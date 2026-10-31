Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκοψε το ανοδικό νήμα του Euronext Athens ο Οκτώβριος

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Ο Οκτώβριος αποδείχθηκε δύσκολος μήνας για το Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως αναμενόταν, βάζοντας τέλος στο ανοδικό σερί των έξι διαδοχικών μηνών. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες άνω του 4%, ενώ οι πιέσεις ήταν εντονότερες στις τράπεζες, με τον κλαδικό τους να υποχωρεί 9,6%, προκαλώντας μεγάλες αναταράξεις μόλις τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο το Euronext Athens βρέθηκε στις ανεπτυγμένες αγορές.

Η πίεση κορυφώθηκε στις 23 Οκτωβρίου, όταν ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.513 μονάδες, σημειώνοντας χαμηλό τριμήνου και αποτυπώνοντας την ένταση των ρευστοποιήσεων που είχαν προηγηθεί. Ωστόσο, αν και η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και η συσσώρευση κινδύνων περιόρισαν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ο ΓΔ κατάφερε να βρει μια ελάχιστη ισορροπία πέριξ των 2.600 μονάδων.

Οι πρωταγωνιστές και οι χαμένοι του μήνα

Πίσω από την πτώση των βασικών δεικτών, οι αποδόσεις των επιμέρους μετοχών παρουσίασαν μεγάλες αποκλίσεις. Στο 30ήμερο διάστημα που προηγήθηκε, η Frigoglass βρέθηκε στην κορυφή των κερδισμένων με άνοδο 18%. Ακολούθησε η ΕΥΔΑΠ με κέρδη 11,6%, ενώ θετική ήταν η πορεία που κατέγραψαν η Medicon, με άνοδο 10%, και η Coca-Cola HBC με κέρδη 9%. Στους τίτλους με τις καλύτερες επιδόσεις συγκαταλέγονται ακόμη οι Jumbo (+8,6%), Aktor (+8%), η ΕΥΑΘ (+7%) και η Ιντρακομ (+6%).

Στην αντίθετη πλευρά, τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μετοχών εμφάνισε η Unibios, με απώλειες άνω του 18%, ενώ Space και Βιοχάλκο έχασαν πάνω από 14%. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν και οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Εθνική Τράπεζα και Optima Bank που έχασαν πάνω από 10%. Στους τίτλους με αρνητική απόδοση περιλαμβάνονται ακόμη η Τράπεζα Πειραιώς (-10%), η Eurobank (-9%), η Optima Bank (-9%) και η Cenergy (-7,6%%).

Η διαφορά ανάμεσα στην καλύτερη και τη χειρότερη απόδοση ξεπέρασε τις 33 ποσοστιαίες μονάδες, αποτυπώνοντας τη μεγάλη διαφοροποίηση που επικράτησε στο ταμπλό.

Οι επαναγορές μετοχών ως ανάχωμα

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι επαναγορές ιδίων μετοχών αποτέλεσαν έναν από τους παράγοντες στήριξης για αρκετούς τίτλους. Η κινητικότητα δεν περιορίστηκε σε λίγες μεγάλες εταιρείες, καθώς προγράμματα επαναγοράς βρίσκονται σε εξέλιξη σε ένα ευρύ φάσμα της αγοράς, από τον ΟΤΕ, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη Metlen έως τη Fourlis, την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και τις εταιρείες ακινήτων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ΟΤΕ, ο οποίος μέσα σε πέντε συνεδριάσεις, από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου, αγόρασε 154.892 ίδιες μετοχές, διαθέτοντας σχεδόν 3 εκατ. ευρώ. Μετά τις συγκεκριμένες συναλλαγές, το απόθεμα ιδίων μετοχών του Οργανισμού ανήλθε σε 5,6 εκατ. τεμάχια, που αντιστοιχούν στο 1,42% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Fourlis επαναγόρασε 72.865 μετοχές έναντι 289.306 ευρώ, ενώ η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ απέκτησε 55.000 μετοχές συνολικής αξίας 188.605 ευρώ. Η Cenergy Holdings αγόρασε 8.071 μετοχές στο Euronext Athens, δαπανώντας περίπου 178.367 ευρώ, και η Metlen προχώρησε στην αγορά 5.000 μετοχών, οι οποίες θα διακρατηθούν ως ίδιες.

Στις συναλλαγές της ίδιας περιόδου περιλαμβάνονται επίσης οι αγορές 10.000 μετοχών από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικής αξίας 373.005 ευρώ, καθώς και οι κινήσεις της Trade Estates, της Τεχνικής Ολυμπιακής και της Ideal Holdings. Πράξεις μέσω των προγραμμάτων επαναγοράς έκαναν, μεταξύ άλλων, η Autohellas, η Dimand, η BriQ Properties, η Premia Properties, η Fais Group, η Profile και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στις επαναγορές είχαν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες έχουν εντάξει τις αγορές ιδίων μετοχών στην πολιτική ανταμοιβής των μετόχων, παράλληλα με τα μερίσματα. Η Εθνική Τράπεζα έχει πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 531,9 εκατ. ευρώ, η Eurobank υλοποιεί πρόγραμμα επαναγοράς ύψους 288 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί έως στο 10% του μετοχικού της κεφαλαίου. Στην Alpha Bank, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγορές ιδίων μετοχών αξίας 259 εκατ. ευρώ και δωρεάν διάθεση μετοχών αξίας έως 38 εκατ. ευρώ. Διαφορετικό είναι το μέγεθος του προγράμματος της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει θέσει για το 2026 στόχο επαναγοράς έως 11 εκατ. μετοχών, αξίας έως 33 εκατ. ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί στο 0,89% του μετοχικού της κεφαλαίου.