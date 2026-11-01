 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(19) "Government Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Μητσοτάκης: Επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το τουρκολιβυκό και επαναλαμβάνει τα περί ισχυρής Ελλάδας

Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την -κατόπιν εορτής διεθνοποίηση της ελληνικής αντίδρασης στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. «Δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας», λέει και επαναλαμβάνει τα περί ισχυρής Ελλάδας

Πολιτική 01.11.2026, 11:35
Σχολιάστε
Μητσοτάκης: Επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το τουρκολιβυκό και επαναλαμβάνει τα περί ισχυρής Ελλάδας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο τουρκολιβυκό μνημόνιο αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του, κάνοντας αναφορά στην ομιλία του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και επιχειρώντας να διασκεδάσεις τις εντυπώσεις για την κατόπιν εορτής διεθνοποίηση της ελληνικής αντίδρασης. Παράλληλα επαναλαμβάνει τα περί ισχυρής Ελλάδας, «με αποτρεπτική ικανότητα, συμμαχίες και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο».

Όπως αναφέρει: «Από το βήμα του ΟΗΕ εξήγησα ξανά γιατί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας. Πίσω από τις γραμμές των χαρτών υπάρχουν άνθρωποι, ζωντανές κοινότητες, ιστορία και μέλλον. Η ευθύνη μας είναι να τα υπερασπιζόμαστε με σταθερότητα, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, συμμαχίες και τεκμηριωμένο λόγο, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοστομίες. Με αποφασιστικότητα, χωρίς να κλείνει την πόρτα στον διάλογο. Γιατί η ισχυρή Ελλάδα είναι μια Ελλάδα που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντά της, συμβάλλει στην ειρήνη και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές».

Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων αναφέρεται και στην επιδότηση καυσίμων λέγοντας: «Παρατείνουμε έως τις 15 Νοεμβρίου την επιδότηση των καυσίμων, με 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το diesel και 10 λεπτά για τη βενζίνη».

Μητσοτάκης: Αναλυτικά η ανάρτηση

«Καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους! Μπήκαμε στον Νοέμβριο και, για όσους μετρούν ήδη αντίστροφα, τα Χριστούγεννα είναι πια λίγο πιο κοντά. Για τους πιο ρεαλιστές, βέβαια, έχουμε ακόμα 2 μήνες και αρκετή δουλειά μπροστά μας. Σε όποια κατηγορία και αν ανήκετε, ελπίζω να βρίσκετε λίγα λεπτά για την κυριακάτικη ανασκόπησή μας.

Επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, όπου προήδρευσα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη θαλάσσια ασφάλεια, σκέφτομαι πόσο άμεσα συνδέονται όσα συζητούνται στις αίθουσες της διεθνούς διπλωματίας με την ασφάλεια και το μέλλον κάθε ελληνικής οικογένειας. Για μια χώρα σαν τη δική μας, με την ιστορία και τη γεωγραφία της Ελλάδας, η ειρήνη και ο σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου είναι προϋποθέσεις για να μπορούμε να προοδεύουμε και να σχεδιάζουμε τη ζωή μας με σιγουριά και προοπτική. Γι’ αυτό και από το βήμα του ΟΗΕ εξήγησα ξανά γιατί το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας. Πίσω από τις γραμμές των χαρτών υπάρχουν άνθρωποι, ζωντανές κοινότητες, ιστορία και μέλλον. Η ευθύνη μας είναι να τα υπερασπιζόμαστε με σταθερότητα, ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα, συμμαχίες και τεκμηριωμένο λόγο, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Με αυτοπεποίθηση, χωρίς μεγαλοστομίες. Με αποφασιστικότητα, χωρίς να κλείνει την πόρτα στον διάλογο. Γιατί η ισχυρή Ελλάδα είναι μια Ελλάδα που υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντά της, συμβάλλει στην ειρήνη και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές.

Πάμε, όμως, στα νέα της εβδομάδας:

1. Παρατείνουμε έως τις 15 Νοεμβρίου την επιδότηση των καυσίμων, με 20 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το diesel και 10 λεπτά για τη βενζίνη.
2. Επιστρέφονται πάνω από 323 εκ. ευρώ κρατικών ενισχύσεων από την απένταξη 141 επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016, τα οποία δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Πρόκειται για το αποτέλεσμα των ελέγχων του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνολικά 572 επενδυτικά σχέδια, ενώ έλεγχος συνεχίζεται και για παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους.
3. Ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», που δίνει τη δυνατότητα σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα να ανακαινίσουν το σπίτι τους με επιδότηση από 70% έως 95%, που μπορεί να φτάσει τις 36.000 ευρώ, και επιπλέον έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες. Σε πρώτη φάση αφορά τα κλειστά σπίτια, ώστε να αξιοποιηθούν ξανά, είτε από τους ιδιοκτήτες τους είτε μέσω ενοικίασης, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί και σε κατοικούμενα ακίνητα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο anakainisi.tee.gov.gr έως τις 11 Ιανουαρίου 2027, αφού πρώτα εξασφαλιστεί η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας του ακινήτου.
4. Από σήμερα οι αγρότες μας αγοράζουν φθηνότερο πετρέλαιο απευθείας στην αντλία, χωρίς να περιμένουν την επιστροφή του φόρου. Το όφελος φτάνει τα 50,84 λεπτά το λίτρο και το μόνο που χρειάζεται είναι ένα ψηφιακό κουπόνι από την εφαρμογή myDiesel της ΑΑΔΕ. Αυξάνονται επίσης κατά 50% οι ποσότητες που δικαιούνται σε σχέση με πέρυσι. Σημαντικά νέα είχαμε και από τις Βρυξέλλες, με την πολιτική συμφωνία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που δίνει μεγαλύτερη στήριξη στους νέους και μικρούς παραγωγούς και περισσότερη ευελιξία για τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής γεωργίας. Για τα κονδύλια, πάντως, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται.
5. Μετά την υποβολή στο ΣτΕ του Προεδρικού Διατάγματος για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίων Κυκλάδων, προχωράμε και στο Ιόνιο. Εγκρίθηκε η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για 22 περιοχές Natura 2000, από τους Οθωνούς και την Κέρκυρα μέχρι τη Ζάκυνθο και τις Στροφάδες, και το επόμενο βήμα είναι η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τους κανόνες προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Με τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα προχωρά η δέσμευση που αναλάβαμε στη Διάσκεψη «Our Ocean», με στόχο να προστατεύεται πάνω από το 30% των ελληνικών θαλασσών πριν από το 2030. Παράλληλα, μπαίνει σε εφαρμογή και το Σχέδιο Διαχείρισης για τη Γυάρο, ένα πολύτιμο καταφύγιο για τη μεσογειακή φώκια, με μέτρα για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και την οργανωμένη επισκεψιμότητα του νησιού.
6. Επαναλειτουργούν τα ελικοδρόμια της Ερεικούσας και των Οθωνών στα Διαπόντια Νησιά, μετά από χρόνια υποβάθμισης. Στην Ερείκουσα έχει ήδη ολοκληρωθεί το 80% των εργασιών, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και στους Οθωνούς. Για τους κατοίκους αυτών των μικρών ακριτικών νησιών, ένα λειτουργικό ελικοδρόμιο σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια και, κυρίως, δυνατότητα άμεσης αεροδιακομιδής όταν κάθε λεπτό μετράει.
7. Αυστηρότερα όρια στην έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνες χημικές ουσίες προβλέπει το νέο Προεδρικό Διάταγμα, που ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία. Συγκεκριμένα, μειώνονται τα επιτρεπόμενα όρια για τον μόλυβδο και θεσπίζονται για πρώτη φορά όρια για τις διισοκυανικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Ταυτόχρονα, ενισχύεται η ιατρική παρακολούθηση και βελτιώνονται οι έλεγχοι στους χώρους εργασίας με νέα ψηφιακά εργαλεία.
8. Την Παρασκευή υψώθηκε στη Γαλλία η ελληνική σημαία στον «ΝΕΑΡΧΟ», τη δεύτερη υπερσύγχρονη φρεγάτα FDI του Πολεμικού μας Ναυτικού. Μόνο υπερηφάνεια! Τον Δεκέμβριο ακολουθεί ο «ΦΟΡΜΙΩΝ» και στη συνέχεια ο «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ». Είναι η συνέχεια μιας εβδομάδας με έντονο το αποτύπωμα των Ενόπλων Δυνάμεων, που ξεκίνησε με την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Εκεί είδαμε τη νέα γενιά οπλικών συστημάτων, αλλά και κάτι που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: τις χιλιάδες των πολιτών που περίμεναν υπομονετικά στην ουρά για να ανέβουν στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ». Ο σεβασμός στο «Όχι» του 1940 εκφράζεται σήμερα και έτσι: με μια Ελλάδα ισχυρή, που φυλάει τα σύνορά της και την ειρήνη.
Θα κλείσω με Θεσσαλονίκη και… φως. Ο Λευκός Πύργος φωτίζεται πλέον με έναν εντελώς νέο τρόπο, που αναδεικνύει την ομορφιά και την ιστορία του. Η αλλαγή έγινε χάρη σε δωρεά της METLEN και μέχρι τον Ιανουάριο του 2027 θα ακολουθήσουν το Επταπύργιο και τμήματα των Βυζαντινών Τειχών. Και μιας και είμαστε στη Θεσσαλονίκη, όσοι βρεθείτε στην πλατεία Αριστοτέλους αυτές τις ημέρες θα δείτε κάτι διαφορετικό: ένα υπαίθριο μουσείο design, στο πλαίσιο των πρώτων Design Dialogue Days της πρωτοβουλίας DNA Thessaloniki, με εκθέματα που ξεκινούν από αντικείμενα της καθημερινότητάς μας και φτάνουν μέχρι το κόκκινο χρώμα στις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Η έκθεση απλώνεται και σε 30 βιτρίνες του ιστορικού κέντρου, με ελεύθερη είσοδο έως την επόμενη Κυριακή. Δύο διαφορετικές πρωτοβουλίες που δείχνουν πόσο όμορφα μπορεί μια πόλη να συνδυάζει την ιστορία της με τη σύγχρονη δημιουργία. Καλή Κυριακή!

