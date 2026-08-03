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Ιράν: Ο Τραμπ αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις από σήμερα

«Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε», δηλώνει ο Τραμπ για το Ιράν, και αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις από σήμερα, σημειώνοντας πως υπάρχει συμφωνία για Ορμούζ και πυρηνικά.

Κόσμος 03.08.2026, 06:31
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Ιράν: Ο Τραμπ αναγγέλλει νέες διαπραγματεύσεις από σήμερα
Newsroom

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Nέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα Δευτέρα ανήγγειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφού γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβάλει επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με προϋπόθεση πως θα κλειστεί «συμφωνία» και «γρήγορα».

Ο Τραμπ σημείωσε πως υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και γι αυτήν που αποκάλεσε αποπυρηνικοποίηση

«Φυσικά δεν ήθελαν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (…) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο το απόγευμα» (σ.σ. σήμερα Δευτέρα), είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο στο αεροσκάφος του.

Δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν. Ούτε η Τεχεράνη, ούτε οι χώρες που μεσολαβούν επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες.

Ο ρεπουμπλικάνος σημείωσε πως υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ και θα υπάρξει επίσης γι αυτήν που αποκάλεσε αποπυρηνικοποίηση.

«Ετοιμος» ο στρατός

Η Δύση κατηγορεί την Τεχεράνη για δεκαετίες πως επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου. Η άλλη πλευρά το διαψεύδει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυσε ταυτόχρονα πως ο στρατός του είναι έτοιμος να δράσει όποτε διαταχτεί.

Πηγή: ΑΠΕ

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