OpenAI: Πώς έχασε τα σκήπτρα από την Anthropic – Οι κινήσεις για να επανέλθει στην πρωτιά

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Από πρωταγωνιστής των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη η OpenAI βρίσκεται σήμερα «πίσω» από την Anthropic, αφού η ανάπτυξη του ChatGPT, του κορυφαίου καταναλωτικού προϊόντος της έχει επιβραδυνθεί σημαντικά.

Παράλληλα, η αποχώρηση της Fidji Simo προκάλεσε αναδιάταξη αρμοδιοτήτων μεταξύ των κορυφαίων αναπληρωτών του Σαμ Άλτμαν, ενώ ο τομέας των πωλήσεων έχει εμπλακεί σε μια δαπανηρή μάχη για να προσελκύσει εκ νέου πελάτες.

Στο μεταξύ, η Anthropic ξεπέρασε την OpenAI τόσο στοα έσοδα όσο και στην αποτίμησή της, η οποία πλησιάζει πλέον το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια χάρη στο εργαλείο προγραμματισμού Claude Code.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία επιταχύνει τα σχέδια για μια αρχική δημόσια προσφορά το φθινόπωρο, ξεκινώντας συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές, τονίζοντας το προβάδισμά της έναντι του ανταγωνιστή της, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Από την πλευρά του ο Άλτμαν , δημοσίευσε το X νωρίτερα αυτό το μήνα ότι «δεν είχαμε τους καλύτερους τελευταίους 12 μήνες που είχαμε ποτέ, κάτι που είναι κυρίως δικό μου λάθος, αλλά είμαστε έτοιμοι να έχουμε τους καλύτερους 12 μήνες μας μέχρι σήμερα».

Πώς η Anthropic πήρε το προβάδισμα

Αρχικά, ο Άλτμαν βάισε την ανάπτυξη της επιχείρησης στο ChatGPT, ποντάροντας ότι περισσότεροι άνθρωποι θα εγγραφούν στο chatbot ενόσω η AI θα γινόταν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους.

Αντ’ αυτού, η επιτυχία του Claude Code κατέστησε σαφές ότι τα μεγαλύτερα κέρδη προήλθαν από την πώληση εργαλείων σε προγραμματιστές λογισμικού και στις μεγάλκες εταιρείες που τους απασχολούσαν.

Ενώ η OpenAI επιδίωξε μια σειρά από φανταχτερά έργα, από μια video generator μέχρι καταναλωτικές συσκευές και τσιπ, ο μικρότερος και πιο στοχευμένος αντίπαλός της κάλυψε το κενό, αναπτύσσοντας ένα εργαλείο κωδικοποίησης που την βοήθησε να κατακτήσει το προβάδισμα.

Η αντίδραση της OpenAI

Στη συνέχεια, η OpenAI κυκλοφόρησε μια σειρά από νέα μοντέλα που επικεντρώνονταν στον προγραμματισμό και σε άλλες επαγγελματικές εργασίες και ανέθεσε στον πρόεδρό της, Greg Brockman, την ανανέωση της γκάμας προϊόντων της.

Επίσης, σύναψε συμφωνία με την Amazon για την πώληση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στους πελάτες της και προσέλαβε την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο της Slack, Denise Dresser, ως την πρώτη της γενική διευθύντρια εσόδων της.

Ο Άλτμαν βρίσκεται επίσης στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και νομοθέτες για να παρουσιάσει ένα νέο μοντέλο, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις για περαιτέρω ρύθμιση του κλάδου.

Παράλληλα, τα στελέχη της OpenAI προσπαθούν να συντάξουν σχέδια τιμολόγησης για το προϊόν Codex για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων μειώσεων τιμών που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να κερδίσει μερίδιο αγοράς.

Όμως, αυτό κινδυνεύει να διαβρώσει τα περιθώρια κέρδους της, τα οποία άλλωστε παρακολουθούνται στενά ενόψει μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Η μάχη των μοντέλων

Το 2024 η OpenAI βρισκόταν σε καλύτερη θέση ως προς τις εταιρείες που τώρα προσπαθεί να ξαναπροσεγγίσει. Το φθινόπωρο του έτους λάνσαρε μια σειρά από μοντέλα συλλογισμού (reasoning models), τα οποία ήταν σε θέση να επεξεργάζονται προβλήματα βήμα προς βήμα πριν απαντήσουν.

