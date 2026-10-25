Συνελήφθη ιδιοκτήτης γνωστής αλυσίδας φούρνων για φορολογική απάτη εκατομμυρίων

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» για φορολογική απάτη εκατομμυρίων.

Στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), συνελήφθη και λογιστής της επιχείρησης.

Η υπόθεση αυτή αποκαλύπτεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη των 23 μελών κυκλώματος για φερόμενη φοροδιαφυγή ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ στην Pizza Fan, μέσω ενός οργανωμένου μηχανισμού μη έκδοσης αποδείξεων.

Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ στο πλαίσιο της έρευνας στο δίκτυο φούρνων «Χωριάτικο» βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ώρες.