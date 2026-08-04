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Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο α΄εξάμηνο

Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατα 5% - Υψηλότερα κατά 8% και τα καθαρά κέρδη στα 3,4 εκατ. ευρώ

Business 04.08.2026, 19:31
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Παπουτσάνης: Αύξηση πωλήσεων και κερδών στο α΄εξάμηνο
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Στα 40,7 εκατ. ευρώ,  ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το α’ εξάμηνο του 2026 ,έναντι πωλήσεων 38,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 5%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Σημειώνεται ότι το δεύτερο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 10% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Το μικτό κέρδος κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε 14,7 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το μικτό περιθώριο κέρδους το πρώτο εξάμηνο 2026 ανήλθε σε 36% (34% το 1ο εξάμηνο του 2025).

Τα έξοδα διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε 10 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10%,

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025 βελτιωμένα κατά 8%.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 4,0 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, βελτιωμένα κατά 15%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025, βελτιωμένα κατά 8%.

Τα προϊόντα ανά κατηγορία

Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων κατέγραψε ανάπτυξη κατά 8% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2025, οδηγούμενη κυρίως από τις κατηγορίες οικιακής φροντίδας, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 20% το α’ εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, οι παραδοσιακές κατηγορίες Προσωπικής Περιποίησης, διατηρήθηκαν στα επίπεδα του α’ εξαμήνου του 2025.

Η συνολική εικόνα της κατηγορίας των ξενοδοχειακών προιόντων επηρεάστηκε από τη μειωμένη δραστηριότητα στις παραγωγές ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους, γεγονός που οφείλεται , όπως αναφέρεται , κυρίως σε υψηλή περσινή βάση, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη των αναγκών συγκεκριμένου πελάτη το α’ τρίμηνο του 2025.

Συνολικά, η κατηγορία διαμορφώθηκε σε επίπεδα κατά 7% χαμηλότερα σε σχέση με το 2025, ενώ η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους παραμένει θετική. Η υποκατηγορία των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων συνεχίζει να διευρύνει την πελατειακή της βάση, σημειώνοντας ανάπτυξη κατά 8%, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι πωλήσεις της στην κατηγορία προιόντα τρίτων (βιομηχανικές, ιδιωτική ετικέτα), σημείωσαν αύξηση 9% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2025, η οποία συνδέεται κυρίως με την ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και επέκταση σε νέες συνεργασίες.

Οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν αύξηση κατά 4%, και προβλέπεται , συμφωνα με την εταιρεία , να διατηρήσουν τη θετική αυτή δυναμική για το υπόλοιπο του έτους.

Προοπτικές

Η διοίκηση της Παπουτσάνης διατηρεί -για το σύνολο του έτους- τις προβλέψεις της για διψήφια ανάπτυξη του κύκλου εργασιών και αντίστοιχη βελτίωση της συνολικής κερδοφορίας, βασιζόμενη σε νέες συνεργασίες και περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων, στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων, καθώς και στις εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, με τον περιορισμό παραγωγικών εγκαταστάσεων, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες, και ήδη έχει φέρει νέες συνεργασίες στην Παπουτσάνης στις κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και σαπωνομαζών.

Ήδη για το τρίτο τρίμηνο του 2026 σημειώνεται ενισχυμένη ζήτηση από την πελατειακή βάση της εταιρείας που αναμένεται να οδηγήσει σε ισχυρή διψήφια ανάπτυξη, ενώ και οι πρώτες ενδείξεις για το τελευταίο τρίμηνο του 2026 είναι επίσης ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να διατηρήσει και το 2026 την δυναμική ανάπτυξή του, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων προσωπικής περιποίησης, και της μεγαλύτερης διείσδυσης στην κατηγορία της οικιακής φροντίδας. Επιπλέον, ενισχυμένες προβλέπεται να είναι και οι εξαγωγές των επώνυμων προϊόντων μας για το 2026.

Ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων αναμένεται να διατηρηθεί στα επίπεδα του 2025. Πιο αναλυτικά, η υποκατηγορία των επωνύμων ξενοδοχειακών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό αναμένεται να συνεχίσει την αυξητική της πορεία ενισχύοντας τη θέση των Brands της Παπουτσάνης (Olivia, Olivia Thinks, Sarbacane, Le Jardin Med, Skin Essential, κλπ.) τόσο στην ελληνική όσο και ευρωπαϊκή αγορά. Η υποκατηγορία παραγωγών ξενοδοχειακών προϊόντων για τρίτους παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, αναμένεται όμως να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2025, λόγω spot παραγωγών για την κάλυψη συγκεκριμένου πελάτη το Α’ τρίμηνο του 2025.

Οι κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών αναμένεται να συνεχίσουν τη δυναμική τους ανάπτυξή κυρίως μέσω διεύρυνσης του πελατολογίου και περαιτέρω ανάπτυξης της γκάμας των προϊόντων που παράγουμε για τους πελάτες αυτούς, αλλά και ανάπτυξης των συνθετικών σαπωνομαζών.

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