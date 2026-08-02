 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Financial Regulation"
    [1]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών

Γιατί οι οφειλέτες πρέπει να προσέχουν την φορολογική συνέπεια και την εισπραξιμότητα της εναπομένουσας οφειλής

Ακίνητα 02.08.2026, 08:15
Σχολιάστε
Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το νέο πλαίσιο αποδέσμευσης των κατασχεμένων ακινήτων ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να προχωρούν σε πώληση ακινήτων χωρίς να απαιτείται η πλήρης εξόφληση της οφειλής προς το Δημόσιο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με παρακράτηση μέρους του τιμήματος υπέρ της φορολογικής διοίκησης.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία για τα κατασχεμένα ακίνητα

Έλεγχος ότι η μεταβίβαση μπορεί να προχωρήσει

Ο οφειλέτης πρέπει αρχικά να ελέγξει ότι πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία, δηλαδή πώληση με τίμημα. Η διαδικασία αφορά ακίνητο στο οποίο έχει επιβληθεί κατάσχεση από τη Φορολογική Διοίκηση και για το οποίο υπάρχει συγκεκριμένος αγοραστής, συμφωνημένο τίμημα και συμβολαιογράφος που θα συντάξει το συμβόλαιο.

Το τίμημα της πώλησης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την εμπορική αξία που είχε προσδιοριστεί κατά την κατάσχεση. Αν η αντικειμενική αξία είναι μεγαλύτερη από την εμπορική, λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική. Όταν η κατάσχεση έχει επιβληθεί πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια ή δεν υπάρχει νόμιμα προσδιορισμένη εμπορική αξία, απαιτείται νέα έκθεση από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Συγκέντρωση των βασικών στοιχείων

Πριν από την υποβολή της αίτησης πρέπει να συγκεντρωθούν τα στοιχεία του οφειλέτη, του συμβολαιογράφου και του ακινήτου. Χρειάζονται ο ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, ο ΑΦΜ και τα στοιχεία του συμβολαιογράφου, καθώς και το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο.

Για το ακίνητο δηλώνονται ο ΑΤΑΚ, η εμπορική και η αντικειμενική αξία, το συμφωνημένο τίμημα και ο τρόπος καταβολής του. Πρέπει επίσης να αναγραφούν ο αριθμός και η ημερομηνία της κατασχετήριας έκθεσης, η υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση, το ύψος της οφειλής και τα στοιχεία καταχώρισης της κατάσχεσης στο Κτηματολόγιο ή στο Υποθηκοφυλακείο.

Συγκέντρωση των δικαιολογητικών

Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται πρόσφατο αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου ή πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, καθώς και φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Όπου απαιτείται, συνυποβάλλεται και πρόσφατη έκθεση εκτίμησης της εμπορικής αξίας από πιστοποιημένο εκτιμητή.

Ως πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί μέσα στους τελευταίους έξι μήνες. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει και πρόσθετα στοιχεία, εφόσον τα κρίνει απαραίτητα για την εξέταση του αιτήματος.

Ηλεκτρονική υποβολή στο myAADE

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE. Ο φορολογούμενος ακολουθεί τη διαδρομή «Δικαστικό, Μέτρα και οφειλές» και επιλέγει την υπηρεσία για την άρση κατάσχεσης ακινήτου ενόψει μεταβίβασής του από επαχθή αιτία.

Η αίτηση αποστέλλεται στην υπηρεσία της ΑΑΔΕ που είναι αρμόδια για την είσπραξη της οφειλής. Αν έχουν επιβληθεί κατασχέσεις από περισσότερες υπηρεσίες, ο οφειλέτης υποβάλλει μία αίτηση σε μία από αυτές και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδεται μία ενιαία απόφαση για όλες τις κατασχέσεις.

