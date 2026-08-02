Πυρκαγιές: Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει την οδύνη του για την απώλεια του πληρώματος του ελικοπτέρου

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Τη θλίψη τους για τον θάνατο του δύο μελών του πληρώματος ελικοπτέρου που επιχειρούσε κατά της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα εκφράζει ο πολιτικός κόσμος της χώρας.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες – ειδικά για τα εναέρια μέσα μας», τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του.

Και προσθέτει πως «η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους».

Ανδρουλάκης: Δύσκολες στιγμές για την πατρίδα μας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, με δήλωσή του, υπογραμμίζει πως «η πατρίδα μας ζει πολύ δύσκολες στιγμές τις τελευταίες μέρες».

«Μετά τον θάνατο τριών πυροσβεστών εν ώρα καθήκοντος στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο», όπως αναφέρει, «σήμερα στο πύρινο μέτωπο της Ψάθας κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, έχασαν τη ζωή τους ένας Δανός χειριστής ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους τους».

ΝΔ: Η πατρίδα τούς οφείλει ευγνωμοσύνη

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος του πυροσβεστικού ελικοπτέρου, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα», σημειώνει η Νέα Δημοκρατία, σε σχετική ανακοίνωση, τονίζοντας για τα μέλη του πληρώματος πως «με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν την αποστολή τους μέχρι την τελευταία στιγμή, θυσιάζοντας ό,τι πολυτιμότερο είχαν».

«Στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και στους οικείους τους απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η πατρίδα τούς οφείλει ευγνωμοσύνη. Παραμένουμε όλοι στο πλευρό των πυροσβεστών, εθελοντών και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών», προσθέτει.

ΚΚΕ: Να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος

«Δυστυχώς μόλις σε 5 μέρες θρηνούμε 5 νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, μια μάχη που καθίσταται άνιση, εξαιτίας των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που οι πυροσβέστες καλούνται να επιχειρήσουν και κυρίως της έλλειψης ολοκληρωμένου κρατικού σχεδίου πρόληψης και αντιπυρικής θωράκισης», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του για το τραγικό δυστύχημα.

Όπως επισημαίνει, «απαιτούμε να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, παίρνοντας υπόψη ότι τα συγκεκριμένα ελικόπτερα μισθώνονται από ιδιωτικές εταιρίες, αλλά και το πώς αυτό το γεγονός επιδρά στην ασφάλεια των πτήσεων».

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους συναδέλφους του πληρώματος του ελικοπτέρου που συμμετείχε στην πυρόσβεση στην περιοχή της Ψάθας. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους δύο τραυματίες», προσθέτει ο Περισσός.

ΣΥΡΙΖΑ: Θλίψη για τις δύο ακόμη απώλειες ζωών στη μάχη με τις φλόγες

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζει πως «η τραγική απώλεια των δύο χειριστών ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα, μετά την απώλεια των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο, βυθίζει τη χώρα στο πένθος».«

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, καθώς και τη συμπαράστασή μας σε όσους εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη με τις φλόγες κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες», προσθέτει.

Παράλληλα, επισημαίνει πως «αυτή η ώρα είναι πρωτίστως ώρα θλίψης», υπογραμμίζοντας πως «τα αίτια της τραγωδίας πρέπει να διερευνηθούν πλήρως, ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην επαναληφθούν αντίστοιχα τραγικά περιστατικά. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για όσους επιχειρούν στην πρώτη γραμμή».