί το ποσοστό των σοβαρών εγκλημάτων να είναι χαμηλό, ωστόσο η χώρα ουσιαστικά «υποφέρει» από την κλιματική αλλαγή, αφού ο κίνδυνος φυσικών καταστροφών θεωρείται υψηλός.

Συνταξιούχοι

Όσον αφορά τη φορολόγηση, μια συνθήκη με τις ΗΠΑ εμποδίζει τη διπλή φορολογία και υπό ορισμένες συνθήκες υπάρχει προνομιακός φορολογικός συντελεστής για τους αλλοδαπούς συνταξιούχους.

Το ξεκίνημα μπορεί να γίνει με την ανανεώσιμη βίζα οικονομικά ανεξάρτητου προσώπου (Financially Independent Person – FIP), η οποία απαιτεί την επίδειξη ελάχιστου ετήσιου παθητικού εισοδήματος για ένα ζευγάρι ύψους 60 χιλ. δολαρίων.

Η Ελλάδα διαθέτει επίσης μια διετή βίζα ψηφιακού νομάδα (digital nomad visa) για εργαζομένους, η οποία μπορεί να προσμετρηθεί στα πέντε χρόνια που απαιτούνται για την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής.

Στους δημοφιλείς προορισμούς συγκαταλέγεται η Αθήνα, η Κέρκυρας, η Καλαμάτα και η Θεσσαλονίκη.

Συνταξιούχοι: Νέοι προορισμοί στον ορίζοντα

Με το κόστος ζωής να είναι τουλάχιστον 50% χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ΗΠΑ, ο Μαυρίκιος μπαίνει για πρώτη φορά στη λίστα του Forbes, καθώς η υγειονομική περίθαλψη θεωρείται αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή.

Η κυβέρνηση της νησιωτικής χώρας ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να βγάζουν ανανεώσιμη άδεια παραμονής συνταξιούχων, η οποία αρχικά ισχύει για 10 χρόνια και απαιτεί από ένα ζευγάρι ετήσιο εισόδημα μόλις 18 χιλ. δολαρίων.

Στον κατάλογο του Forbes φιγουράρει για πρώτη φορά και το Βιετνάμ: με το κόστος ζωής να φτάνει μόλις το ένα τέταρτο από αυτό των ΗΠΑ και την απουσία φορολόγησης εισοδήματος των συνταξιούχων από το εξωτερικό, η χώρα αναδεικνύεται ιδιαίτερα ελκυστική για τους συνταξιούχους.

Στα «πλην» συγκαταλέγονται η απουσία επίσημης βίζας για συνταξιοδότηση, το μέτριο δημόσιο σύστημα υγείας και η μεγάλη απόσταση από τις ΗΠΑ.

Χαμηλό κόστος διαβίωσης

Η Μαλαισία προσελκύει τους Αμερικανούς συνταξιούχους στο ζεστό κλίμα της Νοτιοανατολικής Ασίας λόγω του χαμηλού κόστους ζωής, που ανέρχεται περίπου στο μισό από αυτό των ΗΠΑ, της  και του εξωτικού μείγματος πολιτισμών. Η κυβέρνηση προσελκύει Αμερικανούς συνταξιούχους με το πρόγραμμα «Το Δεύτερο Σπίτι μου στη Μαλαισία». Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο μενού -ασημένιο, χρυσό και πλατινένιο- που περιλαμβάνει μακροσκελείς βίζες και ποικίλλει ανά περιοχή, ενώ ασυνήθιστα βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία και αγορά κατοικίας και όχι σε εισόδημα.

Πολύ χαμηλό κόστος διαβίωσης προσφέρει και η Κολομβία, ενώ η οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη είναι καλύτερη και φθηνότερη απ’ ό,τι προσφέρουν οι ΗΠΑ. Παρότι δεν υπάρχει φορολογική συνθήκη κατά της διπλής φορολογίας, όμως η πίστωση φόρου αλλοδαπής των ΗΠΑ παρέχει σημαντική ελάφρυνση.

Αρκετά φτηνή είναι η ζωή και στο Μαυροβούνιο, αφού συγκριτικά με τις ΗΠΑ το κόστος διαβίωσης ανέρχεται στο μισό από αυτό των ΗΠΑ. Παρότι δεν υφίσταται σύμβαση με τις ΗΠΑ για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, η πίστωση φόρου αλλοδαπής προσφέρει ελάφρυνση και ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος του Μαυροβουνίου μπορεί να φτάσει μόνο ως το 15%.