Έλεγχος φορολογικής συνέπειας

Η ΑΑΔΕ αξιολογεί τον οφειλέτη με βαθμολογία από 0 έως 100 μονάδες. Εξετάζει αν τηρεί τις ρυθμίσεις του, αν έχει υποβάλει εμπρόθεσμα δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ την τελευταία τριετία, πόσο από το χρέος έχει αποπληρώσει μετά την κατάσχεση, πόσα χρόνια έχουν περάσει από την επιβολή της και ποιο είναι το ποσοστό της οφειλής που προέρχεται από ΦΠΑ ή παρακρατούμενους φόρους.

Η βαθμολογία είναι κρίσιμη, επειδή καθορίζει το ποσοστό της οφειλής που θα πρέπει να καλυφθεί από το τίμημα της πώλησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η φορολογική συνέπεια, τόσο χαμηλότερη είναι η παρακράτηση.

Υπολογισμός της παρακράτησης

Για βαθμολογία από 80 έως 100 μονάδες, η παρακράτηση ορίζεται στο 25% του τρέχοντος υπολοίπου της οφειλής για την οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση. Για βαθμολογία από 60 έως 79 μονάδες ανέρχεται στο 45%, από 40 έως 59 μονάδες στο 65%, από 20 έως 39 μονάδες στο 85% και από 0 έως 19 μονάδες στο 100%.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της παρακράτησης που προκύπτει από τη φορολογική ενημερότητα ή τη βεβαίωση οφειλής και της παρακράτησης που προκύπτει από τη βαθμολογία. Το ποσοστό λόγω της κατάσχεσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 25%, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις πλήρους διασφάλισης των οφειλών. Αν το ποσό της παρακράτησης είναι μεγαλύτερο από το τίμημα, παρακρατείται ολόκληρο το τίμημα.

Έκδοση προσωρινής απόφασης άρσης

Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει απόφαση άρσης κατάσχεσης υπό όρους. Η απόφαση ισχύει για έναν μήνα και απευθύνεται στον συμβολαιογράφο. Σε αυτή αναγράφεται το ποσό που πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί στο Δημόσιο από το τίμημα.

Μαζί με την απόφαση αποστέλλεται στον οφειλέτη και το έγγραφο με τη βαθμολογία των κριτηρίων φορολογικής συνέπειας και εισπραξιμότητας. Αν η αίτηση απορριφθεί για τυπικούς λόγους, μπορεί να υποβληθεί εκ νέου αφού διορθωθούν οι ελλείψεις.

Υπογραφή συμβολαίου και απόδοση χρημάτων

Ο συμβολαιογράφος παρακρατεί από το τίμημα το ποσό που αναγράφεται στην απόφαση και το αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση. Το ποσό πιστώνεται κατά προτεραιότητα στις οφειλές για τις οποίες είχε επιβληθεί η κατάσχεση.

Μετά την επιβεβαίωση της απόδοσης των χρημάτων, η ΑΑΔΕ εκδίδει άμεσα την οριστική απόφαση άρσης της κατάσχεσης. Έτσι ολοκληρώνεται η αποδέσμευση του ακινήτου και μπορεί να περατωθεί η μεταβίβαση.

Η εξαίρεση

Εάν όμως όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος έχουν ήδη διασφαλιστεί πλήρως με εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, δεν εφαρμόζεται το σύστημα παρακράτησης που συνδέεται με τη βαθμολογία της κατάσχεσης.

Σε αυτή την περίπτωση ακολουθούνται οι γενικοί κανόνες της φορολογικής ενημερότητας ή της βεβαίωσης οφειλής, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επιπλέον στοιχεία για το ακίνητο που θα παραμείνει δεσμευμένο.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών
Ακίνητα

Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα ακόμη δύο πρόωρες αποπληρωμές 4,7 δισ. ευρώ για το 2026
Economy

Η Ελλάδα «σβήνει» (κι άλλο) χρέος – Δύο νέες αποπληρωμές
Ακίνητα: Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων σπιτιών
Ακίνητα

Πώς ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων
Πλούτος: Ο νέος κόσμος του χρήματος
Economy

