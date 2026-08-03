Η στροφή του ΧΑ, η τραπεζική έκπληξη, το νέο project στα τρόφιμα, το last minute και η Δανία σήκωσε το… τρόπαιο 

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Βαριά η ατμόσφαιρα σε Αττική και Βοιωτία. Κι άλλοι νεκροί στο μέτωπο των καταστροφικών πυρκαγιών.

Δυστυχώς, τόσα δισ. μπήκαν την τελευταία 6ετία στη χώρα, αλλά δεν περίσσεψε τίποτα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η στήλη εύχεται να αλλάξει κάτι τα επόμενα χρόνια και να επενδύσει η χώρα στην πρόληψη.

Ανάσες…

Σε αντίθεση με το τι επικρατεί εκτός, εντός της Λ. Αθηνών το ταμπλό έδειξε να «αναπνέει» καλύτερα τις προηγούμενες ημέρες.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου, οι εκδόσεις ομολόγων και τα placements που είχαν «απορροφήσει» τεράστια ρευστότητα πέρασαν, αφήνοντας χώρο στους επενδυτές να επιστρέψουν στα εταιρικά μεγέθη.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας ακόμη ανοδικός μήνας (ο Ιούλιος) για το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο τέταρτος στη σειρά, με τις συναλλαγές να παραμένουν εντυπωσιακά υψηλές, στα 326 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, η αγορά απορρόφησε και χωρίς ιδιαίτερους κραδασμούς τη διεθνή μεταβλητότητα.

Επιδόσεις

Αυτό που κερδίζει πλέον το στοίχημα είναι τα αποτελέσματα εξαμήνου. Τα πρώτα δείγματα όχι μόνο δεν απογοήτευσαν, αλλά έδωσαν επιχειρήματα σε όσους υποστηρίζουν ότι οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να έχουν περιθώρια.

Από τις 15 εισηγμένες που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής μεγέθη, ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται αυξημένος κατά 9,9%, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 12,5% και τα καθαρά κέρδη κατά 8%, φθάνοντας συνολικά τα 3,22 δισ. ευρώ.

Ξεχωρίζει ο τραπεζικός κλάδος, καθώς οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών…

Πώς αλλάζουν οι καιροί

Μάλιστα, το κλίμα στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των τραπεζών την περασμένη εβδομάδα ήταν πανηγυρικό, με τις διοικήσεις τους να προχωρούν σε ανοδική αναθεώρηση αρκετών στόχων του 2026, μετά το ισχυρό πρώτο εξάμηνο της χρονιάς.

Ούτε ο πόλεμος ούτε η ακρίβεια φαίνεται να επηρεάζουν την κούρσα ενίσχυσης των κερδών, που όπως όλα δείχνουν θα σημειώσουν νέο ρεκόρ στην τρέχουσα χρήση. Οι διοικήσεις τους στα call με αναλυτές στάθηκαν σε κάτι ακόμη.

Στα σημαντικά δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η κυβέρνηση να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις αν τα πράγματα διεθνώς δεν εξελιχθούν όπως θα θέλαμε.

Ποιος να το έλεγε 10 χρόνια ύστερα από το 2015 ότι θα είχε η χώρα τέτοια άνεση και ότι οι τραπεζίτες θα τάσσονταν τόσο ξεκάθαρα υπέρ των παροχών; Το είδαμε κι αυτό…

Βεβαίως, οφείλουν και οι τράπεζες να αναλογιστούν τις δικές τους ευθύνες. Η εκρηκτική κερδοφορία τους συνεπάγεται και αυξημένη ευθύνη για πιο δυναμική και ουσιαστική στήριξη της οικονομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.

Πυκνή εβδομάδα

Το βλέμμα στρέφεται πλέον στην πιο πυκνή εβδομάδα του φετινού κύκλου αποτελεσμάτων.

Αύριο Τρίτη ανακοινώνουν οι Cenergy και Τράπεζα Κύπρου, την Τετάρτη ακολουθούν Helleniq Energy, ΔΕΗ, Viohalco και Coca-Cola HBC, ενώ την Πέμπτη σειρά έχουν οι Metlen και CrediaBank.

