Θέουτα: Τουλάχιστον 72 είναι οι νεκροί μετανάστες και 1.149 οι τραυματίες

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Τουλάχιστον 72 είναι σήμερα οι νεκροί από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης στον ισπανικό θύλακα Θέουτα από το Μαρόκο, καθώς πέντε πτώματα εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτής της Θέουτα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι πέρασαν στη Θέουτα από το έδαφος και τη θάλασσα σε μία πρωτόγνωρη κλιμάκωση μαζικής έλευσης μεταναστών που άρχισε την Πέμπτη, σε ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, προκαλώντας συναγερμό στις Βρυξέλλες, όπως σημειώνει το ΑΠΕ.

Περισσότεροι από 48.000 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο μέσα σε 48 ώρες, ενώ η επιστροφή τους συνεχίστηκε και μέσα στο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Για 67 +14 νεκρούς κάνουν λόγο τα τοπικά ΜΜΕ

Σύμφωνα με πηγές των ισπανικών δυνάμεων ασφαλείας που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Efe, περίπου 73.500 άτομα έχουν πλέον εγκαταλείψει τη Θέουτα για να επιστρέψουν πέρα από τα σύνορα, ενώ ο αριθμός των νεκρών από τις προσπάθειες να φτάσουν κολυμπώντας στη Θέουτα έχει αυξηθεί σε 72.

Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει επιβεβαιώσει αυτά τα στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι στη Θέουτα εισήλθαν μεταξύ 50.000 και 60.000 μετανάστες, εκ των οποίων περισσότεροι από 48.300 φέρεται να έχουν ήδη επιστρέψει.

Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση της Θέουτα, ο προσωρινός αριθμός των νεκρών που ανασύρθηκαν από τα ισπανικά ύδατα ανοικτά του θύλακα ανέρχεται σε 67. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 17 ακόμη πτώματα φέρεται να έχουν βρεθεί στη μαροκινή πλευρά της ακτής.

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 1.149 τραυματίες μετανάστες που εισήλθαν στο εξκλάβο έχουν λάβει ιατρική περίθαλψη. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ένα άτομο σε σοβαρή κατάσταση, το οποίο θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Ιβηρικής Χερσονήσου, σύμφωνα με δήλωση του Εθνικού Ινστιτούτου Διαχείρισης Υγείας (Ingesa).

Το ινστιτούτο δηλώνει ότι η παροχή υγειονομικής περίθαλψης συνεχίζεται «ως συνήθως», στο πλαίσιο του ειδικού μηχανισμού αντίδρασης που ενεργοποιήθηκε σε συντονισμό με την Αντιπροσωπεία της Κυβέρνησης της Θέουτα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση των έκτακτων περιστατικών που αφορούν άτομα που εισέρχονται μαζικά από το Μαρόκο.