Ο νέος κόσμος του χρήματος και οι... κροίσοι του σήμερα
Παιδικοί σταθμοί: Τι αλλάζει και ποιοι επωφελούνται
Economy

Voucher για παιδικούς σταθμούς - Τι αλλάζει, ποιοι επωφελούνται

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Oi solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Ακίνητα
Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών
Ακίνητα

Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών

Γιατί οι οφειλέτες πρέπει να προσέχουν την φορολογική συνέπεια και την εισπραξιμότητα της εναπομένουσας οφειλής

Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα ακόμη δύο πρόωρες αποπληρωμές 4,7 δισ. ευρώ για το 2026
Economy

Η Ελλάδα «σβήνει» (κι άλλο) χρέος – Δύο νέες αποπληρωμές

Το σχέδιο της Αθήνας για να βρεθεί...κάτω από την Ιταλία σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Ακίνητα: Ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων σπιτιών
Ακίνητα

Πώς ξεμπλοκάρουν οι πωλήσεις κατασχεμένων ακινήτων

Η διαδικασία για τα κατασχεμένα ακίνητα - Ποιες αλλαγές έρχονται - «Ανάσα» στους φορολογούμενους

Πλούτος: Ο νέος κόσμος του χρήματος
Economy

Ο νέος κόσμος του χρήματος και οι... κροίσοι του σήμερα

Ο πλούτος έχει αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή από το εισόδημα και πλέον παρεμβαίνει φανερά και στο πολιτικό πεδίο

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Παιδικοί σταθμοί: Τι αλλάζει και ποιοι επωφελούνται
Economy

Voucher για παιδικούς σταθμούς - Τι αλλάζει, ποιοι επωφελούνται

Μέχρι πότε θα συνεχιστούν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς - Ερωταπαντήσεις

Φοιτητική στέγη: Ποιο είναι το σχέδιο βελτίωσης των δομών
Ακίνητα

Φοιτητική στέγη: Ποιο είναι το σχέδιο βελτίωσης των δομών

Νέα συγκροτήματα φοιτητικών εστιών και ανακαίνιση παλαιότερων κτιρίων σε όλη την επικράτεια αφορά το πρόγραμμα για τη φοιτητική στέγη

Airbnb στην Αθήνα: Διπλάσιες κλίνες από τα ξενοδοχεία – Οι γειτονιές με 700 τουρίστες ανά κάτοικο
Τουρισμός

Οι γειτονιές που άλλαξε το Airbnb - Πού χτυπά «κόκκινο»

Ποιες γειτονιές δέχονται τη μεγαλύτερη τουριστική πίεση από το Airbnb στην Αθήνα - Πώς επηρεάζονται τα ενοίκια, τι έφερε η αναστολή νέων αδειών

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
ΕΚΤ: Στην τεχνητή νοημοσύνη ποντάρουν ελληνικές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις
Business

Στην AI επενδύουν οι ελληνικές επιχειρήσεις - Τι αναφέρει έρευνα της ΕΚΤ

Στο 70% ανέρχεται ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που ανέφεραν ότι είχαν χρησιμοποιήσει την ΑΙ στη λειτουργία τους σύμφωνα με την ΕΚΤ

Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών
Κοινωνία

Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα – Εκκενώσεις οικισμών

Μαίνονται οι πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας – Δύο τα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό - Η κατάσταση σε Βίλια, Μέγαρα, Κεφαλονιά

Μέση Ανατολή: Προς αποκλιμάκωση ο πόλεμος – Ο Τραμπ «ακυρώνει» νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν
World

Ο Τραμπ ακύρωσε νέα επίθεση στο Ιράν - Τι ζητάει από την Τεχεράνη

Σημάδια αποκλιμάκωσης από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Τι ζητάει ο Τραμπ από την Τεχεράνη

Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών
Ακίνητα

Ακίνητα: Η διαδικασία για την πώληση των κατασχεμένων σπιτιών

Γιατί οι οφειλέτες πρέπει να προσέχουν την φορολογική συνέπεια και την εισπραξιμότητα της εναπομένουσας οφειλής

