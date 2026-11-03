 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(9) "Elections"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΗΠΑ: Ανοιξαν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές – Τι θα κρίνει το αποτέλεσμα

Η δημοτικότητα του Τραμπ, βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 32% - Πάνω από το μισό των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις απαντά ότι θα δώσει ψήφο αποδοκιμασίας

Κόσμος 03.11.2026, 14:24
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Ανοιξαν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές – Τι θα κρίνει το αποτέλεσμα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στις κάλπες προσέρχονται εκατομμύρια Αμερικανοί από τη 1.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος (6.00 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής) για μία από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα αυτών των ενδιάμεσων εκλογών θα διαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό για τα επόμενα δύο χρόνια. Η μάχη για τον έλεγχο του Κογκρέσου βρίσκεται σε οριακό σημείο, με τους Ρεπουμπλικανούς να κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο σε Βουλή των Αντιπροσώπων ή Γερουσία, καθώς οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στους Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε ήδη στο Βερμόντ στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσι, τη Βιρτζίνια και το Κεντάκι.

Οι τελευταίες κάλπες θα κλείσουν σε Χαβάη και Αλάσκα ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται παραδοσιακά από το χωριό Ντίξβιλ Νότς στο Νιού Χάμσαιρ, που έχει ελάχιστους κατοίκους.

‘Ηδη πάντως έχουν ψηφίσει 57 εκατομμύρια αμερικανοί, πρόωρα ή με επιστολική ψήφο.

Η ακρίβεια κριτήριο για την ψήφο του 78% των Αμερικανών

Οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρή αύξηση τεσσάρων εδρών τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία, προκειμένου να ανατρέψουν τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι διαθέτουν 218 έναντι 214 εδρών στη Βουλή και 53 έναντι 47 στη Γερουσία.

Όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι Δημοκρατικοί εκτιμάται πως θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ωστόσο η μάχη για τη Γερουσία παραμένει ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Η τελευταία δημοσκόπηση του Reuters δίνει προβάδισμα 8 μονάδων στους Δημοκρατικούς, με υποχώρηση τριών μονάδων από το 11% της περασμένης εβδομάδας.

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 32%, καθώς πάνω από το μισό των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις απαντά ότι θα δώσει ψήφο αποδοκιμασίας. Καθοριστικές χαρακτηρίζονται οι τιμές των καυσίμων με το γαλόνι να έχει διπλασιαστεί στα 6.52 δολάρια σε σχέση με τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στον αντίποδα, πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι ομάδες ψηφοφόρων που αποτελούν σημαντική εκλογική βάση των Δημοκρατικών, όπως οι νέοι, οι Αφροαμερικανοί και οι ισπανόφωνοι, παρουσιάζουν ιστορικά χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στις ενδιάμεσες εκλογές σε σύγκριση με τις προεδρικές εκλογές.

«Δεν θέλουμε τζιχαντιστή στη Γερουσία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα, διεξάγοντας 25 προεκλογικές εμφανίσεις σε 30 ημέρες.

Η τελευταία ομιλία του 80χρονου προέδρου, πριν ανoίξουν οι κάλπες έγινε με φόντο το επίμαχο σημείο της ανακαινισμένης πισίνας του Μνημείου Λίνκολν. «Όταν ψηφίζετε, να θυμάστε ότι ένα κόμμα που μισεί την Αμερική δεν μπορεί να επιτραπεί να κυβερνά τους ανθρώπους που έχτισαν τη χώρα μας», τόνισε. «Δεν θέλουμε να έχουμε έναν τζιχαντιστή στη Γερουσία μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, με νέες βολές κατά του αιγυπτιακής καταγωγής υποψηφίου των Δημοκρατικών, Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ.

Αναλυτές υπενθυμίζουν ήδη τι έγινε τα ξημερώματα της 4ης Νοεμβρίου 2020: Προτού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων σε αρκετές πολιτείες, ο Τραμπ ανακήρυξε τη νίκη του και ζήτησε να σταματήσει η καταμέτρηση. Τελικά ηττήθηκε από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, ενώ ακόμη και σήμερα, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020 αμφισβητώντας παράλληλα την αξιοπιστία των φετινών ενδιάμεσων εκλογών.

