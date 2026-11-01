KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με αύξηση των πωλήσεων αλλά και ζημίες έκλεισε το 2025 για την Food Plus, που κλείνοντας την 36η χρήση της είδε τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 48.145.448,96 ευρώ έναντι 45.625.256,73 της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 5,52 %.

H εταιρεία δραστηριοποιείται ως franchisee της Yum International S.a.RL φέρνοντας στην ελληνική αγορά αμερικανικά σήματα εστίασης όπως τα KFC το 2020 και τα Taco Bell το 2025, μιλώντας στην ίδια γλώσσα με τη Gen Z, που αποτελεί και τον πυρήνα του κοινού τους.

Τα μεγέθη της Food Plus

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης της χρήσης διαμορφώθηκαν στα 22.646.862,75 ευρώ (47,04% του κύκλου εργασιών) σε σχέση με 22.755.826,55 (49,88% του κύκλου εργασιών) το 2024.

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας ανήλθε σε 18.051.713,25 ευρώ έναντι 17.874.195,12 της προηγούμενης χρήσης και το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 5.349.252,67 έναντι 5.849.347,32.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν διαμορφωθεί σε 4.220.693,94 έναντι 4.798.811,34 της προηγούμενης χρήσης. Το Μετοχικό Κεφάλαιο είναι 8.838.776,94 έναντι 8.838.776,94 της προηγούμενης χρήσης και διαιρείται σε 6.451.662 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,37 ευρώ εκάστη.

Στη χρήση πραγματοποιήθηκαν ζημίες που ανέρχονται στο ποσό των 578.117,40 ευρώ έναντι κερδών 703.480,41 ευρώ της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Οι υποχρεώσεις της Food Plus ανέρχονται στο ποσό των 18.904.633,20, καθώς εμφανίζονται αυξημένες κατά 258.304,82 ευρώ, δηλαδή 1,39% σε σχέση με το 2024. Από το σύνολο των υποχρεώσεων, α) το ποσό των 8.100.000,00 αφορά οφειλόμενο κεφάλαιο για αποπληρωμή ομολογιακών δανείων και β) ποσό 6.987.800,28 αφορά εμπορικές υποχρεώσεις.

Η Food Plus και τα KFC

H εταιρεία λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα δίκτυο 22 ιδιόκτητων εστιατορίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα με το σήμα KFC.

Σημαντικό για την είσοδο της KFC στην εγχώρια αγορά, ήταν το γεγονός ότι μετά την πανδημία, η Food Plus άλλαξε ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τον Γιώργο Τάνε και τη σύζυγό του Έλλη Ιωάννου, να αποφασίζουν να επενδύσουν σταδιακά στην ανάπτυξη ενός ιδιόκτητου δικτύου καταστημάτων, που στα τέλη του 2023 έφταναν τα 17.

Ανάμεσά τους, στα εμπορικά κέντρα Village στη Θηβών, στο Athens Metro Mall, στο Cosmos στη Θεσσαλονίκη, στο Escape στο Ίλιον, στο River West στο Αιγάλεω, στο Smart Park στα Σπάτα, στο One Salonica επίσης στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε μεγάλες εμπορικές πιάτσες όπως το Μαρούσι και η Νέα Σμύρνη, όλα σημεία και πιάτσες με έντονο αγοραστικό και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον για τους νέους και τους εφήβους.

Από το 2021 μέχρι και το 2023 η εταιρεία κατέρτισε ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 8 εκατ. ευρώ που περιελάμβανε την ανάπτυξη των νέων καταστημάτων και τις ανακαινίσεις του παλαιού δικτύου καταστημάτων.

Τέσσερα νέα λειτούργησε η εταιρεία μέσα στη χρήση του 2024, βάζοντας τα θεμέλια για περαιτέρω ανάπτυξη, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση διαχείρισης στα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν στο ΓΕΜΗ. Ενδεικτικό είναι πως το πιο πρόσφατο από αυτά τα σημεία άνοιξε τις πύλες του στις 15 Νοεμβρίου όταν εγκαινιάστηκε το πρώτο drive through KFC στο Γέρακα, ένα concept που άντλησε την έμπνευσή του από το επίσης fast food concept των McDonald’s.

Οι ουρές για τα Taco Bell

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024, η εταιρεία είχε προαναγγείλει την ανάληψη της διαχείρισης των καταστημάτων Taco Bell στην Ελλάδα, με στόχο της διοίκησης να προσθέτει κάθε χρονιά στο δίκτυο της Tex-Mex αλυσίδας περίπου 4-5 καταστήματα.

«Στα Taco Bell, είμαστε παγκοσμίως γνωστοί για τις τολμηρές γεύσεις και τις μοναδικές εμπειρίες απόλαυσης που παρέχουμε στα εστιατόριά μας», σημείωνε ο Chet Patel, Chief Marketing Officer της Taco Bell UK & Europe κατά την αναγγελία του λανσαρίσματος του tex mex concept στην ελληνική αγορά το καλοκαίρι του 2025. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το Taco Bell στην Ελλάδα και ανυπομονούμε να συνδεθούμε με τους Έλληνες λάτρεις του street food».

Η αποχώρηση της Pizza Hut

Υπενθυμίζεται πως είναι η ίδια εταιρεία εκείνη που ανέλαβε να συστήσει και να αναπτύξει στην ελληνική αγορά το σήμα Pizza Hut όταν άνοιξε το πρώτο της σημείο το 1989 στο Κεφαλάρι, στην Κηφισιά. Λίγο πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης η Pizza Hut είχε φτάσει στο απόγειο της δόξας της με παραπάνω από 45 καταστήματα κυρίως στην Αθήνα και με μικρή παρουσία στην περιφέρεια.

Όλα άλλαξαν όταν η μητρική εταιρεία αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ελλάδα το καλοκαίρι του 2020, εν μέσω πανδημίας, κλείνοντας το δίκτυο των 16 καταστημάτων της, όπου απασχολούνταν περίπου 180 εργαζόμενοι.