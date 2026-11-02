Ipsos: Τα επαγγέλματα που κερδίζουν το στοίχημα της αξιοπιστίας

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Η παγκόσμια τάση απέναντι σε 20 επαγγέλματα αποκαλύπτει ένα έντονο χάσμα στην εμπιστοσύνη του κοινού, με ορισμένες επαγγελματικές ομάδες να εμπνέουν πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από άλλες. Μεγάλη κρίση και για τους θεσμούς.

Οι γιατροί, οι επιστήμονες και οι εκπαιδευτικοί κατέχουν τις πρώτες θέσεις στις κατατάξεις εμπιστοσύνης, ανατρέχοντας στα δεδομένα από τον Δείκτη Παγκόσμιας Αξιοπιστίας της Ipsos 2026

Τα ευρήματα του παγκόσμιου δείκτη αξιοπιστίας της Ipsos για το 2026 (Global Trustworthiness Index) αποτυπώνουν με σαφήνεια τις βαθιές διαιρέσεις της κοινής γνώμης, χαρτογραφώντας μια κοινωνία που αναζητά σταθερά σημειολογικά καταφύγια στην επιστήμη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει με έντονο σκεπτικισμό την πολιτική και την προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα επαγγέλματα που βρίσκονται στην κορυφή

Στην κορυφή της παγκόσμιας κλίμακας, όπως αυτή παρουσιάζεται από το visualcapitalist, φιγουράρουν οι λειτουργοί της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Οι γιατροί (+43%), οι επιστήμονες (+42%) και οι εκπαιδευτικοί (+37%) αποτελούν τις μοναδικές κατηγορίες που συγκεντρώνουν τη θετική γνώμη της πλειοψηφίας των ερωτηθέντων παγκοσμίως, κυριαρχώντας στις πρώτες θέσεις σε 27 από τις 31 χώρες της έρευνας.

Η υψηλή αυτή αποδοχή επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες επιβραβεύουν την εξειδικευμένη γνώση, την αντικειμενικότητα και την άμεση κοινωνική προσφορά. Στις θετικές επιδόσεις περιλαμβάνονται επίσης οι ένοπλες δυνάμεις (+16%) και οι προσωπικοί γυμναστές (+10%).

Στον αντίποδα, η βάση της κατάταξης αποτυπώνει την βαθιά κρίση αντιπροσώπευσης και αξιοπιστίας των παραδοσιακών και νέων κέντρων ισχύος. Οι πολιτικοί (σ.σ. που προσμετρώνται στην έρευνα αν και δεν αποτελούν επάγγελμα) καταλαμβάνουν την τελευταία θέση με -48%, καθώς μόλις το 13 των συμμετεχόντων τους θεωρεί αξιόπιστους, έναντι 61% που εκφράζει ανοιχτή δυσαρέσκεια. Σε παρόμοια αρνητικά επίπεδα κινούνται οι influencers (-44%), οι υπουργοί (-37%) και τα στελέχη της διαφήμισης (-26%).

Στη μέση της λίστας

Ιδιαίτερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενδιάμεση ζώνη, όπου αναδεικνύονται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Οι πολίτες φαίνεται να διαχωρίζουν την πολιτική ηγεσία από τη δημόσια διοίκηση: ενώ οι υπουργοί καταποντίζονται στο -37%, οι απλοί δημόσιοι υπάλληλοι σημειώνουν σημαντικά καλύτερη επίδοση (-9%).

Στον χώρο της ενημέρωσης και της δικαιοσύνης, η εικόνα παραμένει ισορροπημένη ή ελαφρώς αρνητική. Οι δικαστές (+5%) και η αστυνομία (+5%) διατηρούν οριακά θετικό πρόσημο, ενώ οι δικηγόροι βρίσκονται στο σημείο μηδέν.

Αρνητικοί δείκτες

Στον τομέα των ΜΜΕ, οι παρουσιαστές ειδήσεων (-3%) συγκεντρώνουν υψηλότερη εμπιστοσύνη σε σύγκριση με τους ρεπόρτερ και τους δημοσιογράφους γενικότερα (-10%), αν και αμφότεροι κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Παράλληλα, οι τραπεζίτες (-10%) και ο κληρικοί/ιεροίς (-11%) συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την επιφυλακτικότητα της κοινής γνώμης.

Το συνολικό χάσμα που χωρίζει το πιο αξιόπιστο επάγγελμα (γιατροί) από το λιγότερο αξιόπιστο (πολιτικοί) υπογραμμίζει την πρόκληση της εποχής: την ανάγκη αποκατάστασης των θεσμικών δεσμών.

Πηγή: in.gr