Οι πολιτείες «κλειδιά»

Οι Δημοκρατικοί στοχεύουν να κερδίσουν έδρες σε πολιτείες όπως το Μέιν και η Φλόριντα, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να διατηρήσουν παραδοσιακά προπύργιά τους σε πολιτείες όπως το Τέξας, όπου επί 28 χρόνια επικρατούν.

«Μητέρα των μαχών» χαρακτηρίζεται η αναμέτρηση του Δημοκρατικού Τζέιμς Ταλάρικο, πρώην εκπαιδευτικού, πολιτικού γερουσιαστή στο Όστιν και σπουδαστή θεολογίας, με τον συντηρητικό γενικό εισαγγελέα Κεν Πάξτον, ο οποίος έχει την έδρα του στο Ντάλας, στηρίζεται από τον Tραμπ και φέρεται να χρηματοδοτείται από τον Ίλον Μασκ, με περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια.

Μια νίκη των Δημοκρατικών στο Κάνσας θα ανέτρεπε 94 χρόνια ιστορίας – η τελευταία φορά που αυτή η πολιτεία της Μεσοδυτικής Αμερικής εξέλεξε Δημοκρατικό γερουσιαστή ήταν το 1932. Ο γερουσιαστής Ρότζερ Μάρσαλ είναι ο Ρεπουμπλικάνος που προσπαθεί να αποφύγει μια ταπεινωτική ήττα, ενώ ο υποψήφιος για πρώτη φορά και Μεθοδιστής πάστορας Άνταμ Χάμιλτον είναι ο Δημοκρατικός που προσπαθεί να σπάσει τα ρεκόρ.

Στο Μίσιγκαν η αναμέτρηση μεταξύ του αιγυπτιακής καταγωγής υποψηφίου των Δημοκρατικών Αμπντούλ Ελ Σαγιέντ και του Ρεπουμπλικανού πρώην βουλευτή Μάικ Ρότζερς, συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Αν κερδίσει ο Ελ Σαγιέντ, θα πρόκειται για μια τεράστια νίκη για την προοδευτική πτέρυγα του κόμματος, επισημαίνει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ωστόσο, το αποτέλεσμα παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπο.

Στο Οχάιο τελευταία φορά που οι Δημοκρατικοί κέρδισαν εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στην πολιτεία ήταν το 2008, αλλά αν χάσουν ξανά μειώνονται και οι πιθανότητες για τον έλεγχο του Κογκρέσσου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν για την Αϊόβα, καθώς η μάχη για την κενή έδρα στη Γερουσία είναι υπερβολικά αμφίρροπη. Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άσλει Χίνσον αντιμετωπίζει τον μετριοπαθή Δημοκρατικό πολιτειακό βουλευτή Τζος Τούρεκ.

Στο Μέιν, εάν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να μιλάνε για δικαίωση καθώς η πολιτεία συνιστά μοναδική περίπτωση όπου ένας Ρεπουμπλικανός κατέχει έδρα στη Γερουσία σε πολιτεία την οποία κέρδισε η Κάμαλα Χάρις το 2024.

Στη Βόρεια Καρολίνα, οι δημοσκοπήσεις και οι αναλυτές υποδεικνύουν ότι η έδρα στη Γερουσία που κατέχουν οι Ρεπουμπλικανοί είναι πιθανό να περάσει στους Δημοκρατικούς.

Πότε κλείνουν οι κάλπες: Αυλαία – θρίλερ στην Αλάσκα;

Τα πρώτα εκλογικά τμήματα στην Ιντιάνα και στο Κεντάκι κλείνουν στη 01:00 ώρα Ελλάδας και ακολουθούν στις 02:00 η Τζόρτζια και στις 02:30 η Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο.