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γερμανία: Απεργίες για αυξήσεις μισθών στη βιομηχανία μετάλλου
World

Ξεκινούν απεργίες στη Γερμανία από την ΙG Metall για αυξήσεις μισθών
Χάμπεκ: Λάθος η στάση της Γερμανίας στη σύνδεση ΕΕ-Καναδά
World

Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει ο Ρόμπερτ Χάμπεκ
BYD: Νέα άνοδος πωλήσεων χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
Ηλεκτροκίνηση

Νέα άνοδος πωλήσεων της BYD χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ
Economy

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ
Logistics: «Μπαράζ» επενδύσεων από Σκλαβενίτη, ΑΒ, Lidl, METRO και Γαλαξία
Business

Πού ρίχνουν εκατομμύρια σε νέες επενδύσεις τα σούπερ μάρκετ
ΗΠΑ: Σε στάση αναμονής οι επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Markets

Επενδυτική «σιγή» με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακίνητα: Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Πόσο κοστίζει μια νεόδμητη κατοικία - Τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Κλείσιμο ή αναστολή εργασιών, επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένου
Experts

«Λουκέτα» και δικαιώματα εργαζομένων - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους όταν κλείνουν επιχειρήσεις - Η περίπτωση της Pizza Fan

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα στα 190,4 εκατ. ευρώ και νέα εταιρική δομή με τη δημιουργία της ĒNSOFI
Τουρισμός

Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα και νέα εταιρική δομή

Η δημιουργία της ĒNSOFI, με μετοχικό κεφάλαιο 1,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτεί τον διαχωρισμό των επενδύσεων στη Μεσσηνία από το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Το Stamp Act του 1765: Η θρυαλλίδα που πυροδότησε την αμερικανική επανάσταση
World

Ο βρετανικός φόρος που πυροδότησε την αμερικάνικη επανάσταση

Το Stamp Act που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 1765 επιδίωκε να ενισχύσει τα βρετανικά δημόσια έσοδα, αλλά εξελίχθηκε σε σύγκρουση για τη φορολογία, την πολιτική εκπροσώπηση και τα δικαιώματα των αποικιών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κινηματογράφος: Οι 10 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών
Tέχνη και Ζωή

Οι ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών

Η κατάταξη καταδεικνύει την κυριαρχία των μεγάλων κινηματογραφικών franchise, με το σύμπαν της Marvel και τις ταινίες Avatar να καταλαμβάνουν πολλές θέσεις,

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η παράξενη αδυναμία της Ευρώπης να αξιοποιήσει τα χρήματά της
Financial Times

Λεφτά υπάρχουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες - Γιατί δεν επενδύονται;

Τόσες πολλές αποταμιεύσεις, τόσο λίγη ανάληψη επενδυτικού κινδύνου...

