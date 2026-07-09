Παπουτσάνης: Άνοδος 5,2% στον κύκλο εργασιών στο α’ εξάμηνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο 2026, έναντι συγκρίσιμων πωλήσεων 38,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι η επίδοση αυτή ενισχύει την εκτίμηση για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας μέσα στο 2026.

Η εταιρεία αποδίδει τη θετική πορεία σε νέες συνεργασίες, στην ενίσχυση των επωνύμων προϊόντων και στις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες για πρόσθετη ανάπτυξη. Παράλληλα, σημειώνει ότι οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές παραμένουν απαιτητικές, καθώς οι τιμές ενέργειας, μεταφορικών και ορισμένων πρώτων υλών διατηρούνται σε αυξημένα επίπεδα.

Οι επιδόσεις ανά κατηγορία

Τα επώνυμα προϊόντα κατέγραψαν αύξηση 8% σε ετήσια βάση, με κύριο μοχλό την οικιακή φροντίδα, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 20%. Αντίθετα, οι παραδοσιακές κατηγορίες προσωπικής περιποίησης διατηρήθηκαν στα επίπεδα του α’ εξαμήνου 2025.

Στα ξενοδοχειακά προϊόντα, η συνολική εικόνα επηρεάστηκε από τη χαμηλότερη δραστηριότητα σε παραγωγές για τρίτους, κυρίως λόγω της υψηλής βάσης σύγκρισης από το περσινό πρώτο τρίμηνο. Η κατηγορία υποχώρησε κατά 7%, αν και η υποκατηγορία των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων σημείωσε αύξηση 8% και συνεχίζει να διευρύνει την πελατειακή της βάση.

Παραγωγή για τρίτους και σαπωνομάζες

Οι πωλήσεις προϊόντων τρίτων, δηλαδή βιομηχανικές πωλήσεις και ιδιωτική ετικέτα, αυξήθηκαν κατά 9%, χάρη τόσο στην ανάπτυξη υφιστάμενων συνεργασιών όσο και στην είσοδο σε νέες. Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών ενισχύθηκαν κατά 4% και, σύμφωνα με την εταιρεία, αναμένεται να διατηρήσουν τη θετική τους δυναμική και στο υπόλοιπο του έτους.

Η κατανομή των εσόδων στο εξάμηνο διαμορφώθηκε σε 29% από επώνυμα προϊόντα, 13% από ξενοδοχειακή αγορά, 44% από παραγωγές για τρίτους και 14% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

Λογιστική αλλαγή και στόχοι

Η Παπουτσάνης διευκρινίζει ότι τα συγκρίσιμα στοιχεία του α’ εξαμήνου 2025 έχουν αναπροσαρμοστεί λόγω αλλαγής στον τρόπο απεικόνισης των εκπτώσεων εμπορικής συνεργασίας από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η αλλαγή επηρεάζει λογιστικά τον κύκλο εργασιών, χωρίς όμως επίπτωση στην τελική κερδοφορία της εταιρείας.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών και περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας. Η εταιρεία θεωρεί ότι οι νέες συνεργασίες και η συνεχιζόμενη ενίσχυση των βασικών της κατηγοριών θα στηρίξουν την πορεία της και στο δεύτερο μισό της χρονιάς.