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Καίνε… τα τιμολόγια ρεύματος – Η διπλή παρέμβαση της ΔΕΗ

Αυξήσεις έως 76% στα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο - Σκηνικό κρίσης του 2022 με τη χρηματιστηριακή τιμή - Οι παρεμβάσεις της ΔΕΗ

Ηλεκτρισμός 02.11.2026, 07:00
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Καίνε… τα τιμολόγια ρεύματος – Η διπλή παρέμβαση της ΔΕΗ
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Στα τιμολόγια ρεύματος επεκτείνεται η ενεργειακή κρίση. Μετά το ράλι των τιμών στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης φωτιά παίρνουν και οι λογαριασμοί ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι πάροχοι σταδιακά ανακοινώνουν από χθες 1 Νοεμβρίου τα ειδικά οικιακά τιμολόγια ρεύματος, τα γνωστά κι ως «πράσινα». Οι πρώτες χρεώσεις έχουν για τον Νοέμβριο αυξήσεις «φωτιά». Αυτές αν συγκριθούν με τις αντίστοιχες χρεώσεις του Οκτωβρίου φτάνουν μέχρι και 43%.

Ο εφιάλτης των καυτών τιμών του 2022

Η χρηματιστηριακή τιμή ανέβηκε τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο (είναι η βάση σύγκρισης για την έκδοση των κυμαινόμενων τιμολογίων του Νοεμβρίου) κατά 26%. Και το ηλεκτροσόκ… συνεχίζεται να προκαλείται και τον Νοέμβριο. Η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας (DAM) στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας εκτοξεύτηκε στα 312,72 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Πρόκειται για επίπεδο τιμών που πλήρωναν οι καταναλωτές τον χειμώνα του 2022, όταν είχε ξεσπάσει η τότε ενεργειακή κρίση μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και το κλείσιμο της στρόφιγγας του φυσικού αερίου από τους αγωγούς της Gazprom προς την Ευρώπη.

Ένα νέο σκηνικό ενεργειακής κρίσης και στο ηλεκτρικό ρεύμα έχει στηθεί και έρχεται να πυροδοτήσει μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και φυσικά αν δεν ανακοπεί το ράλι των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, ο πληθωρισμός θα πυροδοτηθεί σε πιο υψηλά επίπεδα μετά από εκείνα που τον έστειλαν οι τιμές στα υγρά καύσιμα.

Οι τιμές του φυσικού αερίου TTF για την Ευρώπη κινούνται στις καυτές ζώνες των 102 και 104 ευρώ ανά Μεγαβατώρα με τις Βρυξέλλες να μοιάζουν ανήμπορες να παρέμβουν. Η διάσταση απόψεων εντός της Ε.Ε. για τον τρόπο και το εύρος παρέμβασης καθυστερεί τις όποιες παρεμβάσεις, ενώ η ελληνική κυβέρνηση αναζητά τρόπους να συγκρατήσει τις αυξήσεις. Εγχείρημα δύσκολο με δεδομένα τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία ήδη κινούνται οριακά μετά τις επιδοτήσεις στα υγρά καύσιμα.

Το σίγουρο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αγοράσει… χρόνο και θα περιμένει την πορεία των χρηματιστηριακών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για όλο τον Νοέμβριο και η όποια κρατική παρέμβαση αναμένεται να εκδηλωθεί τον Δεκέμβριο. Αναμένει πιθανή παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις στα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος

Τα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τα νοικοκυριά κρίνονται πλέον απαγορευτικά. Οι πρώτοι τιμοκατάλογοι που αναρτήθηκαν χθες από τους παρόχους καίνε… Κινούνται ανάμεσα στα 0,26 με 0,36 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Και πρόκειται για αυξημένες χρεώσεις της τάξης του 30%, 43% kai 76%.

Οι πάροχοι πλέον ωθούν τους πελάτες τους στα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος με σημαντικά χαμηλότερες χρεώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου των ανεξάρτητων παρόχων βρίσκεται πλέον σε αυτήν την κατηγορία των προϊόντων.

Η διπλή παρέμβαση της ΔΕΗ

Η ΔΕΗ, που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής στην ελληνική αγορά έχει το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών καταναλωτών – πελατών της στα ειδικά ή πράσινα τιμολόγια ρεύματος. Συνολικά στη χαμηλή τάση (ανεξάρτητα από την κατηγορία τιμολογίου) ο αριθμός των παροχών της ΔΕΗ ανέρχεται στα 5,4 εκατομμύρια μετρητές, κατέχοντας το 71,34% της αγοράς. Στην εταιρεία εκτιμάται ότι βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός των οικιακών καταναλωτών με πράσινα τιμολόγια ρεύματος.

Συνολικά στην αγορά λιανικής (ΔΕΗ και ανεξάρτητοι πάροχοι) τα ειδικά ή πράσινα οικιακά τιμολόγια είναι 3.087.208 και αποτελούν το 51,79%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για τον Αύγουστο. Στα σταθερά ή μπλε τιμολόγια βρίσκονται 1.885.702 οικιακές παροχές (31,63%), ενώ στα κίτρινα τιμολόγια ρεύματος έχουν καταμετρηθεί 988.383 μετρητές (16,58%).

Η ΔΕΗ επιδιώκει με μία ακόμη διπλή παρέμβαση να συγκρατήσει το κύμα των αυξήσεων και να παρασύρει τον ανταγωνισμό σε πιο ήπιες χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος. Ταυτόχρονα επιδιώκει να στρέψει μεγάλο μέρος των πελατών της στα σταθερά ή μπλε τιμολόγια ρεύματος.

Για τον Νοέμβριο ανακοίνωσε το προϊόν της με σταθερό τιμολόγιο «MyHome Online» στα 0,13 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ είχε ξεκινήσει από τον Αύγουστο να διαθέτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα με τη συγκεκριμένη προσφορά να μένει προς διάθεση έως και τις 31 Οκτωβρίου. Την ίδια περίοδο είχε επίσης προχωρήσει σε απορρόφηση του μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων στα τιμολόγια ρεύματος. Και αυτή είναι η πρώτη παρέμβαση της ΔΕΗ στην αγορά για τον Νοέμβριο.

Η δεύτερη παρέμβαση της έχει να κάνει με το μεγάλο ψαλίδισμα… στις αυξήσεις του πράσινου τιμολογίου ρεύματος. Το γνωστό Γ1/Γ1Ν διαμορφώνεται για τον Νοέμβριο στα 0,169 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο είναι μόλις 6,2% συγκριτικά με την αύξηση 26% στη χρηματιστηριακή τιμή.

Με αυτές τις κινήσεις της ΔΕΗ, όπως σχολιάζουν και κυβερνητικές πηγές, δίνεται ένα εύλογο περιθώριο και στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να αποφασίσει το αν θα προχωρήσει και πότε στις επιδοτήσεις των κυμαινόμενων τιμολογίων ρεύματος.

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