Martin Sandbu
Ακρίβεια: Στέλνει τον λογαριασμό στον προϋπολογισμό του 2027
Macro

Η ακρίβεια στέλνει τον λογαριασμό στον... προϋπολογισμό

Η ΕΚΤ ανεβάζει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, οι επιδοτήσεις καυσίμων παρατείνονται και οι πρώτες ενεργειακές δαπάνες μεταφέρονται στον επόμενο χρόνο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από Πολιτική
Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal
Κόσμος

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί δυσφήμησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μ. Ανατολή: Απειλές για «παρατεταμένο πόλεμο» – Σε επιφυλακή τα Εμιράτα
Κόσμος

Απειλές για «παρατεταμένο πόλεμο» στη Μ. Ανατολή – Σε επιφυλακή τα Εμιράτα

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι εάν ξεκινήσουν πάλι εχθροπραξίες μπορεί να υπάρξει πολύ πιο παρατεταμένη σύρραξη σε σχέση με την προηγούμενη

Χωριάτικο: Το σημείωμα του «Mr Χωριάτικο» και οι διάλογοι μεταξύ μελών του κυκλώματος
Κοινωνία

«Χωριάτικο»: Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ μελών του κυκλώματος

Τι είπε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ με αφορμή την πιθανή εμπλοκή αστυνομικών στην υπόθεση «Χωριάτικο»

Μητσοτάκης: Επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το τουρκολιβυκό και επαναλαμβάνει τα περί ισχυρής Ελλάδας
Πολιτική

Μητσοτάκης: Επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για το τουρκολιβυκό

Ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την -κατόπιν εορτής διεθνοποίηση της ελληνικής αντίδρασης στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. «Δεν μπορεί να διαγράψει τα δικαιώματα των νησιών μας», λέει και επαναλαμβάνει τα περί ισχυρής Ελλάδας

Χατζηδάκης: Ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία για μέτρα στήριξης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία για μέτρα στήριξης

Προχωρούμε στο πλαίσιο της αντοχής του προϋπολογισμού και μέχρι του σημείου που δεν θα έχουμε κίτρινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αγορές, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης

Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από σήμερα έως την Πέμπτη
Κοινωνία

Ποιοι σταθμοί μετρό θα κλείνουν νωρίτερα για 5 ημέρες

Πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες

Κομισιόν: Τι σημαίνουν οι προτάσεις της για τη Frontex – Φτιάχνει τη δική της «ICE»;
Κόσμος

Κομισιόν: Τι σημαίνουν οι προτάσεις της για τη Frontex – Φτιάχνει τη δική της «ICE»;

Η Κομισιόν επιδιώκει να τριπλασιάσει το δυναμικό της Frontex και να της παραχωρήσει εκτεταμένες εξουσίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Latest News
Γερμανία: Απεργίες για αυξήσεις μισθών στη βιομηχανία μετάλλου
World

Ξεκινούν απεργίες στη Γερμανία από την ΙG Metall για αυξήσεις μισθών

Η προειδοποιητική απεργία τα μεσάνυχτα στη Τhyssenkrupp Rasselstein απαρχή μιας μαζικής φάσης προειδοποιητικών απεργιών

Χάμπεκ: Λάθος η στάση της Γερμανίας στη σύνδεση ΕΕ-Καναδά
World

Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει ο Ρόμπερτ Χάμπεκ

Απαισιόδοξος για την άνοδο της ακροδεξιάς ο πρώην αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ- Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει

BYD: Νέα άνοδος πωλήσεων χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
Ηλεκτροκίνηση