Εφόσον συνεχιστεί το μοτίβο των θετικών εκπλήξεων, οι εταιρικές επιδόσεις θα αποτελέσουν το βασικό στήριγμα του ΧΑ μέχρι να αρχίσει η παραδοσιακή καλοκαιρινή υποχώρηση της συναλλακτικής δραστηριότητας.

Άλλωστε, μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύματος, η επόμενη σημαντική ημερομηνία είναι η 26η Αυγούστου, όταν η Motor Oil θα ανοίξει τον δεύτερο γύρο δημοσίευσης αποτελεσμάτων εξαμήνου.

Δύσκολος χειμώνας

Παρόλα αυτά, ο χειμώνας μόνο εύκολος δεν θα είναι. Και η αγορά το γνωρίζει, όπως μεταφέρεται στη στήλη.

Σύμφωνα με αναλυτές αλλά και όπως προειδοποίησε πρόσφατα και ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR, η διεθνής αβεβαιότητα σε γεωπολιτικό και ενεργειακό επίπεδο αναμένεται να πυροδοτήσουν πληθωριστικές πιέσεις αλλά και αυξήσεις επιτοκίων.

Και αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις, η ευρωπαϊκή οικονομία θα χτυπηθεί περισσότερο καθώς δεν έχει ισχυρή παραγωγική βάση αλλά και είναι εξαρτημένη από εισαγόμενες ενεργειακές πηγές.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, πηγές των τραπεζών και των χρηματιστηριακών που έτρεξαν τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και τις ομολογιακές εκδόσεις αποδίδουν αυτές τις κινήσεις στις προβλέψεις και των επιχειρήσεων για ζόρικους χειμωνιάτικους μήνες.

Οι εταιρείες έσπευσαν να κεφαλαιοποιηθούν και να κλειδώσουν με φθηνό χρήμα τα επενδυτικά τους προγράμματα.

Πάντως όλα δείχνουν ότι τα δύσκολα ξεκινούν από τον Νοέμβριο, τότε που είναι και οι ενδιάμεσες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Μέχρι τότε, λένε πηγές, υπάρχει χρόνος και για όσους καθυστέρησαν να αντλήσουν κεφάλαια από τις αγορές…

Η χρονιά του last minute

Μια πρώιμη γεύση του τι έρχεται βέβαια έχει πάρει και ο τουριστικός κλάδος.

Και ενώ τα στοιχεία εν γένει παραμένουν θετικά, στα ξενοδοχεία η εικόνα έχει διάφορες… αποχρώσεις.

Έμπειρο στέλεχος του κλάδου έλεγε στη στήλη ότι ακόμη και στην καρδιά της θερινής περιόδου μπορεί κανείς να βρει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές σε ξενοδοχεία μεγάλων αλυσίδων, κάτι που δεν συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια. Ανάλογη είναι, σύμφωνα με άλλους παράγοντες, η εικόνα και στη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου αρκετοί ιδιοκτήτες σε δημοφιλείς προορισμούς εμφανίζονται προβληματισμένοι για τις φετινές επιδόσεις.

Πολλοί ποντάρουν πλέον στον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, εκτιμώντας ότι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μπορεί να καλύψει μέρος του χαμένου εδάφους.

Αν αυτό θα συμβεί και φέτος, μένει να αποδειχθεί.

Νέο εγχείρημα

Κόντρα όμως σε αυτήν την αίσθηση, γνωστός επιχειρηματίας από τον ευρύτερο χώρο των τροφίμων και της λιανικής ετοιμάζει ένα νέο εγχείρημα, που ήδη προκαλεί κινητικότητα στην αγορά.

Στόχος του project είναι να φέρει στο προσκήνιο ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και μικρότερους παραγωγούς, οι οποίοι παραμένουν εκτός των μεγάλων εμπορικών δικτύων. Μαθαίνουμε πως οι πρώτες επαφές με πιθανούς συνεργάτες και πελάτες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ διερευνώνται στρατηγικές συνεργασίες πριν από την επίσημη παρουσίαση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι εμπνευστές του δεν στοχεύουν ούτε στους μεγάλους εξαγωγικούς ομίλους ούτε στους «big five» των σουπερμάρκετ. Αναζητούν υπεραξία σε εξειδικευμένα προϊόντα με ισχυρή ταυτότητα αλλά περιορισμένη προβολή.

