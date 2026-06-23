Βολφράμιο: Η επέκταση ορυχείου στο Βιετνάμ θα μπορούσε να παρέχει επιπλέον 115 εκατ. τόνους

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Πρόοδο στην επέκταση των περιοχών εξερεύνησης και εξόρυξης γύρω από το ορυχείο Nui Phao έχει σημειώσει η Masan High-Tech Materials (MSR), κορυφαία εταιρεία προμήθειας βολφραμίου στο Βιετνάμ, με πιθανούς πόρους περίπου 115 εκατομμυρίων τόνων μεταλλεύματος που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν άλλα 20 έως 30 χρόνια λειτουργίας.

Η MSR, η οποία κατέχει το ορυχείο Nui Phao, ένα από τα μεγαλύτερα ορυχεία βολφραμίου εκτός Κίνας, δήλωσε ότι οι περιοχές Nui Phao Expansion και Nui Chiem στη βόρεια βιετναμέζικη επαρχία Thai Nguyen θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 115 εκατομμύρια τόνους βολφραμιο-πολυμεταλλικών πόρων, βάσει του Εθνικού Γενικού Σχεδίου Μεταλλείων του Βιετνάμ, ανέφερε το Reuters.

Οι πιθανοί πόροι περιλαμβάνουν περίπου 55,19 εκατομμύρια τόνους στην περιοχή Nui Phao Expansion και περίπου 60 εκατομμύρια τόνους στο Nui Chiem.

Η πρόσθετη βάση πόρων θα μπορούσε να υποστηρίξει άλλα 20 έως 30 χρόνια εξόρυξης και επεξεργασίας, με βάση την τρέχουσα επιτρεπόμενη ικανότητα εξόρυξης της MSR, η οποία ανέρχεται σε περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους μεταλλεύματος ετησίως.

Αυξημένη ζήτηση για βολφράμιο

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα οξειδίου του βολφραμίου σε περισσότερους από 8.000 τόνους για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση.

Η MSR δήλωσε ότι η επέκταση αναμένεται να μην απαιτήσει σημαντικά κεφάλαια, καθώς θα αξιοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή εξόρυξης και επεξεργασίας και προηγούμενα γεωλογικά δεδομένα.

Το έργο αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της MSR ως κορυφαίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας βολφραμίου εκτός Κίνας, προμηθεύοντας βιομηχανίες όπως ημιαγωγοί, ηλεκτρικά οχήματα, αεροδιαστημική, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άμυνα, ανέφερε το Reuters.

Στους πελάτες της εταιρείας συγκαταλέγονται εταιρείες όπως η Honeywell και η Mitsubishi, με την MSR να στοιχηματίζει στην αύξηση των τιμών στο βολφράμιο μετά τους περιορισμούς στις εξαγωγές που επέβαλε η κυρίαρχη στην προμήθεια Κίνα από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Η Κίνα παρήγαγε το 83% της παγκόσμιας παραγωγής το 2024.

Η MSR στοχεύει να επιτύχει κέρδος φέτος μεταξύ 1,7 τρισεκατομμυρίων ντονγκ (64,5 εκατομμύρια δολάρια) και 2,5 τρισεκατομμυρίων ντονγκ (95 εκατομμύρια δολάρια) και σχεδιάζει να εισαχθεί στο κύριο Χρηματιστήριο Hochiminh το 2027 για να αξιοποιήσει ευρύτερη χρηματοδότηση για τις εξορυκτικές της δραστηριότητες.

Οι μετοχές της MSR έχουν αυξηθεί κατά 60,57% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.