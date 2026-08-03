ΔΕΗ: Κλειδώνει (;) τον hyperscaler για το Mega Data Center στη Δ. Μακεδονία

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Πολύ κοντά στη συμφωνία με Αμερικανικό όμιλο τεχνολογίας βρίσκεται η ΔΕΗ για την ανάπτυξη του Mega Data Center στη Δυτική Μακεδονία.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΟΤ, η διοίκηση της ΔΕΗ υπό τον Γιώργο Στάσση φέρεται να έχει καταλήγει σε deal με τον hyperscaler που θα αναπτύξουν από κοινό το Mega Data Center ισχύος 300 MW το οποίο και θα αναπτυχθεί στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Η συμφωνία ΔΕΗ με τον Αμερικανό hyperscaler

Άλλες πηγές του ΟΤ από την αγορά θέλουν μάλιστα τη ΔΕΗ να έχει κλειδώσει τη συμφωνία, αν και από τη μεριά της διοίκησης της εταιρείας δεν γίνεται κανένα σχόλιο επί του θέματος.

Πληροφορίες του ΟΤ, που είναι σε θέση να γνωρίζουν τις επενδυτικές κινήσεις της ΔΕΗ δεν αποκλείουν και τις ανακοινώσεις για τον hyperscaler να γίνουν τις επόμενες ημέρες ή το αργότερο πριν την 90η ΔΕΘ. Ο ελληνικός ενεργειακός Όμιλος λέγεται ότι ήρθε σε συμφωνία με έναν από τους ισχυρούς παίκτες στα data centers. Λέγεται ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε κάνει παρουσιάσεις του επενδυτικού σχεδίου σε παίκτες που χρησιμοποιούν τα data centers για την αποθήκευση δεδομένων. Ανάμεσα στα ονόματα που κυκλοφόρησαν, χωρίς να επιβεβαιώνονται από τη ΔΕΗ, ήταν οι Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Meta, Alphabet κλπ.

Η επένδυση ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις δύο χρόνια από τη δέσμευση με τον hyperscaler. Το CAPEX που αναλογεί στη ΔΕΗ είναι στα 1,2 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα περίπουν 1,1 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τον hyperscaler που μπαίνει εταίρος με τη ΔΕΗ στο Mega Data Center και αφορούν στον εξοπλισμό για την αποθήκευση των δεδομένων.

Tο έργο του Mega Data Center της ΔΕΗ

Το Mega Data Center ισχύος 300 MW θα αναπτυχθεί στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στο οικόπεδο που σήμερα βρίσκεται η αυλή λιγνίτη του σταθμού. Πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και για την υλοποίηση του η ΔΕΗ και ο εταίρος της θα συστήσουν κοινοπρακτικό σχήμα.

Η επένδυση ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις δύο χρόνια από τη δέσμευση με τον hyperscaler. Το CAPEX που αναλογεί στη ΔΕΗ, όπως έγινε γνωστό από τα στοιχεία κατά τη διάρκεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, είναι στα 1,2 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα περίπουν 1,1 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τον hyperscaler που θα μπει εταίρος με τη ΔΕΗ στο Mega Data Center αφορούν στον εξοπλισμό για την αποθήκευση των δεδομένων.

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει επίσης ούτως ή άλλως σε εξέλιξη έργα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία συνολικής ισχύος άνω των 3 GW. Και οι επενδύσεις αυτές μαζί με το mega data center θα ανέλθουν στα 5,75 δισ. ευρώ με 10.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και 1.200 θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία του mega data center.

Το έργο θα προχωρήσει αφού υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία. Με συνολική έκταση κτιρίου 50.000 τ.μ., το Mega Data Center θα μπορεί να καλύψει ανάγκες τεχνολογικών ομίλων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υπηρεσίες cloud.

Η παροχή της ενέργειας στο Mega Data Center θα γίνεται απευθείας από τις μονάδες παραγωγής (behind-the-meter), όχι το δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο οι ανάγκες του δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα ενέργειας. Για τις ενεργειακές ανάγκες του mega data center θα υλοποιηθούν επιπλέον δύο έργα:

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Νέα μονάδα φυσικού αερίου 100 MW (OCGT) στον Άγιο Δημήτριο

Ο Όμιλος ΔΕΗ έχει επίσης ούτως ή άλλως σε εξέλιξη έργα ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία συνολικής ισχύος άνω των 3 GW. Και οι επενδύσεις αυτές μαζί με το mega data center θα ανέλθουν στα 5,75 δισ. ευρώ με 10.000 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και 1.200 θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία του mega data center.

Ανάλογα με το ενδιαφέρον συμμετοχής και από άλλους hyperscalers στο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ είναι και η ανάπτυξη κι ενός giga data center 1GW (1.000 MW).

Τα σχέδια για hubs AI εκτός συνόρων

Η ΔΕΗ όπως προκύπτει και από την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου που έκανε σε επενδυτές, οίκους και αναλυτές πριν την ΑΜΚ έχει το βλέμμα της και στην ανάπτυξη data centers κι εκτός συνόρων.

Hubs για AI προβλέπονται σε Βουκουρέστι, Βαρσοβία και Μιλάνο. Τις ενεργειακές αγορές της Ρουμανίας, της Πολωνίας και της Ιταλίας η ΔΕΗ ούτως ή άλλως τις έχει στο στόχαστρο προς επέκταση με την ανάπτυξη ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης και ευέλικτων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (μονάδες φυσικού αερίου).

Ωστόσο, για τη ΔΕΗ, λένε πηγές στον ΟΤ, το μεγάλο στοίχημα ώστε να διευρύνει την επιχειρηματική της δραστηριότητα στα data centers είναι το κλείσιμο της συμφωνίας και η κατασκευής της πρώτης φάσης των data centers στη Δυτική Μακεδονία.