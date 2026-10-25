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Μπάγερν Μονάχου: Το deal των 250 εκατ. ευρώ που απογειώνει την αξία του συλλόγου

Η οικογένεια Viessmann μπαίνει στο «κλειστό κλαμπ» των εξωτερικών επενδυτών της Μπάγερν Μονάχου δίπλα σε Adidas, Audi και Allianz

World 25.10.2026, 13:06
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Μπάγερν Μονάχου: Το deal των 250 εκατ. ευρώ που απογειώνει την αξία του συλλόγου
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Στη μακροπρόθεσμη αξία του ποδοσφαίρου και στο πάθος του για την Μπάγερν Μονάχου πόνταρε η οικογένεια του Maximilian Viessmann, επικεφαλής του Viessmann Generations Group, επενδύοντας 250 εκατ. στον ποδοσφαιρικό όμιλο.

Όπως δήλωσε στους Financial Times, ο ίδιος αναζητούσε μια «απόδοση ζωής» όταν αγόρασε ένα μερίδιο από την πιο επιτυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα της Γερμανίας, κάτι που καθιστά την οικογένειά του τον τέταρτο εξωτερικό μέτοχό της.

Μπάγερν Μονάχου

Στόχος η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας…

«Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση» που στοχεύει στη «μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας», είπε στους FT ο Viessmann, προσθέτοντας ότι η οικογένειά του, η οποία έβγαλε 12 δισ. ευρώ από την πώληση της εταιρείας συστημάτων θέρμανσης που διέθετε, δεν επένδυσε για τα μερίσματα.

Ανέφερε επίσης ότι δεν υπάρχουν σχέδια εκμετάλλευσης του κύματος επενδύσεων σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους με την άμεση μεταπώληση του νεοαποκτηθέντος μεριδίου 6,7% για γρήγορο κέρδος. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η αξία του μεριδίου θα αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, ακόμη και αν δεν έχουμε σχέδια να το πουλήσουμε. Για εμάς, είναι μια αειθαλής επένδυση», δήλωσε.

Ο 37χρονος Viessmann επισήμανε αντ’ αυτού την «απόδοση ζωής» που αποκόμισε ως οπαδός «βλέποντας την Μπάγερν Μονάχου να πετυχαίνει στο γήπεδο… και γνωρίζοντας ότι μπορείς να συνεισφέρεις ως επιχειρηματίας».

…στον τρίτο πλουσιώτερο ποδοσφαιρικό σύλλογο

Οι Viessmann εντάχθηκαν αυτή την εβδομάδα στους γερμανικούς εταιρικούς κολοσσούς Adidas, Audi και Allianz ως επενδυτές στον σύλλογο του Μονάχου, καταβάλλοντας 250 εκατ. ευρώ για το μερίδιο, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τη συναλλαγή. Αυτό αποτίμησε την αξία των ιδίων κεφαλαίων της ομάδας στα 3,7 δισ. ευρώ, σχεδόν τρεις φορές πάνω από το ποσό που ίσχυε όταν η Allianz αγόρασε το μερίδιό της το 2014.

Το μέγεθος της επένδυσης του Viessmann αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Bild. Η συμφωνία ανεβάζει το μερίδιο της Μπάγερν Μονάχου που κατέχουν εξωτερικοί επενδυτές στο 30%, το μέγιστο δυνατό βάσει του καταστατικού της, με το υπόλοιπο να ανήκει στα 450.000 μέλη της. Ο σύλλογος πραγματοποίησε πέρυσι συνομιλίες με την EQT, μια εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, για την πώληση μειοψηφικού μεριδίου, αλλά οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν.

Η Μπάγερν Μονάχου κατατάσσεται από την Deloitte ως ο τρίτος πλουσιότερος ποδοσφαιρικός σύλλογος στον κόσμο, πάνω από οποιαδήποτε ομάδα της αγγλικής Premier League. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δύναμη των εμπορικών της εσόδων, ιδίως στις κερδοφόρες χορηγικές συμφωνίες με εταιρείες όπως η Allianz, η οποία έχει τα δικαιώματα ονοματοδοσίας του σταδίου της, χωρητικότητας 75.000 θέσεων, και η Deutsche Telekom.

