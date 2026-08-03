Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Αντίστροφη μέτρηση για τις μικρές επιχειρήσεις

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Από την 1η Οκτωβρίου και οι μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και τις πωλήσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών προς επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίθετα, για τις συναλλαγές με επιχειρήσεις κρατών-μελών της Ε.Ε. η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου παραμένει προς το παρόν προαιρετική. Εφόσον ο αλλοδαπός πελάτης δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παραλάβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, προβλέπεται η δυνατότητα διαβίβασης του παραστατικού με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν όλα τα τιμολόγια αποκλειστικά ψηφιακά μέσω παρόχου ή μέσω των δωρεάν εφαρμογών timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ.

Η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου αντιμετωπίζεται ως μη έκδοση τιμολογίου με τα πρόστιμα να φτάνουν έως και 2.500 ευρώ ανά παράβαση

Κάθε συναλλαγή θα διαβιβάζεται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο με το myDATA της ΑΑΔΕ, ενώ προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για ομαλή προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο καθεστώς.

Ειδικότερα, η επιχείρηση επιλέγει ένα σύγχρονο πρόγραμμα τιμολόγησης (ERP) και έναν πιστοποιημένο πάροχο ή τις δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp της ΑΑΔΕ.

Κατόπιν θα πρέπει να δηλωθεί αν η επιχείρηση χρησιμοποιεί πάροχο (ΥΠΑΗΕΣ) ή την εφαρμογή timologio. Η επιλογή της εφαρμογής timologio καλύπτει και την επιλογή myDATAapp της ΑΑΔΕ.

Τα παραστατικά εκδίδονται ηλεκτρονικά και διαβιβάζονται αυτόματα στην πλατφόρμα myDATA για να λάβουν τον υποχρεωτικό Μοναδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΜΑΡΚ).

Τα πρόστιμα

Η μη έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου αντιμετωπίζεται ως μη έκδοση τιμολογίου με τα πρόστιμα να φτάνουν έως και 2.500 ευρώ ανά παράβαση ή έλεγχο, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα της επιχείρησης και το είδος της συναλλαγής.

Αναλυτικότερα:

– Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς. Το ελάχιστο αθροιστικό πρόστιμο ανά φορολογικό έλεγχο είναι 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για διπλογραφικά.

-Επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία, και 1.000 ευρώ ανά έλεγχο για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

-Επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο 2.500 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής στοιχείων.