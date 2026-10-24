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ΕΛΑΣ: Χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, πενιχρά τα αποτελέσματα

Ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ, Γρηγόρης Θεοδωράκης, εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημόσια διοίκηση

Economy 24.10.2026, 11:52
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ΕΛΑΣ: Χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, πενιχρά τα αποτελέσματα
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Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημόσια διοίκηση εξαπολύει ο τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ, Γρηγόρης Θεοδωράκης.

«6,7 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας, ο τρίτος μεγαλύτερος προϋπολογισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τις απορροφήσεις, όμως η έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αποκαλυπτική», υπογραμμίζει ο κ. Θεοδωράκης.

Ακολούθως προσθέτει πως «από τις τρεις τυπικά ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, στην πραγματικότητα μόνο μία εμφάνισε σημαντική πρόοδο.  Στον τομέα του σχεδιασμού της δημόσιας πολιτικής και των κρατικών ενισχύσεων, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Οι στόχοι πιάνονται τυπικά, αλλά στην πράξη δεν έχουμε καμιά ουσιαστική μεταρρύθμιση, καμία βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Με δυο λόγια, 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ στον βρόντο».

Τέλος, τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ επισημαίνει πως «στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεσμευόμαστε για κανόνες, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα κυρίως απόλυτο σεβασμό στο δημόσιο χρήμα».

Όσα αναφέρει ο Γρηγόρης Θεοδωράκης:

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