Το γερμανικό μοντέλο και οι επικριτές

Το γερμανικό ποδόσφαιρο έχει μείνει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένο από το κύμα ιδιωτικών επενδύσεων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο λόγω των αυστηρών κανόνων ιδιοκτησίας, οι οποίοι απαιτούν τουλάχιστον το 50% των δικαιωμάτων ψήφου να παραμένει στα μέλη του συλλόγου (κανόνας 50+1).

Αρκετές προσπάθειες για την προσέλκυση επενδύσεων από εταιρείες private equity σε επίπεδο λίγκας απέτυχαν, με πιο πρόσφατη το 2024, όταν οι διαμαρτυρίες των οπαδών ανάγκασαν την Bundesliga να εγκαταλείψει μια προγραμματισμένη πώληση μεριδίου.

Αντίθετα, η λίγκα εξετάζει τώρα μια δανειακή ρύθμιση με εξωτερικούς επενδυτές. Το γερμανικό σύστημα βοήθησε να διατηρηθεί ο δεσμός μεταξύ των συλλόγων και των υποστηρικτών τους, οι οποίοι είναι από τους πιο παθιασμένους και εκδηλωτικούς στον κόσμο, κυρίως κρατώντας χαμηλά τις τιμές των εισιτηρίων.

Ωστόσο, οι επικριτές λένε ότι αυτό θέτει το γερμανικό ποδόσφαιρο σε οικονομικό μειονέκτημα σε σύγκριση με τους διεθνείς ανταγωνιστές του, εμποδίζοντας ξένους επενδυτές με… βαθιές τσέπες να αγοράσουν συλλόγους και να τονώσουν τις επενδύσεις.

Μόνο τρεις από τις 20 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης με βάση τα έσοδα είναι γερμανικές. Η οικονομική ισχύς της Μπάγερν Μονάχου της επέτρεψε να ανταγωνιστεί τους ευρωπαίους αντιπάλους της και να προσελκύσει μεγάλα ονόματα παικτών, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της εθνικής Αγγλίας Χάρι Κέιν και του Γάλλου εξτρέμ Μικαέλ Ολίσε.

Ωστόσο, το εγχώριο πρωτάθλημα της Γερμανίας γίνεται πλέον όλο και πιο μονόπλευρο. Η Μπάγερν έχει κατακτήσει τον τίτλο της Bundesliga 13 φορές τα τελευταία 14 χρόνια.

Στρατηγικός τομέας ο αθλητισμός

Η οικογένεια Viessmann εκτοξεύθηκε στη λίστα των Γερμανών «κροίσων»  όταν συμφώνησε για την πώληση της επιχείρησής της με αντλίες θερμότητας στην αμερικανική ανταγωνίστρια Carrier Global Corp το 2023 για 12 δισ. ευρώ. Το Manager Magazin, το μηνιαίο γερμανικό επιχειρηματικό περιοδικό, κατέταξε την οικογένεια ως τη 12η πλουσιότερη στη Γερμανία.

Η Viessmann Generations κατέχει μερίδιο 5% στην Carrier, είναι ιδιοκτήτρια εταιρειών που εστιάζουν στις υποδομές δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, την τηλεθέρμανση, την ψύξη και την τεχνολογία ψύξης με έσοδα 2 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα επενδύει σε start-ups.

Το μερίδιο στην Μπάγερν είναι η δεύτερη επένδυσή της που σχετίζεται με τον αθλητισμό, μετά την κατοχή μεριδίου 3,5% στην επαγγελματική ομάδα ιστιοπλοΐας Germany SailGP. Ο Viessmann δήλωσε ότι ο αθλητισμός αποτελεί «στρατηγικό» επιχειρηματικό τομέα για την εταιρεία του.

Είπε επίσης ότι «βοήθησε στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής» και ήταν «ένας από τους λίγους εναπομείναντες χώρους όπου οι άνθρωποι έρχονται κοντά και βρίσκουν κοινό έδαφος». Ο αθλητισμός δίνει έμφαση στην «αρχή της αξιοκρατίας, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη στον σημερινό κόσμο», κατέληξε.

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