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ελληνική οικονομία: Πώς η χωριάτικη σαλάτα γίνεται μακροοικονομικός δείκτης
Economy

Τι «αποκαλύπτει» μια χωριάτικη σαλάτα για την οικονομία

Από την ενεργειακή κρίση και την κλιματική αλλαγή μέχρι τους μισθούς, τα ενοίκια και τον τουρισμό, η χωριάτικη σαλάτα εξηγεί καλύτερα από πολλούς οικονομικούς δείκτες πώς άλλαξε η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Solo operators: Εκρηκτική άνοδος των εταιρειών του ενός εκατομμυρίου δολαρίων με μόνο «υπάλληλο» την AI
Τεχνολογία

Η ΑΙ... εκτοξεύει τα έσοδα των start uppers

Oi solo operators με έσοδα άνω του 1 εκ. δολαρίων διπλασιάστηκαν μεταξύ 2023 και 2025, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Γρηγόρης Τραγγανίδας
LVMH: Αυτόν τον όμιλο ποιος θα τον πάρει; Η διαδοχή συνεχίζει να προβληματίζει
World

Στα... «χαρακώματα» για τη διαδοχή της Louis Vuitton

Τι αποκάλυψε η σύγκρουση του Μπερνάρ Αρνό από τον όμιλο της LVMH και της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φιλοδωρήματα… και ψήφοι
Opinion

Φιλοδωρήματα… και ψήφοι

Η εστίαση, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες διανομής απασχολούν περισσότερους από 500.000 εργαζόμενους - Πρόκειται για νέους ανθρώπους, μια ηλικιακή ομάδα στην οποία κάθε κυβέρνηση θα ήθελε να αυξήσει την επιρροή της

Ντίνος Σιωμόπουλος
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα ακόμη δύο πρόωρες αποπληρωμές 4,7 δισ. ευρώ για το 2026
Economy

Η Ελλάδα «σβήνει» (κι άλλο) χρέος – Δύο νέες αποπληρωμές

Το σχέδιο της Αθήνας για να βρεθεί...κάτω από την Ιταλία σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
O χρυσός σε σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων
Opinion

O χρυσός σε σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων

Παρά τη διόρθωση από τα ιστορικά υψηλά, το πολύτιμο μέταλλο εξακολουθεί να στηρίζεται από ισχυρούς διαρθρωτικούς παράγοντες. Η πορεία των επιτοκίων, του δολαρίου και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας θα καθορίσουν αν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω άνοδο της τιμής του παραμένουν ισχυρές.

Συμεών Μαυρουδής
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Η Ευρώπη θέτει όρια στους τεχνολογικούς κολοσσούς
Tεχνητή νοημοσύνη

Σφίγγει ο κλοιός για τις Big Tech στην Ευρώπη

Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να γίνει παγκόσμιος ρυθμιστής στην τεχνητή νοημοσύνη

Έτοιμα γεύματα: «Φλέβα» χρυσού για σούπερ μάρκετ και βιομηχανία
Business

«Φλέβα» χρυσού τα έτοιμα γεύματα

Πώς τα έτοιμα γεύματα μπήκαν στην καθημερινότητα των καταναλωτών και στην αναπτυξιακή στρατηγική του λιανεμπορίου

Μαρία Σιδέρη
EssilorLuxottica: Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.
World

Στα μαχαίρια για την περιουσία της Ray Ban των 46 δισ.

Η διαμάχη έχει οδηγήσει σε κρίση διακυβέρνησης την EssilorLuxottica, έναν από τους σημαντικότερους εταιρικούς παράγοντες της Ιταλίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
British Airways: Κέρδη απο τις αλλαγές δρομολογίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή
World

Τα κέρδη της British Airways από τον πόλεμο στο Ιράν

Ο ομιλος, στον οποίο ανήκει και η British Airways, ανακοίνωσε ότι τα έσοδα στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 0,2% στα 8,88 δισ. ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies