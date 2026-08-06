e-ΕΦΚΑ: Στις 7 Αυγούστου η καταβολή του αδειοδωροσήμου σε πάνω από 91.400 οικοδόμους

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Την Παρασκευή 7 Αυγούστου θα καταβληθεί το αδειοδωρόσημο Αυγούστου σε 91.455 εργατοτεχνίτες οικοδόμους, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 57.487.814,52 ευρώ και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με πίστωση στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων.

Όσοι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι δεν έχουν ακόμη δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, καλούνται να το πράξουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) , επιλέγοντας την υπηρεσία Dashboard του Πολίτη (https://services.e-efka.gov.gr/) και ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική → Τα Στοιχεία μου → Μεταβολή Στοιχείων → Τραπεζικοί Λογαριασμοί.