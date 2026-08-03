Πυρκαγιά στην Ψάθα: «Η Ευρώπη πενθεί με την Ελλάδα και τη Δανία» γράφει η φον ντερ Λάιεν

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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον τραγικό θάνατο του δανού πιλότου και του έλληνα συνδέσμου που έχασαν τη ζωή τους μετά τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα.

«Χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς»

Σε μήνυμά της στην πλατφόρμα «Χ» υπογράμμισε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Δανίας, αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος και τονίζοντας πως «χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς».

Το μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν: «Οι σκέψεις μου είναι με τους φίλους και τις οικογένειες των ελλήνων και δανών πιλότων πυρόσβεσης που έχασαν τραγικά τη ζωή τους νωρίτερα σήμερα, έπειτα από σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο ενώ εκτελούσαν το καθήκον τους στην Ελλάδα.

«Η Ευρώπη πενθεί»

Εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν. Χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς. Καθώς συνεχίζουμε να δίνουμε αυτήν τη μάχη με τις πυρκαγιές ο ένας στο πλευρό του άλλου, η Ευρώπη πενθεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία».

My thoughts are with the friends and families of the Greek and Danish wildfire pilots who tragically died earlier today in a collision with another helicopter while on duty in Greece. I wish a full recovery to those injured. It takes a special courage to fly towards the flames… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 2, 2026

Πηγή: ΑΠΕ