Κοσμήματα: Οι ευκαιρίες στη γαλλική αγορά των 5,8 δισ. ευρώ και οι ανταγωνιστές

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Παράθυρο… ευκαιρίας εκτιμάται πως ανοίγεται για τα ελληνικά κοσμήματα στην Γαλλία. Μια αγορά από τις σημαντικότερες αγορές πολυτελών και fashion κοσμημάτων στην Ευρώπη με αξία άνω των 5,8 δισ. ευρώ, που αναζητά ολοένα και περισσότερο αυθεντικότητα αντί για μαζική παραγωγή.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στην Γαλλία, στην οποία επισημαίνεται ότι , τα ελληνικά κοσμήματα παρά το σχετικά περιορισμένο μερίδιο αγοράς που κατέχουν σήμερα διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στη γαλλική αγορά, αξιοποιώντας χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις της ζήτησης.

Η σύγκριση με τη μαζική παραγωγή από την Ασία ή την Τουρκία δεν αποτελεί ρεαλιστική στρατηγική για τις ελληνικές επιχειρήσεις, επισημαίνει η Ελληνική Πρεσβεία στη Γαλλία

Η υψηλή ποιότητα της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας, η μακρά παράδοση του κλάδου, ο χειροποίητος χαρακτήρας πολλών προϊόντων, η ευελιξία παραγωγής μικρών σειρών και η δυνατότητα ανάπτυξης εξατομικευμένων συλλογών αποτελούν, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης, σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι της μαζικής παραγωγής που κυριαρχεί σε άλλες χώρες.

Ο ανταγωνισμός για τα ελληνικά κοσμήματα

Η γαλλική αγορά μετατοπίζεται σταδιακά προς προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, περιορισμένες συλλογές και χειροποίητες δημιουργίες, ενώ η προέλευση των πρώτων υλών, η βιωσιμότητα και η διαφάνεια στην παραγωγή αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις επιλογές των καταναλωτών.

Πρόκειται όπως παρατηρεί η Ελληνική Πρεσβεία. για χαρακτηριστικά που ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με την ελληνική αργυροχρυσοχοΐα.

Η σύγκριση με τη μαζική παραγωγή από την Ασία ή την Τουρκία δεν αποτελεί ρεαλιστική στρατηγική για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το συγκριτικό τους πλεονέκτημα βρίσκεται στη σχέση ποιότητας, αισθητικής και αυθεντικότητας, αλλά και στη δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις της αγοράς.

Η συνεχής αύξηση των Γάλλων επισκεπτών στην Ελλάδα λειτουργεί υποστηρικτικά για την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών brands

Ο τουρισμός ανοίγει τον δρόμο στις εξαγωγές

«Η σημαντικότερη επιχειρηματική ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις εντοπίζεται στο τμήμα της αγοράς που βρίσκεται μεταξύ της μαζικής παραγωγής και της υψηλής κοσμηματοποιίας («affordable luxury»), όπου ο σχεδιασμός, η ποιότητα και η αυθεντικότητα υπερισχύουν της χαμηλότερης τιμής», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, η συνεχής αύξηση των Γάλλων επισκεπτών στην Ελλάδα λειτουργεί υποστηρικτικά για την αναγνωρισιμότητα των ελληνικών brands. Πολλοί γνωρίζουν ελληνικά κοσμήματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους και στη συνέχεια τα αναζητούν στη γαλλική αγορά, δημιουργώντας προϋποθέσεις για μεγαλύτερη παρουσία μέσω εξειδικευμένων κοσμηματοπωλείων, concept stores και ηλεκτρονικών καναλιών πώλησης.

Τα ελληνικά κοσμήματα σε μια ώριμη αγορά

Η Γαλλία εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ισχυρότερες αγορές κοσμήματος στην Ευρώπη. Το Παρίσι και ειδικότερα η περιοχή της Place Vendôme διατηρούν τον ρόλο τους ως διεθνές κέντρο της υψηλής κοσμηματοποιίας, ενώ παράλληλα λειτουργεί μία ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αγορά λιανικής που καλύπτει τόσο τα προϊόντα μεσαίας κατηγορίας όσο και τις δημιουργίες υψηλής αξίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Francéclat, ο κύκλος εργασιών του κλάδου ξεπέρασε τα 5,8 δισ. ευρώ το 2024, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική βαρύτητα της αγοράς για τη γαλλική οικονομία.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ενισχύεται σταθερά και αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 12%-15% των συνολικών πωλήσεων

Τα Χριστούγεννα εξακολουθούν να αποτελούν την ισχυρότερη εμπορική περίοδο, απορροφώντας περίπου το ένα τρίτο των ετήσιων πωλήσεων, ενώ σημαντική ώθηση δίνουν επίσης η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η Γιορτή της Μητέρας και η περίοδος των γάμων.

Την ίδια στιγμή, το ηλεκτρονικό εμπόριο ενισχύεται σταθερά και αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 12%-15% των συνολικών πωλήσεων. Ωστόσο, οι περισσότεροι καταναλωτές εξακολουθούν να ολοκληρώνουν τις αγορές τους στα φυσικά καταστήματα, αφού πρώτα έχουν πραγματοποιήσει έρευνα μέσω διαδικτύου, υιοθετώντας το μοντέλο Research Online – Purchase Offline (ROPO).