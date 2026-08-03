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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 84 δολ. εν μέσω ελπίδων για συμφωνία με το Ιράν

Το πετρέλαιο έπεσε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν τη Δευτέρα

Commodities 03.08.2026, 08:05
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Πετρέλαιο: Κάτω από τα 84 δολ. εν μέσω ελπίδων για συμφωνία με το Ιράν
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Το πετρέλαιο υποχώρησε και οι μετοχές ταλαντεύτηκαν τη Δευτέρα, καθώς αυξήθηκαν οι ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, ενώ το γιεν σημείωσε ξαφνική άνοδο ξανά μετά την επιβεβαίωση κοινής παρέμβασης των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας για τη στήριξη του ευάλωτου νομίσματος.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν περισσότερο από 4% στα 83,88 δολάρια, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα. Νωρίτερα είχε ματαιώσει μια επικείμενη επίθεση στο Ιράν για να επιτευχθεί συμφωνία για το άνοιγμα του Ορμούζ και την επίλυση του αδιεξόδου σχετικά με τις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης, αναφέρει το Reuters.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq κέρδισαν 0,8%. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ήταν 0,7% υψηλότερα.

Ωστόσο, οι ασιατικές μετοχές αντιμετώπισαν δυσκολίες στην αρχή της εβδομάδας μετά από έναν ταραγμένο Ιούλιο που είδε έντονες διακυμάνσεις λόγω ανησυχιών για το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τις τεράστιες κεφαλαιακές δαπάνες και για το αν θα προσφέρουν αποδόσεις αρκετά γρήγορα. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei σημείωσε πτώση σχεδόν 2%, ενώ ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI σημείωσε πτώση άνω του 4%. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε πτώση περίπου 1%.

πετρέλαιο

Ενίσχυση του γιεν μετά από κοινή παρέμβαση

Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 156,47 ανά δολάριο ΗΠΑ, μετά από μια ξαφνική κίνηση νωρίτερα μέσα στην ημέρα που έθεσε τους επενδυτές σε εγρήγορση για μια ακόμη έξαρση παρέμβασης.

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν συντονισμένη παρέμβαση αγοράς γιεν και δεν θα διστάσουν να αναλάβουν περαιτέρω δράση, δήλωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια διμερή ενέργεια για να σταματήσει η πτώση του γιεν σε νέα χαμηλά 40 ετών. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης τους επόμενους μήνες του μεγέθους της διευκόλυνσης επαναγοράς της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), η οποία παρέχει προσωρινή ρευστότητα σε δολάρια, αποκαλώντας το εργαλείο «σημαντικό backstop».

«Τα σχόλια του Μπέσεντ έχουν αναμφισβήτητα μεγαλύτερο βάρος από την ίδια την παρέμβαση», δήλωσε στο Reuters ο Ματ Σίμπσον, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην StoneX. «Νιώθω σαν ένα ασφαλές στοίχημα ότι το ιαπωνικό γεν έχει υποχωρήσει για το έτος. Οι λέξεις «κοινή παρέμβαση» έχουν μεγάλο βάρος σε αυτές τις αγορές και είναι ένας όρος που σπάνια χρησιμοποιείται».

Πριν από την ανακοίνωση της κοινής δράσης, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν την Ιαπωνία να στηρίξει το γιεν ως ένδειξη φιλίας και για να βοηθήσουν την παγκόσμια οικονομία.

Η μεμονωμένη παρέμβαση του Τόκιο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τελών Απριλίου και αρχών Μαΐου προκάλεσε μόνο σύντομη ανάκαμψη του γιεν, ενώ η αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο από την Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν έδωσε ιδιαίτερη ώθηση, υπογραμμίζοντας την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εν μέσω αυξανόμενων τιμών πετρελαίου και μιας μεγάλης διαφοράς επιτοκίων έναντι άλλων μεγάλων οικονομιών.

Το γιεν είχε εδραιωθεί κοντά στα χαμηλά 40 ετών των 163,99 ανά δολάριο ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες πριν από την τελευταία σειρά παρεμβάσεων, με καθαρές short θέσεις στο γιεν περίπου 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια, τις υψηλότερες σε δύο χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία μιας ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, η πτώση στο πετρέλαιο οδήγησε τις αποδόσεις του αμερικανικού ομολόγου σε χαμηλότερα επίπεδα. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 3,7 μονάδες βάσης στο 5,238%, απομακρύνοντας το υψηλό 19 ετών που άγγιξε την περασμένη εβδομάδα. Είχε εκτοξευθεί κατά 372 μονάδες βάσης τον Ιούλιο, καθώς οι επενδυτές αντιμετώπιζαν σύγχυση γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν και τις προοπτικές πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

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