Για τη μόνιμη διαμονή απαιτείται η υποβολή αίτησης για την ανανεώσιμη μονοετή άδεια προσωρινής διαμονής, η οποία απαιτεί την απόδειξη συνταξιοδοτικού εισοδήματος που ξεπερνά περίπου τα 19 χιλ. δολάρια ετησίως.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Νότια Κορέα: Πώς το γουόν εκτινάχθηκε στις διεθνείς αγορές – Πού αποδίδεται η ισχυροποίησή του
World

Η «ολική επαναφορά» του νοτιοκορεατικού γουόν
Έπσταϊν: Τι δήλωσε πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου
World

Έπσταϊν: Τι δήλωσε πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου
Ισπανία: Πώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν κολυμπώντας στη Θέουτα
World

Ισπανία: Πώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν κολυμπώντας στη Θέουτα
Συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για συνταξιοδότηση παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας
World

Οι καλύτερες χώρες για συνταξιοδότηση - Ποια η θέση της Ελλάδας
Πετρέλαιο: «Φλέβα χρυσού» για ExxonMobil ​και Chevron η ενεργειακή κρίση – Σταθερά υψηλές οι τιμές καυσίμων
World

Γιατί ExxonMobil ​και Chevron βλέπουν ράλι στις τιμές πετρελαίου
Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ
World

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
ΔΕΘ: Το νέο δημοσιονομικό δόγμα και ένας γρίφος
Economy

Το νέο δημοσιονομικό δόγμα και ο γρίφος της ΔΕΘ

Τα τρία σενάρια για τη ΔΕΘ και η ρήτρα για την άμυνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026 [λίστα]

Ο Δείκτης Ευφυών Πόλεων του BCG αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες και τον ρόλο της AI στη ζωή των κατοίκων τους

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Μακροχρόνια άνεργοι: Δικαίωμα δωρεάν ενσήμων πέντε ετών πριν τη συνταξιοδότηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι μπορεί να πάρουν δωρεάν ένσημα έως 5 χρόνια

Οι μακροχρόνια άνεροι και ολόκληρη η εγκύκλιος του e – ΕΦΚΑ για τον τρόπο εφαρμογής της σχετικής διάταξης του νόμου 5239/2025 

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από World
Νότια Κορέα: Πώς το γουόν εκτινάχθηκε στις διεθνείς αγορές – Πού αποδίδεται η ισχυροποίησή του
World

Η «ολική επαναφορά» του νοτιοκορεατικού γουόν

Το γουόν ανατιμήθηκε σχεδόν 8% έναντι του δολαρίου τον Ιούλιο - Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στη Νότια Κορέα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ισπανία: Πώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν κολυμπώντας στη Θέουτα
World

Ισπανία: Πώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν κολυμπώντας στη Θέουτα

Σύμφωνα με τις Αρχές της Ισπανίας πάνω από 48.000 άνθρωποι επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο

Συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για συνταξιοδότηση παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας
World

Οι καλύτερες χώρες για συνταξιοδότηση - Ποια η θέση της Ελλάδας

Τουλάχιστον 712 χιλιάδες Αμερικάνοι συνταξιούχοι έλαβαν παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό σύμφωνα με στοιχεία του 2024 - Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα;

Πετρέλαιο: «Φλέβα χρυσού» για ExxonMobil ​και Chevron η ενεργειακή κρίση – Σταθερά υψηλές οι τιμές καυσίμων
World

Γιατί ExxonMobil ​και Chevron βλέπουν ράλι στις τιμές πετρελαίου

Ρεκόρ παραγωγής σε πετρέλαιο κατέγραψαν οι δύο αμερικανικοί κολοσσοί το β' τρίμηνο του 2026 - Γιατί πιέζονται οι τιμές καυσίμων - Η εικόνα στις μετοχές

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ
World

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ

Το Ιράν εξήγε περίπου 1,69 εκατ. βαρέλια την ημέρα κι αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα το Ορμούζ

Microsoft: Το στοίχημα της AI που απειλεί να στραγγαλίσει την ανάπτυξη
Τεχνολογία

Η AI έφερε την Microsoft στην κορυφή, αλλά τώρα την απειλεί

Με τη μετοχή της Microsoft να πιέζεται και τις βασικές της πλατφόρμες να δοκιμάζονται, ο CEO καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και την εσωτερική αναδιάρθρωση

Γιώργος Πολύζος
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
OpenAI: Υπήρξαν και άλλοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που διέφυγαν
Tεχνητή νοημοσύνη

Παραβιάσεις και απο άλλους αυτόνομους πράκτορες ΑΙ, δείχνει η έρευνα της OpenAI

H έρευνα της OpenAI ανακαλύπτει και άλλες περιπτώσεις στις οποίες αυτόνομοι πράκτορες διέφυγαν από το περιβάλλον περιορισμού - Συνεχίζεται και επεκτείνεται η έρευνά μετά το περιστατικό παραβίασης στην Hugging Face

Νότια Κορέα: Πώς το γουόν εκτινάχθηκε στις διεθνείς αγορές – Πού αποδίδεται η ισχυροποίησή του
World

Η «ολική επαναφορά» του νοτιοκορεατικού γουόν

Το γουόν ανατιμήθηκε σχεδόν 8% έναντι του δολαρίου τον Ιούλιο - Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στη Νότια Κορέα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΔΥΠΑ: 10.038 ωφελούμενοι απασχόλησης στην Περ. Διεύθυνση Κρήτης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

