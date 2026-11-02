Deutsche Bank: Κρατά τη θέση του στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων του 2026 το ΧΑ

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Τη θέση του στην πρώτη πεντάδα των χρηματιστηρίων με τις υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως από την αρχή του 2026 διατηρεί το ελληνικό χρηματιστήριο, παρά τη σημαντική διόρθωση που κατέγραψε τον Οκτώβριο.

Ο προηγούμενος μήνας ήταν ιδιαίτερα αρνητικός για την Αθήνα, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 4,3%, κατατάσσοντας το ΧΑ στη δεκάδα των αγορών με τις χειρότερες μηνιαίες επιδόσεις διεθνώς.

Στο μεταξύ, το διεθνές περιβάλλον επιβαρύνθηκε τον Οκτώβριο από την αναζωπύρωση των ανησυχιών για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, την άνοδο των ενεργειακών τιμών και την αυξανόμενη αμφισβήτηση των αποδόσεων που μπορεί να δικαιολογήσει το τεράστιο επενδυτικό κύμα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Deutsche Bank στην ανασκόπηση των αγορών, οι πιέσεις στις γαλλικές αγορές ομολόγων μεταδόθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, επιβαρύνοντας τις τράπεζες και το ευρωπαϊκό εταιρικό χρέος. Ενδεικτικά, ο δείκτης EURO STOXX Banks κατέγραψε τον χειρότερο μήνα του από το 2023, με συνολική αρνητική απόδοση 11,4%, ενώ η άνοδος του πετρελαίου Brent κατά 13,6% και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατά 43,6% ενίσχυσε την αβεβαιότητα για το κόστος ενέργειας και τις πληθωριστικές πιέσεις.

Στις διεθνείς μετοχές, η εικόνα ήταν μεικτή, καθώς η υποχώρηση των τεχνολογικών τίτλων στις ΗΠΑ και στην Ασία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ανθεκτικότητα άλλων κλάδων. Ο Nasdaq έχασε 5,3%, καταγράφοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Μάρτιο του 2025, ενώ ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 2%.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διόρθωση του ελληνικού χρηματιστηρίου ήρθε σε μια ευρύτερη περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, με τις ευρωπαϊκές τράπεζες και τις αγορές που επηρεάζονται περισσότερο από τις μεταβολές του επενδυτικού κλίματος να δέχονται ισχυρές πιέσεις.

Παρά τις απώλειες του Οκτωβρίου, ωστόσο, η σωρευτική απόδοση του ΧΑ από την αρχή του έτους, στο +23,5%, εξακολουθεί να το διατηρεί μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυναμική που είχε αναπτύξει η ελληνική αγορά πριν από την πρόσφατη διόρθωση.