Νέα άνοδος πωλήσεων της BYD χάρη στις ισχυρές εξαγωγές

Η αύξηση των κερδών της BYD το τρίτο τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 28% σε ετήσια βάση, υπολείποντας των προβλέψεων

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ
Economy

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026

Logistics: «Μπαράζ» επενδύσεων από Σκλαβενίτη, ΑΒ, Lidl, METRO και Γαλαξία
Business

Πού ρίχνουν εκατομμύρια σε νέες επενδύσεις τα σούπερ μάρκετ

Ασπρόπυργος, Σίνδος και Ελευσίνα γίνονται το νέο… «Ελ Ντοράντο» των logistics στα σούπερ μάρκετ - Γιατί ο ανταγωνισμός μεταφέρεται από τα καταστήματα στις… αποθήκες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Σε στάση αναμονής οι επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Markets

Επενδυτική «σιγή» με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Το εκλογικό αποτέλεσμα αυτών των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη κρίσιμων ζητημάτων για τη Wall Street

Γαλλία: Ενας ιταλικός κολοσσός χτίζει νέο χαλυβουργείο με τη στήριξη του Παρισιού
World

Νέο χαλυβουργείο στη Γαλλία μετά απο μισό αιώνα

Ο ιταλικός Όμιλος Marcegaglia προχωρά σε επένδυση μετα την αγορά τη χαλυβουργίας Ascometal στο Fos-sur-Mer στη Γαλλία

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal
Κόσμος

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί δυσφήμησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας: Συνάντηση με τον ΥΠΑΜ της Πορτογαλίας στην Αθήνα – Η συμφωνία που θα υπογραφεί
Πολιτική

Δένδιας: Συνάντηση με τον ΥΠΑΜ της Πορτογαλίας στην Αθήνα – Η συμφωνία που θα υπογραφεί

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο

Σιτηρά: Οι τιμές παραγωγού σε Ρωσία – Ουκρανία καταρρέουν καθώς «κλείνει» η Μαύρη Θάλασσα
AGRO

Νέες διαδρομές για τα σιτηρά Ρωσίας - Ουκρανίας - Καταρρέουν οι τιμές παραγωγού

Πώς η μάχη για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσα έχει καταβαραθρώσει τις τιμές παραγωγού για τα ρωσικά και ουκρανικά σιτηρά στα Τάρταρα

Καββαδάς: Οι 7 προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς για τη νέα ΚΑΠ
AGRO

Καββαδάς: Οι 7 προτεραιότητες για τη νέα ΚΑΠ

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε στη διάρκεια της 6ης συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στη Νάξο

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μ. Ανατολή: Απειλές για «παρατεταμένο πόλεμο» – Σε επιφυλακή τα Εμιράτα
Κόσμος

Απειλές για «παρατεταμένο πόλεμο» στη Μ. Ανατολή – Σε επιφυλακή τα Εμιράτα

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι εάν ξεκινήσουν πάλι εχθροπραξίες μπορεί να υπάρξει πολύ πιο παρατεταμένη σύρραξη σε σχέση με την προηγούμενη

Five Metro Line 3 Stations to Close Early Through Thurs.
English Edition

Five Metro Line 3 Stations to Close Early Through Thurs.

A temporary bus service will connect the Katehaki station and Doukissis Plakentias, as rail replacement works disrupt evening services

Μέλι: Αυξήθηκαν κατά 10,5% οι ελληνικές εξαγωγές το 2025
AGRO

Αυξάνονται οι εξαγωγές μελιού - Πώς θα διαφυλαχθεί το ελληνικό brand name

Το ελληνικό μέλι «έγραψε» εξαγωγές 6.936 τόνων, συνολικής αξίας 31,6 εκατ. δολαρίων το 2025, έναντι 6.274 τόνων και 28,6 εκατ. δολαρίων το 2024.

Adidas: Ρεκόρ κερδών το γ’ τρίμηνο – Επιβραδύνονται οι πωλήσεις της στην Ευρώπη
World

Ρεκόρ κερδών για την Adidas - Ο γρίφος της Ευρώπης

Το ρεκόρ κερδών της Adidas θέτει τις «βάσεις για ένα ισορροπημένο μέλλον»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies