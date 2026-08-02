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Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες

Η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά διευρύνουν τη δυναμική τους, ενώ μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σάμος και η Σκιάθος, κερδίζουν εντυπωσιακά ποσοστά.

Τουρισμός 02.08.2026, 16:00
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Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, τις πιέσεις στις τιμές της ενέργειας και το υψηλότερο κόστος των αερομεταφορών να επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές αποφάσεις, ο ελληνικός τουρισμός εξακολουθεί να εμφανίζει ανθεκτικότητα.

Ωστόσο, η θετική εικόνα δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλους τους προορισμούς.

Οι αλλαγές στις αεροπορικές συνδέσεις, η εξάρτηση από συγκεκριμένες αγορές, η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών και η αίσθηση ασφάλειας διαμορφώνουν έναν τουριστικό χάρτη πολλών ταχυτήτων.

Με διαφορετικούς ρυθμούς κινούνται, έτσι, οι ελληνικοί προορισμοί το 2026, παρά τη συνολικά ανοδική πορεία της εισερχόμενης αεροπορικής κίνησης, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο Ιουνίου του ΙΝΣΕΤΕ. Στο πρώτο εξάμηνο καταγράφηκαν στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας 10,698 εκατ. διεθνείς αφίξεις, έναντι 10,302 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η αύξηση ανήλθε σε περίπου 396.000 επιβάτες ή 3,8%, με ορισμένες περιοχές να ενισχύουν σημαντικά τη θέση τους και άλλες να εμφανίζουν στασιμότητα ή απώλειες.

Η Αθήνα παρέμεινε μακράν η μεγαλύτερη πύλη εισόδου, με 3,822 εκατ. διεθνείς αφίξεις, ωστόσο κινήθηκε οριακά χαμηλότερα από τις 3,823 εκατ. του 2025. Η ουσιαστική στασιμότητα της πρωτεύουσας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς τον Ιούνιο οι αφίξεις της μειώθηκαν κατά 6,3%, στις 961.183.

Στη Θεσσαλονίκη, αντίθετα, καταγράφηκαν 1,236 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 5,6%, ενώ μόνο τον Ιούνιο έφθασαν τις 307.057, σημειώνοντας άνοδο 10%.

Κρήτη και Ιόνια νησιά

Η Κρήτη αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους κερδισμένους. Το Ηράκλειο υποδέχθηκε 1,463 εκατ. επιβάτες από το εξωτερικό, αυξημένους κατά 7,1%, ενώ τα Χανιά έφθασαν τις 615.939 αφίξεις, παρουσιάζοντας ισχυρή άνοδο 13,2%. Συνολικά, τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης συγκέντρωσαν περίπου 2,08 εκατ. διεθνείς αφίξεις, κατά 168.000 περισσότερες από πέρυσι.

Στα Δωδεκάνησα, η Ρόδος διατήρησε θετικό πρόσημο, με 1,089 εκατ. αφίξεις και αύξηση 3,1%. Η Κως, όμως, κινήθηκε αντίθετα, υποχωρώντας κατά 2%, στις 442.991 αφίξεις, από 452.131 το 2025. Η Κάρπαθος σημείωσε μεν αύξηση 14,4%, αλλά σε σαφώς μικρότερη βάση, με 29.091 αφίξεις. Συνολικά οι αφίξεις στα Δωδεκάνησα ανήλθαν στις 1.561.096 έναντι 1.534.256 πέρυσι την ίδια περίοδο σημειώνοντας άνοδο 1,7%.

Ισχυρή ήταν η εικόνα στα Ιόνια Νησιά. Η Κέρκυρα κατέγραψε 727.422 αφίξεις, αυξημένες κατά 9,3%, ενώ η Ζάκυνθος έφθασε τις 359.988, με άνοδο 4,9%. Η Κεφαλονιά υποδέχθηκε 128.421 ταξιδιώτες, αυξημένους κατά 6%, και το Άκτιο 141.452, σημειώνοντας άνοδο 6,9%. Συνολικά, τα αεροδρόμια των Ιονίων προσέλκυσαν περίπου 1,36 εκατ. διεθνείς επισκέπτες, σχεδόν 95.000 περισσότερους από το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Στις Κυκλάδες, η Μύκονος εμφάνισε σαφή ανάκαμψη, με 157.057 διεθνείς αφίξεις, αυξημένες κατά 13,2%. Η Σαντορίνη κινήθηκε πιο συγκρατημένα, με 192.798 αφίξεις και άνοδο μόλις 2%. Συνολικά, οι δύο προορισμοί συγκέντρωσαν σχεδόν 350.000 αφίξεις εξωτερικού, έναντι περίπου 328.000 πέρυσι.

Η Σάμος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των βασικών προορισμών, με άνοδο 27,3% και 54.398 διεθνείς αφίξεις. Θετικά κινήθηκαν επίσης η Σκιάθος, με 96.023 αφίξεις και αύξηση 12%, η Καλαμάτα με 61.332 και άνοδο 10%, καθώς και η Μυτιλήνη με 26.646 αφίξεις, αυξημένες κατά 5,8%.

Στον αντίποδα, η Καβάλα παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 16,2%, με τις αφίξεις να περιορίζονται στις 31.664, από 37.807 το 2025. Ο Άραξος υποχώρησε κατά 12%, στις 22.141 αφίξεις, ενώ αρνητική ήταν και η επίδοση της Κω.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η άνοδος του ελληνικού τουρισμού δεν κατανέμεται ομοιόμορφα. Η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά διευρύνουν τη δυναμική τους, ενώ μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σάμος και η Σκιάθος, κερδίζουν εντυπωσιακά ποσοστά.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική πρωτεύουσα καταγράφει μια στασιμότητα στις αφίξεις που λογω όγκου επηρεάζει συνολικά την εικόνα του ελληνικού τουρισμού.

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