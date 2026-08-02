Ακτοπλοΐα: Χιλιάδες εκδρομείς στα λιμάνια, με προορισμό τα νησιά

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Όπου φύγει φύγει οι αδειούχοι του Αυγούστου και λοιποί ταξιδιώτες, καθώς ξεκινά η μαζική έξοδος όσων εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα για να απολαύσουν τις διακοπές τους.

Στα λιμάνια της Αττικής η επιβατική κίνηση είναι αυξημένη, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναμένουν να αποπλεύσουν προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς που έχουν επιλέξει.

Το Λιμενικό Σώμα έχει τεθεί σε ενισχυμένη ετοιμότητα, με πρόσθετα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής επιβίβαση των ταξιδιωτών και των οχημάτων στα πλοία.

Μεγάλη έξοδος: Η εικόνα από τα λιμάνια

Αυξημένη αναμένεται η κίνηση και σήμερα. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται συνολικά 55 αναχωρήσεις, από τις οποίες οι 31 θα πραγματοποιηθούν με ταχύπλοα και οι 24 με συμβατικά πλοία.

Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να αναχωρήσουν 13 πλοία.

Χθες, Σάββατο 1η Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 αναχωρήσεις πλοίων, με 29.966 επιβάτες να φεύγουν για νησιωτικούς προορισμούς. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν και η κίνηση στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, όπου πραγματοποιήθηκαν 57 δρομολόγια και ταξίδεψαν 11.586 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας εκτελέστηκαν 15 δρομολόγια, με 11.324 επιβάτες να κατευθύνονται κυρίως προς τις Κυκλάδες, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 14 αναχωρήσεις πλοίων, με συνολικά 8.976 επιβάτες.

Συνολικά, περισσότεροι από 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα από τα τέσσερα βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής, επιβεβαιώνοντας ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου αποτελεί μία από τις κορυφαίες περιόδους της θερινής εξόδου.

Οι λιμενικές αρχές καλούν τους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα όσους ταξιδεύουν με τα οχήματά τους, καθώς η αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από τις λιμενικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις.

Πηγή: in.gr