Η δυνατότητα αυτή αποδείχθηκε μεν κατάλληλη για τη σύνταξη κώδικα, όμως υστερούσε στην εκπαίδευσή της: δηλαδή τα μοντέλα της OpenAI δεν επαρκούσαν για τον χειρισμό περισσότερο περίπλοκων εργασιών.

Από την πλευρά της, η Anthropic ακολούθησε την αντίθετη προσέγγιση: Με το δικό της μοντέλο συλλογισμού ονόματι Sonnet 3.7, πιου λάνσαρε λίγους μήνες αργότερα, εντός του 2025, η εταιρεία ανέφερε ότι επικεντρώθηκε σε «εργασίες πραγματικού κόσμου» που αντανακλούσαν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν στην πραγματικότητα την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα προβλήματα του Codex αποδείχθηκαν ένα πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι για τις επερχόμενες προκλήσεις. Μετά την δημόσια ανακοίνωση του εργαλείου από την OpenAI τον Μάιο, η απόδοσή του ήταν κατώτερη των προσδοκιών. Οι μηχανικοί λογισμικού στράφηκαν απεναντίας στο Claude Code της Anthropic.

Πολλοί προγραμματιστές θεώρησαν ότι το Codex ήταν πολύ αργό και αδέξιο στη χρήση, γεγονός που οδήγησε την OpenAI να αλλάξει το προϊόν, ώστε να μιμείται περισσότερο το Anthropic. Η εταιρεία δημιούργησε επίσης μια νέα ομάδα, που ονομάζεται «coding ninja», με στόχο να διασφαλίσει ότι τα νέα μοντέλα σχεδιάζονταν με τρόπο που οι πελάτες θα τα έβρισκαν χρήσια.

Αλλά τα στελέχη της OpenAI αποσπάστηκαν επίσης από άλλα, πιο πιεστικά ζητήματα, όπως η διόρθωση μιας επιδεινούμενης σχέσης με τη Microsoft, τον μεγαλύτερο επενδυτή της.

Έπειτα, ξόδεψαν πολύτιμους υπολογιστικούς πόρους σε άλλα έργα που τελικά απέτυχαν, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής δημιουργίας βίντεο ονόματι Sora.

Ο ρόλος της Google

Εντωμεταξύ, η ανάπτυξη του ChatGPT επιβραδύνθηκε ξαφνικά αφότου το καταναλωτικό chatbot της ίδιας της Google άρχισε να σημειώνει κατακόρυφη άνοδο σε δημοτικότητα.

Έπειτα, η εταιρεία έχασε έναν εσωτερικό στόχο να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες μέχρι το τέλος του έτους, αν και άγγιξε αυτό το νούμερο πρόσφατα.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο ρυθμός ανάπτυξης της Anthropic ξεπέρασε κατά πολύ αυτόν της OpenAI, όπως συνέβη και με την αποτίμησή της.

Όταν ναυάγησε η συνεργασία με τη Blackstone

Όταν τα στελέχη πρότειναν στη Blackstone μια συνεργασία για τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας με σκοπό την πώληση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του κολοσσού των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, εκείνοι δεν… τσίμπησαν.

Η Blackstone επέλεξε την Anthropic για το συγκεκριμένο έργο, ενώ η OpenAI σύναψε αργότερα μια ξεχωριστή συμφωνία με άλλους παίκτες της αγοράς των επενδυτικών κεφαλαίων.

Θα επανέλθει η OpenAI στην πρωτιά;

Η εταιρεία κυκλοφόρησε πρόσφατα μια «υπερεφαρμογή» που ενσωματώνει το Codex με το ChatGPT και ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και δήλωσε ότι έχει αυξήσει τον αριθμό των χρηστών για το νέο προϊόν, καθώς και την αυτόνομη εφαρμογή Codex, σε 10 εκατομμύρια χρήστες.

Αυτόν τον μήνα, κυκλοφόρησε ένα νέο μοντέλο, που ονομάζεται GPT 5.6 Sol, το οποίο έγινε αμέσως επιτυχία με τους προγραμματιστές και οδήγησε την Anthropic να επεκτείνει την πρόσβαση στο δικό της ισχυρό μοντέλο Fable για να την ανταγωνιστεί.

Η OpenAI επωφελείται επίσης από μια ευρύτερη αντίδραση της βιομηχανίας κατά της Anthropic, η οποία έχει κατηγορηθεί ότι προσπαθεί να κρατήσει μακριά από τις ΗΠΑ φθηνότερα, κινεζικά μοντέλα.