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e-ΕΦΚΑ: Στις 7 Αυγούστου η καταβολή του αδειοδωροσήμου σε πάνω από 91.400 οικοδόμους

O e-ΕΦΚΑ αναφέρει ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 06.08.2026, 08:37
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e-ΕΦΚΑ: Στις 7 Αυγούστου η καταβολή του αδειοδωροσήμου σε πάνω από 91.400 οικοδόμους
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Την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα καταβληθεί το αδειοδωρόσημο Αυγούστου σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όσοι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, καλούνται να το πράξουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) , επιλέγοντας την υπηρεσία Dashboard του Πολίτη (https://services.e-efka.gov.gr/)  και ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική → Τα Στοιχεία μου → Μεταβολή Στοιχείων → Τραπεζικοί Λογαριασμοί.

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