Στις 03:00 ώρα Ελλάδας κλείνουν οι κάλπες στην Πενσιλβάνια, στο Μέιν και στο μεγαλύτερο μέρος του Μίσιγκαν. Την ίδια ώρα ολοκληρώνεται η ψηφοφορία στο μεγαλύτερο μέρος του Τέξας και, κατά κανόνα, στο Κάνσας, όπου προβλέπονται τοπικές εξαιρέσεις στο ωράριο.

Στις περιοχές του Μίσιγκαν και του Τέξας που ανήκουν στην αμέσως δυτικότερη ζώνη ώρας, οι κάλπες κλείνουν στις 04:00 ώρα Ελλάδας. Τότε ολοκληρώνεται επίσης η ψηφοφορία στην Αϊόβα, στο Ουισκόνσιν, στην Αριζόνα και στη Νέα Υόρκη, ενώ στις 05:00 ακολουθεί η Νεβάδα. Στην Καλιφόρνια, η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 07:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα, δηλαδή από τις 17:00 της Τρίτης έως τις 06:00 της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας.

Η ψηφοφορία στην Αλάσκα ολοκληρώνεται τελευταία, με μια ιδιαίτερα περίπλοκη αναμέτρηση λόγω της παρουσίας δύο υποψηφίων με το ίδιο όνομα, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση του Τραμπ.

Η εκλογική αναμέτρηση, στην οποία η Δημοκρατική Μέρι Πελτόλα και πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπρόσωπων διεκδικεί την έδρα του εν ενεργεία Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική για το κατά πόσον οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές.

Oμοσπονδιακή δικαστής απέρριψε την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που επιδιώκει να εμποδίσει την Αλάσκα να επικυρώσει την ήττα του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν, εάν οι ψήφοι υπέρ του συνονόματου αντιπάλου του θα μπορούσαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε ανοδικά, βελτιώνεται το κλίμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γύρισε ανοδικά το ΧΑ, βελτιώνεται το κλίμα
ΚΑΠ: Ποιοι αγρότες δικαιούνται ενισχύσεις έως 22 ευρώ/στρέμμα
AGRO

Ποιοι αγρότες δικαιούνται ενισχύσεις έως 22 ευρώ/στρέμμα
Δανειολήπτες: Μέτρα προστασίας μετά την κυβερνητική αναδίπλωση για τα funds
Economy

Δανειολήπτες: Μέτρα προστασίας μετά την κυβερνητική αναδίπλωση για τα funds
ΔΟΕ: Καμπανάκι για έλλειψη προσφοράς στην αγορά φυσικού αερίου έως το 2027
Φυσικό αέριο

ΔΟΕ: Καμπανάκι για έλλειψη προσφοράς στην αγορά φυσικού αερίου έως το 2027
Νορβηγία: Επενδύει 107 εκατ. δολάρια στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία
World

Νορβηγία: Επενδύει 107 εκατ. δολάρια στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία
Πειραιώς: «Καμπανάκι» για την αγορά ακινήτων – Αλλάζουν οι προσδοκίες των νοικοκυριών
Ακίνητα

«Καμπανάκι» για την αγορά ακινήτων – Αλλάζουν οι προσδοκίες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σημειωτόν η NAVTEX για τον GSI, τροχάδην οι εργασίες για τον EMC
Ηλεκτρισμός

Σημειωτόν η NAVTEX για τον GSI, τροχάδην οι εργασίες για τον EMC

Κι ενώ οι έρευνες στην ίδια θαλάσσια ζώνη για το καλώδιο EMC ολοκληρώνονται, για τον GSI η NAVTEX αργεί - Στα 200.000 ευρώ ημερησίως το κόστος του γαλλικού σκάφους

Χρήστος Κολώνας
Τράπεζες: Πώς ανεβαίνει ο πήχης για τα κέρδη το 2027
Τράπεζες

Πώς ανεβαίνει ο πήχης για τα τραπεζικά κέρδη το 2027

Υψηλότερους στόχους θέτουν οι τράπεζες για το 2027 παρά την αναμενόμενη επιβράδυνση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης

Αγης Μάρκου
Πειραιάς: Επιστρέφουν οι μεγάλες ναυτιλιακές συμμαχίες μέσω Σουέζ – Αύξηση 11,4% στην PCT
Λιμάνια

Πειραιάς: Επιστρέφουν οι μεγάλες ναυτιλιακές συμμαχίες μέσω Σουέζ

Οι νέες προοπτικές για το λιμάνι του Πειραιά - Η στρατηγική των μεγάλων εταιρειών

Λάμπρος Καραγεώργος
Καλώδιο Ελλάδας – Γερμανίας: Έτοιμη η προμελέτη για την ηλεκτρική διασύνδεση των 15 δισ. ευρώ του ΑΔΜΗΕ
Ενέργεια

Ελλάδα–Γερμανία: Έτοιμη η προμελέτη για το καλώδιο των 15 δισ.

Το έργο απέχει ακόμη πολύ από την οριστική επενδυτική απόφαση, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα της μελέτης καταγράφουν δυνητικά οφέλη όχι μόνο για τις δύο χώρες αλλά και για το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρισμού συνολικά

Μάχη Τράτσα
HQF (Μιμίκος): Το «στοίχημα» των premium προϊόντων, ο ρόλος των private label στον τζίρο και οι νέες αγορές
Business

HQF (Μιμίκος): Οι νέες αγορές και το ποντάρισμα στην ιδιωτική ετικέτα

Σε αρνητικό έδαφος πέρασαν τα αποτελέσματα της HQF - Οι κεφαλαιακές «ενέσεις», ο συνολικός δανεισμός και το ζήτημα των τιμών στις πρώτες ύλες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Politico για εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίσει τη νίκη των Δημοκρατικών
Κόσμος

Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίσει τη νίκη των Δημοκρατικών

Το Κογκρέσο διαθέτει ελάχιστα μέσα για να περιορίσει τους προέδρους στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αφήνοντας στον Τραμπ περιθώρια να προωθήσει τη διεθνή του ατζέντα

Δημήτρης Σταμούλης
Dedeman (πρώην Praktiker): Η πτώση στον τζίρο, η «στροφή» στα ακίνητα και η κεφαλαιακή «ένεση»
Business

Το νέο Praktiker, το ποντάρισμα στα ακίνητα και ο «άγνωστος χ»

Πίεση στα αποτελέσματα του 2025 κατέγραψε η πρώην Praktiker - Η στροφή στην αγορά ακινήτων, η χρηματοδότηση των 90 εκατ. και οι στρατηγικές εξαγορές

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες
Τουρισμός

Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες

Αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση των 5 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη λειψυδρία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περιοχή Natura

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Κόσμος
EE: Καθιερώνεται «Ημέρα Ετοιμότητας» τον Οκτώβριο 2027 – Νέα μέτρα για τους «αυξανόμενους κινδύνους κρίσης»
Κόσμος

«Ημέρα Ετοιμότητας» τον Οκτώβριο 2027 στην ΕΕ - Τα νέα μέτρα για τους «κινδύνους κρίσης»

Η ΕΕ λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανθεκτική

Politico για εκλογές ΗΠΑ: Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίσει τη νίκη των Δημοκρατικών
Κόσμος

Γιατί η Ευρώπη δεν πρέπει να πανηγυρίσει τη νίκη των Δημοκρατικών

Το Κογκρέσο διαθέτει ελάχιστα μέσα για να περιορίσει τους προέδρους στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αφήνοντας στον Τραμπ περιθώρια να προωθήσει τη διεθνή του ατζέντα

Δημήτρης Σταμούλης
ΤτΕ: Νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονικά Ραντεβού» για τις συναλλαγές του κοινού
Κοινωνία

Ηλεκτρονικό ραντεβού στην ΤτΕ - Πώς λειτουργεί

Οδηγός για τη νέα υπηρεσία της ΤτΕ σε 16 ερωτήσεις - Πώς θα κλείσετε ραντεβού, τι υπηρεσίες αφορά