Ανάλογη προσπάθεια μεγάλης επιχειρηματικής οικογένειας έμεινε κάποτε στη μέση. Θα έχει αυτή τη φορά διαφορετική κατάληξη;

Εξοικονομώ… στην υπομονή

Στο «Εξοικονομώ 2025» οι δικαιούχοι πιέστηκαν να ολοκληρώσουν τις εργασίες σε χρόνο-ρεκόρ για δράσεις της κατηγορίας, περίπου επτά μηνών, ενώ δόθηκε μόλις μία ολιγοήμερη παράταση για το κλείσιμο των φακέλων, σε σχέση με την τελική προθεσμία της 30ής Ιουνίου.

Πολλοί έτρεξαν, πλήρωσαν συνεργεία, ενδεχομένως και με καπέλο για να έχουν προτεραιότητα στις εργασίες και πρόλαβαν να πατήσουν το «κουμπί». Έκτοτε, όμως, περιμένουν. Οπως μαθαίνει η στήλη, υπάρχουν πολλές υποθέσεις που παραμένουν χωρίς εξέλιξη εδώ και έναν μήνα, καθώς δεν προχωρεί η τελική φάση της αξιολόγησής τους. Ως αποτέλεσμα καθυστερούν οι τελικές εκταμιεύσεις. Και επειδή τον έλεγχο έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία, ίσως πρέπει να δει το θέμα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Διότι καλά είναι τα ποσοστά απορρόφησης και οι πανηγυρικές ανακοινώσεις, αλλά όταν τα χρήματα δεν φτάνουν εγκαίρως στους δικαιούχους, η «απορρόφηση» μένει περισσότερο λογιστική παρά πραγματική. Τρέχουν να προλάβουν

Το δύσκολο στοίχημα με την ΑΙ

Η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται πως περνά από τη φάση των υποσχέσεων στη φάση των μετρήσιμων αποτελεσμάτων. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα της Boston Consulting Group, η οποία βασίζεται σε δείγμα 152 διευθυνόντων συμβούλων εταιρειών με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 500 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, σχεδόν εννέα στους δέκα CEOs δηλώνουν ότι βλέπουν ήδη οφέλη είτε στη μείωση του κόστους είτε στην αύξηση των εσόδων από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σε επιλεγμένους τομείς των επιχειρήσεών τους.

Η ίδια η BCG, ωστόσο, επισημαίνει σε ανάρτηση στο LinkedIn ότι το πραγματικό στοίχημα δεν είναι πλέον αν η AI δημιουργεί αξία, αλλά αν οι οργανισμοί μπορούν να την αξιοποιήσουν σε μεγάλη κλίμακα, με ταχύτητα, πειθαρχία και λογοδοσία. Με άλλα λόγια, οι πρώτες νίκες έχουν έρθει.

Η εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα παραμένει το πραγματικά… δύσκολο στοίχημα.

Η Δανία σήκωσε το… τρόπαιο του RRF

Αντλώντας έμπνευση από το Μουντιάλ που διεξήχθη πρόσφατα στις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μπόλικη ποδοσφαιρική διάθεση επέλεξε να ανακοινώσει την εκταμίευση της τελευταίας δόσης, ύψους 359 εκατ. ευρώ, προς τη Δανία, η οποία έγινε η πρώτη χώρα που ολοκλήρωσε πλήρως το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του NextGenerationEU.

Η Κομισιόν παρομοίασε τη διαδικασία με ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, χαρακτηρίζοντας τη Δανία «πρωταθλήτρια της ανάκαμψης», αφού αξιοποίησε συνολικά 1,63 δισ. ευρώ σε έργα για την πράσινη γεωργία, την ενεργειακή απόδοση, τις μεταφορές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η σύγκριση, πάντως, γεννά εύλογα και διάφορα ερωτήματα για τη χώρα μας… και τι βαθμό πήρε τελικά στην απορρόφηση και… εκτέλεση των διάφορων έργων.