Τι θα πει ο Καραμανλής στο Πολεμικό Μουσείο

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Με εκτενείς αναφορές στα ελληνοτουρκικά αναμένεται η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή αύριο Κυριακή, στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και θα πραγματοποιηθεί στο Πολεμικό Μουσείο.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της ομιλίας του, ο κ. Καραμανλής πρόκειται καταρχάς να αναφερθεί στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ενώ, όπως πληροφορείται το in, αναμένεται να εστιάσει ενδελεχώς στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Τι θα πει για ελληνοτουρκικά

O πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να πει, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ότι και τώρα χρειάζεται ομοψυχία και ενότητα γιατί υπάρχουν απειλές και προκλήσεις.

Αναμένεται ακόμα να τονίσει ότι κάνουν λάθος όσοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία, γιατί διαβάζουν λάθος τις επιδιώξεις της τουρκικής πλευράς, η οποία -σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό- θέλει να αλλάξει το status quo στο Αιγαίο και αμφισβητεί ακόμα και την κυριαρχία νησιών του Αιγαίου. Ως εκ τούτου, για τον κ. Καραμανλή δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με την Τουρκία, για την οποία θεωρεί ότι δείχνει τις προθέσεις της.

Για το τουρκολιβυκό

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε βέβαια να μην αναφερθεί και στα σοβαρά τελευταία γεγονότα με την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, ο Κ. Καραμανλής αναμένεται να κάνει λόγο για μία δυσάρεστη και σοβαρή εξέλιξη που αν και δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, αποτελεί μία επίδειξη ισχύος της Τουρκίας και μία απροκάλυπτη πρόκληση.

Για τη στάση της Δύσης

Ξεχωριστή αναφορά αναμένεται να κάνει ο πρώην πρωθυπουργός και στη στάση της Δύσης. Αναμένεται να κινηθεί στην κατεύθυνση ότι η Δύση παίζει ρόλο Ποντίου Πιλάτου και ότι ενώ ζητείται η στήριξη της Ουκρανίας, η Δύση κωφεύει απέναντι στην Κύπρο, αλλά και απέναντι σε ένα κράτος, όπως η Ελλάδα, που δέχεται απειλές πολέμου, αλλά η ίδια η Δύση δεν παίρνει θέση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Καραμανλής αναμένεται να εστιάσει στη στάση της Ευρώπης συνολικά απέναντι στην Ελλάδα, χωρίς να αμφισβητεί την ένταξη της χώρας μας σε αυτή τη συμμαχία, αλλά στηλιτεύοντας τη στάση των Δυτικών απέναντί στην Ελλάδα, στην κατεύθυνση ότι δεν της συμπεριφέρονται με τρόπο που να ταιριάζει σε σύμμαχο.

Επόμενη ομιλία στη Θεσσαλονίκη

Σημειώνεται, τέλος, πως ο πρώην πρωθυπουργός προγραμματίζει την επόμενη εμφάνισή του στα τέλη Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα στις 26 Νοεμβρίου αναμένεται να είναι στους κεντρικούς ομιλητές του επετειακού Συνεδρίου για την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια, τις Νέες Τεχνολογίες και την Εξωστρέφεια, που διοργανώνεται με αφορμή τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης και με τίτλο: «Ελλάδα 2030: Μπορεί η ανάπτυξη να έρθει από την Περιφέρεια;». Στους κεντρικούς ομιλητές του Συνεδρίου αναμένεται να είναι και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Πηγή: in.gr