Μητσοτάκης: Προεκλογικά πυροτεχνήματα για μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου
Πολιτική

Μητσοτάκης: Προεκλογικά πυροτεχνήματα για μείωση του ΦΠΑ σε προϊόντα περιόδου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης

FT: Μέσα στον μήνα ενδεχομένως η τριμερής Τραμπ – Πούτιν – Σι
Κόσμος

FT: Μέσα στον μήνα ενδεχομένως η τριμερής Τραμπ – Πούτιν – Σι

«Οι εργασίες για τη διοργάνωση μιας τέτοιας συνάντησης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε στους Financial Times ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν

Μητσοτάκης: Σε καραμανλικούς και σαμαρικούς τόπους ψάχνει χαμένους ψηφοφόρους
Πολιτική

Μητσοτάκης: Σε καραμανλικούς και σαμαρικούς τόπους ψάχνει χαμένους ψηφοφόρους

Στη γενέτειρα των Καραμανλήδων και στην έδρα του Αντώνη Σαμαρά ετοιμάζεται να μεταβεί ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιχειρώντας να μαζέψει τις διαρροές από την παραδοσιακή βάση της ΝΔ. Πώς το ελληνοβουλγαρικό Μνημόνιο γυρίζει μπούμερανγκ στην κυβέρνηση.

Γιάννης Μπασκάκης
Μόσχα: 493 ουκρανικά drones κατέρριψε η αεράμυνα
Κόσμος

Μόσχα: 493 ουκρανικά drones κατέρριψε η αεράμυνα

Η επιχείρηση αναχαίτισης διήρκεσε από τις 20:30 το βράδυ της Δευτέρας έως τις 07:30 το πρωί της Τρίτης

Latest News
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε ανοδικά, βελτιώνεται το κλίμα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γύρισε ανοδικά το ΧΑ, βελτιώνεται το κλίμα

Αλλαγή σκηνικού αυτήν την ώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το πετρέλαιο να δίνει και πάλι τον τόνο, δίνοντας σημαντική ώθηση στις αγορές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΚΑΠ: Ποιοι αγρότες δικαιούνται ενισχύσεις έως 22 ευρώ/στρέμμα
AGRO

Ποιοι αγρότες δικαιούνται ενισχύσεις έως 22 ευρώ/στρέμμα

Οι ενισχύσεις ανά καλλιέργεια για οικολογικό πρόγραμμα του ΣΣ ΚΑΠ – Οι τρεις μέθοδοι και οι υποχρεώσεις των αγροτών

Δανειολήπτες: Μέτρα προστασίας μετά την κυβερνητική αναδίπλωση για τα funds
Economy

Δανειολήπτες: Μέτρα προστασίας μετά την κυβερνητική αναδίπλωση για τα funds

Σταθερό επιτόκιο 3% στον εξωδικαστικό για ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες και πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ στους servicers

ΔΟΕ: Καμπανάκι για έλλειψη προσφοράς στην αγορά φυσικού αερίου έως το 2027
Φυσικό αέριο

ΔΟΕ: Καμπανάκι για έλλειψη προσφοράς στην αγορά φυσικού αερίου έως το 2027

Η Ευρώπη θα εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματά της σε φυσικό αέριο κατά τη διάρκεια των κρύων μηνών, προειδοποιεί ο ΔΟΕ

Νορβηγία: Επενδύει 107 εκατ. δολάρια στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία
World

Νορβηγία: Επενδύει 107 εκατ. δολάρια στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία

Η χρηματοδότηση από τη Νορβηγία αποσκοπεί στην κινητοποίηση επιπλέον ιδιωτικών κεφαλαίων της χώρας για επενδύσεις στην ουκρανική αμυντική βιομηχανία

Πειραιώς: «Καμπανάκι» για την αγορά ακινήτων – Αλλάζουν οι προσδοκίες των νοικοκυριών
Ακίνητα

«Καμπανάκι» για την αγορά ακινήτων – Αλλάζουν οι προσδοκίες

Νέα έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής του ομίλου Πειραιώς για την ελληνική αγορά ακινήτων