ΔΥΠΑ: 10.038 ωφελούμενοι απασχόλησης στην Περ. Διεύθυνση Κρήτης

Το 65% των ωφελουμένων απασχόλησης των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ στην Κρήτη είναι γυναίκες και το 38% νέοι έως 29 ετών

Έπσταϊν: Τι δήλωσε πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου
World

Έπσταϊν: Τι δήλωσε πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου

Η Κάθι Ρούμερλερ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι γνωριμίες του Τζέφρι Έπσταϊν απέφεραν εκατομμύρια στη δικηγορική της εταιρεία

Φοιτητική στέγη: Ποιο είναι το σχέδιο βελτίωσης των δομών
Ακίνητα

Φοιτητική στέγη: Ποιο είναι το σχέδιο βελτίωσης των δομών

Νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών και ανακαίνιση παλαιότερων κτιρίων σε όλη την επικράτεια αφορά το πρόγραμμα για τη φοιτητική στέγη

Φωτιές: Τι δείχνει η περίπτωση της Πάρου για το περιβαλλοντικό κόστος του υπερτουρισμού
Κοινωνία

Οι φωτιές στα νησιά και το ρίσκο του υπερτουρισμού

Το νησί δέχεται περίπου 1 εκατομμύριο αφίξεις ταξιδιωτών ετησίως - Πώς ο υπερτουρισμός «τροφοδοτεί» τις φωτιές

«Τινάζει» την μπάνκα η Τραμπζονσπόρ για τον Σαλάχ
Business of Sport

«Τινάζει» την μπάνκα η Τραμπζονσπόρ για τον Σαλάχ

Η Τραμπζονσπόρ προσπαθεί να κάνει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας της καθώς σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα έχει καταθέσει μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση στον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Airbnb στην Αθήνα: Διπλάσιες κλίνες από τα ξενοδοχεία – Οι γειτονιές με 700 τουρίστες ανά κάτοικο
Τουρισμός

Οι γειτονιές που άλλαξε το Airbnb - Πού χτυπά «κόκκινο»

Ποιες γειτονιές δέχονται τη μεγαλύτερη τουριστική πίεση από το Airbnb στην Αθήνα - Πώς επηρεάζονται τα ενοίκια, τι έφερε η αναστολή νέων αδειών

Λάμπρος Καραγεώργος
Ισπανία: Πώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν κολυμπώντας στη Θέουτα
World

Ισπανία: Πώς χιλιάδες μετανάστες πέρασαν κολυμπώντας στη Θέουτα

Σύμφωνα με τις Αρχές της Ισπανίας πάνω από 48.000 άνθρωποι επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο

Η Ευρώπη θεσπίζει το «δικαίωμα στην επισκευή»
Τεχνολογία

Η Ευρώπη θεσπίζει το «δικαίωμα στην επισκευή»

Τέλος στην πρόωρη αχρήστευση ηλεκτρικών συσκευών και smartphones

Γιώργος Μαζιάς
Ένοπλες Δυνάμεις: Ποιοι θα πάρουν έως 500 ευρώ τον μήνα
Economy

Ένοπλες Δυνάμεις: Ποιοι θα πάρουν έως 500 ευρώ τον μήνα

Τι προβλέπει απόφαση για το επίδομα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις

Συνταξιούχοι: Ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για συνταξιοδότηση παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας
World

Οι καλύτερες χώρες για συνταξιοδότηση - Ποια η θέση της Ελλάδας

Τουλάχιστον 712 χιλιάδες Αμερικάνοι συνταξιούχοι έλαβαν παροχές κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό σύμφωνα με στοιχεία του 2024 - Πόσο ελκυστική είναι η Ελλάδα;

Trikala Approves $4.6 MW Solar Project for Water Utility
English Edition

Trikala Approves $4.6 MW Solar Project for Water Utility

A €4.55 million solar power plant in central Greece will allow Trikala's municipal water utility to offset electricity costs through virtual net metering while supporting the region's clean energy transition.

Νέα επίθεση της UEFA στον Ινφαντίνο: «Χάσαμε την εμπιστοσύνη μας»
Business of Sport

Νέα επίθεση της UEFA στον Ινφαντίνο: «Χάσαμε την εμπιστοσύνη μας»

Η UEFA εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της FIFA και προσωπικά του Τζιάνι Ινφαντίνο για το σχέδιο πώλησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Φιλοδωρήματα: Τι αλλάζει μετά την αύξηση του αφορολόγητου ορίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Τι ισχύει πλέον με τη φορολόγηση των tips - Τα νέα όρια

Πώς θα υπολογίζονται τα φιλοδωρήματα - Σχετικά παραδείγματα - Πότε θεσπίστηκε για πρώτη φορά

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Γιατί χάνεται η μάχη με τις φλόγες

Αιφνιδιασμό ομολογούν στην Πολιτική Προστασία – Τι φοβούνται;

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies