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ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο – Οι απειλές στους ελεγκτές

Απείλησε ελεγκτές ότι αν δεν απελευθερώσουν τον τραπεζικό του λογαριασμό θα στείλει «μπράβους»

Economy 31.07.2026, 20:55
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ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο – Οι απειλές στους ελεγκτές
Newsroom

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Απύθμενο θράσος είχε ελεγχόμενος  από την Θάσο, ο οποίος είχε εντοπιστεί να εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο προϊόντων.

Όλα ξεκίνησαν όταν από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ, δεσμεύτηκε ο τραπεζικός του λογαριασμός.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, μόλις ο ίδιος διαπίστωσε ότι τα χρήματα είναι δεσμευμένα, πήρε τηλέφωνο τους ελεγκτές του Τελωνείου Καβάλας, που είχαν κάνει τον σχετικό έλεγχο για λαθρεμπορία, και τους απείλησε ότι, αν δεν απελευθερώσουν τα χρήματα, θα στείλει «μπράβους».

Οι ελεγκτές κατήγγειλαν το γεγονός στην Αστυνομία και ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε σχετική δικάσιμος.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΑΑΔΕ έχει εντείνει τους ελέγχους, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και αυστηρότερες διαδικασίες, γεγονός που οδηγεί ολοένα συχνότερα στην αποκάλυψη οργανωμένων παράνομων δραστηριοτήτων.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει στην αναβάθμιση του νέου  μηχανισμού καταγγελιών για φοροδιαφυγή και οικονομικό έγκλημα ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεγκτική μονάδα ΔΕΟΣ.

Η εφαρμογή καταγγελιών, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αποστέλλουν επώνυμα ή ανώνυμα στοιχεία για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, μέσω ειδικής γραμμής που θα συνδέεται απευθείας με τη ΔΕΟΣ.

Μέσω του νέου συστήματος, κάθε πληροφορία θα αξιολογείται μέσα από διαδικασία φιλτραρίσματος και ανάλυσης κινδύνου, με διασταυρώσεις στοιχείων από τραπεζικά δεδομένα, τελωνειακές βάσεις, εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα, αλλά και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνείς αρχές.

Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία επικινδυνότητας θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο.

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