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ΗΠΑ: Σε στάση αναμονής οι επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Το εκλογικό αποτέλεσμα αυτών των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη κρίσιμων ζητημάτων για τη Wall Street

Markets 01.11.2026, 15:14
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ΗΠΑ: Σε στάση αναμονής οι επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
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Στάση αναμονής τηρούν οι επενδυτές ενόψει των πιο «επιδραστικών» ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια, καθώς τα αποτελέσματά τους αναμένεται να καθορίσουν πολλά από τα θέματα που τους ενδιαφέρουν: από τις πολιτικές των πολιτειών για την τεχνητή νοημοσύνη έως τις ομοσπονδιακές δημόσιες δαπάνες.

Μεγάλοι διαχειριστές κεφαλαίων δήλωσαν στους FT ότι παίρνουν απόσταση προσωρινά από την αγορά, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της Τρίτης. «Είναι μια στιγμή παύσης», δήλωσε ο Greg Peters, εκ των επικεφαλής επενδύσεων της PGIM Credit, αναφερόμενος στη «μεγάλη κινητικότητα» που έχει σημειωθεί στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και πρόσθεσε ότι «αυτές είναι οι σημαντικότερες ενδιάμεσες εκλογές που έχουμε δει εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Σε μια περίοδο κατά την οποία το εθνικό χρέος έχει φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 40 τρισ. δολαρίων, αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη κρίσιμων ζητημάτων για τη Wall Street, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AI data centres) και οι δημόσιες δαπάνες των ΗΠΑ

Ο προβληματισμός για την ΑΙ

Την ίδια στιγμή, ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα εντονότερα ερωτήματα σχετικά με τις τεράστιες ανάγκες χρηματοδότησης μέσω δανεισμού. Ερωτήματα τα οποία συνέβαλαν στην πτώση του Nasdaq 100 την Παρασκευή.

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που διαθέτουν υποδομές cloud, όπως η Alphabet, η Amazon και η Meta, ανακοίνωσαν αποτελέσματα τρίτου τριμήνου χαμηλότερα των προσδοκιών αυτή την εβδομάδα και παρουσίασαν τα τεράστια ποσά που εξακολουθούν να χρειάζονται για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά την προηγούμενη αισιόδοξη στάση του, ο Vishal Khanduja, επικεφαλής επενδύσεων σταθερού εισοδήματος στις ευρύτερες αγορές της Morgan Stanley Investment Management, δήλωσε ότι η ομάδα του επιλέγει να περιμένει, μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών και τα επερχόμενα οικονομικά στοιχεία.

«Κρατάμε προσωρινά στάση αναμονής, μέχρι να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα».

Ο Peters δήλωσε ότι, εάν οι προσδοκίες για τα επιτόκια που έχουν ενσωματωθεί στις τιμές της αγοράς αποδειχθούν σωστές, δεν βλέπει «περιθώρια για να συνεχιστεί ουσιαστικά η περαιτέρω άνοδος των τιμών των ομολόγων μεσαίας διάρκειας, γύρω από την περιοχή των 10ετών τίτλων».

Ο Khanduja δήλωσε ότι το βασικό σενάριο της ομάδας του είναι ένα μοιρασμένο Κογκρέσο, στο οποίο τα δύο κόμματα θα μοιράζονται τον έλεγχο των νομοθετικών σωμάτων. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, όπως είπε, «θα ήταν συνολικά θετικό για τα ομόλογα», καθώς θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερη δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση.

Η αυξημένη σημασία των κυβερνητών που θα αναδειχθούν

Παρότι οι Δημοκρατικοί αναμένεται ευρέως να επικρατήσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και θεωρούνται ελαφρώς πιθανότερο να κερδίσουν και τη Γερουσία, οι επενδυτές προειδοποιούν ότι οι εκτεταμένες εκτελεστικές εξουσίες του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και το δικαίωμα προεδρικού βέτο, είναι πιθανό να περιορίσουν την εξουσία του Κογκρέσου.

Αυτή η περίπλοκη πολιτική συγκυρία σημαίνει ότι οι εκλογές για την ανάδειξη κυβερνητών σε 36 πολιτείες ενδέχεται να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στις αγορές.

«Πιστεύω ότι οι εκλογικές αναμετρήσεις για τις θέσεις των κυβερνητών έχουν μεγάλη σημασία σε αυτόν τον εκλογικό κύκλο. Τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στις κεφαλαιουχικές δαπάνες», δήλωσε ο Jason Granet, επικεφαλής επενδύσεων της BNY. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε πολιτείες όπου βρίσκονται πολλά κέντρα δεδομένων και σημαντικές υποδομές», πρόσθεσε.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Peters της PGIM είπε: «Οι εκλογές για τη Γερουσία είναι επίσης σημαντικές, αλλά πιστεύω ότι οι κυβερνήτες είναι εκείνοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και έχουν άμεση δυνατότητα παρέμβασης. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο η πιθανή εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών θα επεκταθεί και στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκλογικής αναμέτρησης ή όχι», δήλωσε.

Δύο από τις μεγαλύτερες εστίες ανάπτυξης κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ, το Τέξας και το Οχάιο, βρίσκονται αντιμέτωπες με αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη κυβερνήτη. Μια νίκη των Δημοκρατικών αναμένεται να ανακόψει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τους FT.

Δεν «καίγονται» όλοι για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι οι επενδυτές έχουν στραμμένη την προσοχή τους σε άλλα σημαντικά ζητήματα της επικαιρότητας. Ο Daniel Gamba, συν-πρόεδρος και εμπορικός διευθυντής της Franklin Templeton, εταιρείας με υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,8 τρισ. δολαρίων, δήλωσε ότι σε πρόσφατο συνέδριο στην Ασία, στο οποίο συμμετείχαν διαχειριστές κεφαλαίων, «δεν έγινε ούτε η παραμικρή συζήτηση για τις ενδιάμεσες εκλογές».

Όπως ανέφερε, οι πρόσφατες συζητήσεις επικεντρώνονται στην τεχνητή νοημοσύνη, στην πορεία της Fed όσον αφορά τη νομισματική πολιτική και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων θεμάτων.

Αναφερόμενος σε πρόσφατη μελέτη του Franklin Templeton Institute για τις μετοχές, ο Gamba δήλωσε ότι «με βάση την εμπειρία, κανείς δεν αναμένει κάποια δραστική μεταβολή στις αγορές εξαιτίας των εκλογών της Τρίτης».

Πρόσθεσε ότι οι πελάτες ανησυχούν για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αλλά οι ανησυχίες αυτές σχετίζονται περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη, τα κέντρα δεδομένων και τη συγκέντρωση των χρηματιστηριακών δεικτών σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων εταιρειών.

«Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η διαφοροποίηση των επενδύσεων (diversification)».

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