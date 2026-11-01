Logistics: «Μπαράζ» επενδύσεων από Σκλαβενίτη, ΑΒ, Lidl, METRO και Γαλαξία

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Σε «κλειδί» για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο ελληνικό λιανεμπόριο τροφίμων έχουν εξελιχθεί τα logistics, καθώς οι μεγάλοι παίκτες στην Ελλάδα επενδύουν σε μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα δίκτυα διανομής.

Σκοπός τους; Να μειώσουν το κόστος, να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες διαχείρισης της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σύμφωνα με την έρευνα της EY-Parthenon «Grocery retail sector outlook 2026», η επενδυτική «μάχη» στον τομέα των logistics εστιάζεται γεωγραφικά στην περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Γιατί όμως η περιοχή αυτή έγινε κόμβος για τις επενδύσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα; Πρώτα απ’ όλα για τις ισχυρές οδικές συνδέσεις της, έπειτα για τον διαθέσιμο βιομηχανικό χώρο αλλά και επειδή βρίσκεται «δίπλα» στη μεγαλύτερη λιανική αγορά της Ελλάδας.

Logistics: Με το μάτι στις εξαγωγές

Για να υποστηρίξουν τις εξαγωγικές τους δραστηριότητες και να εξασφαλίσουν την αδιάλειπτη ροή των προϊόντων τους τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά, οι μεγάλοι παίκτες στον κλάδο των σούπερ μάρκετ επενδύουν σε μεγαλύτερα κέντρα logistics, είτε αναβαθμίζοντας τα υπάρχοντα κέντρα διανομής σε εξαγωγικούς κόμβους είτε κατασκευάζοντας τεράστια κέντρα διανομής που μπορούν να διαχειριστούν μεγαλύτερους όγκους, καλύτερο έλεγχο της ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας και διασυνοριακές ροές.

Ο Σκλαβενίτης επέκτεινε τις δραστηριότητές του με ένα νέο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στον Ασπρόπυργο, το οποίο διαθέτει 75.000 τ.μ. καλυμμένου χώρου και περίπου 83.000 θέσεις παλετών. Η εγκατάσταση τοποθετείται ως το μεγαλύτερο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στην Ελλάδα και μεταξύ των μεγαλύτερων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το έργο ενοποιεί επίσης προηγούμενες κατακερματισμένες λειτουργίες αποθηκών σε έναν ενιαίο κόμβο, επιτρέποντας την επιχειρησιακή απλοποίηση και την αυξημένη ικανότητα διαχείρισης όγκου, αναφέρει η έρευνα της EY-Parthenon.

Επιπλέον, ο Σκλαβενίτης αναπτύσσει μια νέα κεντρική εγκατάσταση logistics ψυχρής αποθήκευσης στον Ασπρόπυργο, η οποία αντιπροσωπεύει μια επένδυση ύψους 88 εκατ. ευρώ σε ένα οικόπεδο που υπερβαίνει τα 109.000 τ.μ. Η εγκατάσταση έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει συντηρημένα και κατεψυγμένα προϊόντα, με έντονη εστίαση στον αυτοματισμό και την ενεργειακή απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας και προηγμένων συστημάτων διαχείρισης.

Έπειτα, η ΑΒ Βασιλόπουλος μετέτρεψε το κέντρο διανομής της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης σε εξαγωγικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας εξαγωγικό τζίρο 90 εκατομμυρίων ευρώ το 2025 με την υποστήριξη 57 ενεργών προμηθευτών.

Η εγκατάσταση αποστέλλει ελληνικά φρέσκα προϊόντα και είδη παντοπωλείου στην Τσεχία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, και αναμένεται να φτάσει περίπου τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσιες εξαγωγές και τους 70–80 χιλιάδες τόνους ετησίως μόλις αναπτυχθεί πλήρως. Ο κόμβος συγκεντρώνει τη συλλογή, τη συσκευασία και την εκτέλεση των εξερχόμενων αποστολών για τις παραγγελίες εξαγωγής.

Η Lidl Hellas αναπτύσσει κέντρα διανομής νέας γενιάς στην Ελευσίνα και τα Τρίκαλα, ενώ αυτή τη στιγμή λειτουργεί πέντε κέντρα logistics σε όλη την Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η έρευνα της EY-Parthenon, το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026–27 και έχει ως στόχο την ενίσχυση της ικανότητας διανομής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του κέντρου logistics των Τρικάλων έως το 2026, καθώς και την κατασκευή ενός νεόδμητου κέντρου διανομής περίπου 60.000 τ.μ. στην Ελευσίνα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2029.

Η εγκατάσταση της Ελευσίνας θα προσφέρει χωρητικότητα που υπερβαίνει τις 39.000 θέσεις παλετών, με συνολικό κόστος επένδυσης 110 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, αυτές οι επενδύσεις ενισχύουν την ικανότητα ενοποίησης και την ανθεκτικότητα του δικτύου, επιτρέποντας τη διαχείριση υψηλότερων όγκων εξερχόμενων ελληνικών προϊόντων και διευκολύνοντας την κλιμάκωση των εξαγωγικών αποστολών μέσω του διεθνούς δικτύου της Lidl

Σούπερ μάρκετ: Προς αναδιοργάνωση της διανομής

Η METRO σχεδιάζει να επενδύσει 50–70 εκατομμύρια ευρώ σε ένα νέο κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο. Η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, με το έργο να απαιτεί περίπου δύο χρόνια για την ολοκλήρωσή του.

Η νέα εγκατάσταση θα καλύπτει 40.000–45.000 τ.μ. και θα συγκεντρώσει δύο υφιστάμενες λειτουργίες αποθηκών, βοηθώντας τη METRO να απλοποιήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διανομής.

Ο Γαλαξίας επενδύει επίσης σε ένα νέο κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο. Η εταιρεία έχει αποκτήσει ένα οικόπεδο 112.500 τ.μ., όπου σχεδιάζει να αναπτύξει 45.000 τ.μ. καλυμμένου αποθηκευτικού χώρου.

Το έργο αναμένεται να απαιτήσει μια επένδυση ύψους 50–60 εκατομμυρίων ευρώ και θα υποστηρίξει την ευρύτερη αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής του αλυσίδας και την επέκταση του δικτύου του, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων μικρότερου μεγέθους