Αγης Μάρκου
Algosystems: Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας για οργανισμούς Υγείας
Τεχνολογία

Algosystems: Υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας για οργανισμούς Υγείας

Από τον Ιανουάριο του 2026, η Algosystems αποτελεί μέλος του Profile Group, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητές της

EE: Καθιερώνεται «Ημέρα Ετοιμότητας» τον Οκτώβριο 2027 – Νέα μέτρα για τους «αυξανόμενους κινδύνους κρίσης»
Κόσμος

«Ημέρα Ετοιμότητας» τον Οκτώβριο 2027 στην ΕΕ - Τα νέα μέτρα για τους «κινδύνους κρίσης»

Η ΕΕ λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανθεκτική

Κυβερνοεπιθέσεις: Ποιος βρίσκεται πίσω από το σαμποτάζ στα ψυγεία της Ευρώπης
Τεχνολογία

Ποιος βρίσκεται πίσω από το σαμποτάζ στα ψυγεία σούπερ μάρκετ

Οι κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία σούπερ μάρκετ αναδεικνύει, τελικά, μια νέα διάσταση της ευρωπαϊκής ανησυχίας για την ασφάλεια:

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Social media: Σχέδια επαλήθευσης ηλικίας από τις πλατφόρμες ζητά η κυβέρνηση
Τεχνολογία

Social media: Σχέδια επαλήθευσης ηλικίας από τις πλατφόρμες ζητά η κυβέρνηση

Πρώτη συνάντηση με το TikTok – Στις αρχές Δεκεμβρίου η παρουσίαση των τεχνικών λύσεων από τα social media, με ορίζοντα εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank η άμυνα στους πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank η άμυνα του ΧΑ στους πωλητές

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει πτώση 0,55% στις 2.588,60 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 114,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 16,5 εκατ. τεμάχια

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελιά: Ελαιοκομία προστιθέμενης αξίας και βιώσιμης ανάπτυξης
AGRO

Ελαιοκομία προστιθέμενης αξίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Η ελιά και το ελαιόλαδο στο επίκεντρο της γαστρονομίας και του ελαιοτουρισμού

ΗΠΑ: Οι προβλέψεις των Citi και Rothschild & Co – Η σημασία των ενδιάμεσων εκλογών και επιπτώσεις στις αγορές
Wall Street

Citi - Rothschild για εκλογές ΗΠΑ: Τι θα «ξεκλειδώσουν» στις αγορές

Που οδηγούν τα δύο ενδεχόμενα της κάλπης - Γιατί η οικονομία διαμορφώνει τελικά το επενδυτικό κλίμα στις ΗΠΑ

Τάσος Μαντικίδης
ΗΠΑ: Ανοιξαν οι κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές – Τι θα κρίνει το αποτέλεσμα
Κόσμος

Ανοιξαν οι κάλπες στις ΗΠΑ - Τι θα κρίνει το αποτέλεσμα

Η δημοτικότητα του Τραμπ, βρίσκεται στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 32% - Πάνω από το μισό των ερωτηθέντων στις δημοσκοπήσεις απαντά ότι θα δώσει ψήφο αποδοκιμασίας

Audi – Mercedes: Απεργίες εργαζομένων για υψηλότερους μισθούς
World

Απεργίες σε Audi - Mercedes για υψηλότερους μισθούς

Το γερμανικό συνδικάτο IG Metall απαιτεί αύξηση μισθών κατά 5% για ένα έτος

Μουστάκας: Το πρώτο αυτόνομο κατάστημα LEGO, ο μηδενικός δανεισμός και το ταμείο «ασπίδα»
Business

Μουστάκας: Μια ανάσα από τα 100 εκατ. - Το «μαξιλάρι» στο κόστος

Ο τζίρος της Μουστάκας ανήλθε σε 98,26 εκατ. ευρώ έναντι 86,35 εκατ. ευρώ το 2024 - Τι θα γίνει με τη διανομή μερισμάτων

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies