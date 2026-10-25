Μητσοτάκης: Tι λέει για τις υποθέσεις Pizza Fan και EOK

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Στις συλλήψεις του προέδρου και διαιτητών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καθώς και στην υπόθεση φοροδιαφυγής της Pizza Fan, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του με την ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε.

Οπως σημειώνει, «αυτή την εβδομάδα είδαμε τις συλλήψεις του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και διαιτητών, στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκία και χειραγώγηση αγώνων. Και τις συλλήψεις στην υπόθεση της γνωστής αλυσίδας εστίασης, για καταγγελλόμενο οργανωμένο μηχανισμό μεγάλης φοροδιαφυγής. Πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις, για τις οποίες θα αποφανθεί η Δικαιοσύνη, με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας. Θέλω, όμως, να θυμίσω κάτι που είχα πει στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο του 2023, αναδεικνύοντας τη νομιμότητα σε κεντρική αποστολή αυτής της κυβερνητικής θητείας: όταν το κράτος αφήνει τρύπες στα δίχτυα των ελέγχων και από αυτές περνούν τα “μεγάλα ψάρια”, οι υπόλοιποι πολίτες αισθάνονται ότι αδικούνται. Και αυτή η αδικία διαβρώνει σταδιακά την εμπιστοσύνη προς την πολιτεία και τους θεσμούς. Είχα πει τότε και κάτι ακόμη: “Στην αδικία αντιτάσσουμε την ισονομία”».

Ο ίδιος προσθέτει ότι «αυτή η δέσμευση παραμένει» και πως «η φοροδιαφυγή στερεί πόρους από την υγεία, την παιδεία και τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη, επιβαρύνοντας παράλληλα τον συνεπή επαγγελματία με αθέμιτο ανταγωνισμό. Στόχος μας είναι λοιπόν τα “μεγάλα ψάρια”. Η υπόθεση αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη και δεν θα είναι φυσικά ούτε η τελευταία. Όσο για τη διαφθορά στον αθλητισμό, αυτή πληγώνει πρωτίστως την προσπάθεια των αθλητών και την πίστη των παιδιών ότι η δουλειά και το ταλέντο ανταμείβονται με δίκαιους όρους. Δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από την δική μας κυβέρνηση. Καμία σύλληψη δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Η απρόσκοπτη έρευνα, όμως, ακόμη και όταν αφορά πρόσωπα με οικονομική ή θεσμική ισχύ, είναι απαραίτητος όρος μιας πολιτείας που θέλει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών της. Η δική μας υποχρέωση είναι να ενισχύουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και να διασφαλίζουμε ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς εξαιρέσεις. Και βεβαίως εφόσον χρειαστεί η Πολιτεία θα πράξει ό,τι είναι αναγκαίο για τη στήριξη των εργαζόμενων που επηρεάζονται από τις εξελίξεις».

Μήνυμα για ΑΟΖ και αναθεωρητικές διεκδικήσεις

Ο πρωθυπουργός τονίζει επίσης, με έμφαση την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση του εναπομείναντος τμήματος της μεταξύ τους Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σε συνέχεια της συμφωνίας του 2020.

Όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η συμφωνία για τη Μονή του Σινά και η επανέναρξη των συνομιλιών για την ΑΟΖ επιβεβαιώνουν «το βάθος μιας σχέσης εμπιστοσύνης, με απτά αποτελέσματα για τη χώρα μας».

«Απέναντι σε αναθεωρητικές διεκδικήσεις γειτόνων μας που στερούνται ερείσματος στο διεθνές δίκαιο, απαντάμε με ισχυρές συμμαχίες στον αραβικό κόσμο, με διάλογο και με νομικά δεσμευτικές συμφωνίες που κατοχυρώνουν τα εθνικά μας συμφέροντα», αναφέρει.

Ο πρωθυπουργός σημειώνει ότι η συγκεκριμένη πολιτική απαιτεί «υπομονή, προετοιμασία και συνέπεια», χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματά της απάντηση τόσο στους επικριτές στο εσωτερικό όσο και σε όσους στο εξωτερικό επιχειρούν να επιβάλουν τετελεσμένα. «Μόνον έτσι η Ελλάδα γίνεται ισχυρότερη. Όταν μετατρέπει το δίκιο της σε συμφωνίες και τις σχέσεις της σε σταθερές συνεργασίες», τονίζει.