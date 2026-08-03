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Νέες ταυτότητες: Τέλος τα ταξίδια με τις παλιές

Τι πρέπει να κάνετε αν σχεδιάζετε να φύγετε για εξωτερικό

Κοινωνία 03.08.2026, 07:23
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Νέες ταυτότητες: Τέλος τα ταξίδια με τις παλιές
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Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, 3 Αυγούστου, καθώς οι γνωστές «μπλε» ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, αφού δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.

Η αλλαγή οδήγησε το τελευταίο διάστημα χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ζήτηση για διαθέσιμα ραντεβού.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα Γραφεία Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας και διεύρυνε το ωράριο λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Τα βήματα για την έκδοση της νέας ταυτότητας

Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας id.gov.gr, όπου ο πολίτης μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε Γραφείο Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας της χώρας, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας του, καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχεται επίσης η δυνατότητα τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού.

Κατά την προσέλευσή του στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ο πολίτης θα πρέπει να έχει μεριμνήσει για την έκδοση των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών παραβόλων, ενώ απαιτείται και ψηφιακή φωτογραφία. Η φωτογραφία μπορεί είτε να ληφθεί απευθείας στην αστυνομική υπηρεσία είτε να αναρτηθεί στην εφαρμογή myPhoto από πιστοποιημένο επαγγελματία φωτογράφο, ώστε να ανακτηθεί ηλεκτρονικά κατά τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου.

Στην υπηρεσία συμπληρώνονται και υπογράφονται η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και η αίτηση έκδοσης του δελτίου ταυτότητας, ενώ τα απαραίτητα δημοτολογικά στοιχεία αναζητούνται αυτεπάγγελτα μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικών πιστοποιητικών από τον πολίτη.

Για την έκδοση του νέου δελτίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, της εκτύπωσης, της προσωποποίησης και της ασφαλούς μεταφοράς του. Για τους πολύτεκνους το παράβολο ανέρχεται σε 5 ευρώ, ενώ προβλέπεται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο εκτιμώμενος χρόνος από την υποβολή της αίτησης έως την παραλαβή της νέας ταυτότητας είναι περίπου επτά ημέρες. Με την έκδοσή της ενημερώνονται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, διασυνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet, ενώ για την επικαιροποίηση των στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, απαιτείται ενέργεια από τον ίδιο τον πολίτη.

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