Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι αγροτικές Πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα

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Οι ενδιάμεσες εκλογές του 2026 δεν θα μπορούσαν να είναι πιο δύσκολες για τον πρόεδρο των ΗΠΑ στην προσπάθειά του να προσεγγίσει και να διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των αγροτών που παραδοσιακά ψηφίζουν Ρεπουμπλικανούς.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του έφεραν μέτρα υποστήριξης για τους αγρότες ενω -παράλληλα- ο Αμερικανός πρόεδρος χρειάστηκε να κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας την αποστολή ρωσικού ντιζελ προκειμένου να πέσουν οι τιμές ,που ειδικά για τις Ηνωμενες Πολιτειες είναι πρωτοφανείς, σχεδόν 50% υψηλότερες απο αυτές που υπήρχαν έναν χρόνο πριν.

Οι αμερικανοί αγρότες βρίσκονται κάτω απο οικονομική πίεση από τους δασμούς , τις υψηλές τιμές στο ντίζελ και στα λιπάσματα σημείωνε το Fortune στις αρχές Οκτωβρίου. Και ως ένα βαθμό η αντίδραση των ψηφοφόρων απέναντι στους πολιτικούς συνδέεται άμεσα με την τιμή του ντιζελ πάνω από τα 2,50 δολάρια ανά γαλόνι -υψηλότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο – ιδιαίτερα σε μια περίοδο συγκομιδής, όπου οι μετακινήσεις και συνεπώς το κόστος των καυσίμων είναι η βασική παράμετρος στην εξίσωση…

The fight for control of the US Senate has expanded to the deeply conservative farm state of Nebraska. An independent candidate, who says he wants nothing to do with either party, is closing in on the republican favorite. @reilly_cait explains https://t.co/mGL5dYjUmx https://t.co/Lb92BqcSXl — Bloomberg (@business) October 29, 2026

Αλλαγή στάσης ή αποχή ;

Οι δημοσκοπήσεις ήδη μετρούν τις αντιδράσεις στο εκλογικό σώμα ακόμα και σε «πολιτείες – κάστρα» των Ρεπουμπλικανών καθώς πολλοι ψηφοφοροι αν και δεν δείχνουν πρόθυμοι να υποστηρίξουν Δημοκρατικούς υποψηφίους, την ίδια ώρα δειχνουν απρόθυμοι να πάνε στις κάλπες.

Οι αγρότες σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες , ειναι υποχρεωμένοι να λάβουν δύσκολες αποφάσεις φέτος (αν και πόση έκταση θα καλλιεργήσουν και τι ) , με δεδομένο το υψηλότερο κόστος καυσίμων και λιπασμάτων, το οποίο έχει εκτοξευθεί από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Για τους αμερικανούς farmers ήταν ενα δύσκολο εξάμηνο καθώς το κόστος για τις εισροές όπως το ντίζελ, τα λιπάσματα και οι σπόροι έχει εκτοξευθεί λόγω των περιορισμών στα διυλιστήρια και των διαταραχών στον εφοδιασμό που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν, που άρχισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Diesel is critical as an industrial fuel used in manufacturing, farming, and transportation, and its price surge has been pervasive across sectors. https://t.co/msNoAFv4Nn — FORTUNE (@FortuneMagazine) October 16, 2026

Η μέση τιμή του ντίζελ είναι 6,35 δολάρια ανά γαλόνι σε εθνικό επίπεδο , πάνω από 70% υψηλότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο, μια αύξηση διαίτερα «επώδυνη» κατά την περίοδο της συγκομιδής, όταν οι αγρότες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα καύσιμα για τη λειτουργία μηχανημάτων και τη μεταφορά των προϊοντων.

Μείωση του γεωργικού εισοδήματος

Το Υπουργείο Γεωργίας (USDA) των ΗΠΑ προβλέπει ότι το καθαρό γεωργικό εισόδημα θα μειωθεί κατά 2,6% φέτος, καθώς τα έξοδα παραγωγής θα αυξηθούν κατά 4,5%. Μόνο τα έξοδα καυσίμων και πετρελαίου αναμένεται να αυξηθούν σχεδόν κατά 30%, σύμφωνα με τις προβλέψεις του οργανισμού τον Σεπτέμβριο.

Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να ελαφρύνει ορισμένα από αυτά τα βάρη. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την άρση των περιορισμών στην αφορολόγητη χρήση κόκκινου ντίζελ, μια απόφαση που, όπως είπε, θα εξοικονομούσε «εκατομμύρια» για τους αγρότες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο η κυβέρνηση είχε προωθησει ένα πακέτο βοήθειας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους αγρότες που ειχαν βρεθεί στα διασταυρούμενα πυρά των δασμών και της έλλειψης παραγγελιών απο το εξωτερικό απο σταθερούς αγοραστές (πχ της σόγιας) όπως η Κίνα.

Οι δημοσκοπήσεις της άνοιξης

Τα σύννεφα είχαν αρχισει να συγκεντρώνονται ήδη απο την περασμένη άνοιξη, δυο μήνες μετα την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντιον του Ιράν, καθώς ηταν πλέον εμφανείς οι επιπτώσεις του πολέμου στην παγκόσμια οικονομία.

Τον περασμένο Μάιο, μια δημοσκόπηση που ανατέθηκε από την Amato Advisors και διεξήχθη από το Farm Journal απεκάλυπτε ότι οι Αμερικανοί αγρότες — ένα εκλογικό σώμα με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των Ρεπουμπλικάνων — έστελναν στην Ουάσινγκτον ένα σαφές σήμα κινδύνου σχετικά με το κόστος της γεωργίας, τις ζημίες από τους δασμούς, τον πόλεμο με το Ιράν και μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση που, όπως λένε, δεν κατανοεί τις πραγματικές συνθήκες ζωής σε ένα αγρόκτημα…