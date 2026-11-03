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Από το 1870 έως το 1980: Η βιομηχανική ιστορία της Βόρειας Ελλάδας σε μια νέα έκδοση του ΣΒΕ

Η έκδοση αποτελεί πρωτοβουλία του ΣΒΕ και αναδεικνύει τη διαχρονική συμβολή της βιομηχανίας στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Economy 03.11.2026, 13:33
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Από το 1870 έως το 1980: Η βιομηχανική ιστορία της Βόρειας Ελλάδας σε μια νέα έκδοση του ΣΒΕ
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Τη βιομηχανική εξέλιξη της Βόρειας Ελλάδας μέσα από μια ιστορική αναδρομή 110 ετών καταγράφει το βιβλίο “Ιστορική επισκόπηση της βιομηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα 1870–1980”, το οποίο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό η κα Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και ο κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Επίτιμος Πρόεδρος ΕΒΕΘ, ενώ το βιβλίο παρουσίασε ο Δρ. Ευάγγελος Χεκίμογλου, Ιστορικός – Συγγραφέας.

Η έκδοση αποτελεί πρωτοβουλία του ΣΒΕ και αναδεικνύει τη διαχρονική συμβολή της βιομηχανίας στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη ανέφερε «Η ιστορία της Βόρειας Ελλάδας είναι συνυφασμένη με την πορεία ενός λαού που δοκιμάστηκε μέσα στους αιώνες, όμως μέσα από σκληρή δουλειά και πρωτοπόρο πνεύμα οδηγήθηκε στην ανάπτυξη και ενίσχυσε τη θέση του διεθνώς. Στα νεότερα χρόνια, ο ρόλος που διαδραμάτισε η βιομηχανία σε αυτή την πορεία αποδείχθηκε εξαιρετικά σημαντικός, σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Γι’ αυτό και ως ΣΒΕ αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια μόνιμη Ψηφιακή Έκθεση, τη μοναδική με αντικείμενο την ιστορία της βιομηχανίας μας. Θεμέλιο αυτής της Έκθεσης, την οποία θα εγκαινιάσουμε το επόμενο διάστημα, αποτελεί ο τόμος που παρουσιάζουμε σήμερα, με τα σημαντικότερα ευρήματα μιας ευρύτερης και καλά τεκμηριωμένης μελέτης. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συντελεστές, για την εξαιρετική δουλειά τους.»

Από αριστερά: κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Επίτιμος Πρόεδρος του ΕΒΕΘ, κα Λουκία Σαράντη, Πρόεδρος του ΣΒΕ και o Δρ. Ευάγγελος Χεκίμογλου, Ιστορικός – Συγγραφέας της έκδοσης.

Στον χαιρετισμό του, ο Επίτιμος Πρόεδρος του ΕΒΕΘ κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννης επισήμανε ότι, «Μελετώντας την οικονομική ιστορία μπορεί να αντλήσει κανείς πάντα χρήσιμα και επίκαιρα συμπεράσματα. Με την επιμελή αναζήτηση των ιστορικών αρχείων και τη γλαφυρή παρουσίαση τους σε κείμενα οι Ευάγγελος Χεκίμογλου κι Ευφροσύνη Ρούπα, μας προσφέρουν στον Τόμο που κυκλοφορεί τη δυνατότητα αυτήν. Η βιομηχανία ως κλάδος είναι ανθεκτική, δεν είναι όμως πάντα ανθεκτικοί οι υποκλάδοι της και οι δραστηριοποιούμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η περιφερειακή πολιτική πρέπει να διακρίνεται από εσωτερική συνέπεια για να ασκείται αποτελεσματικά, αλλιώς παύει να είναι παραγωγική».

Ο Δρ Ευάγγελος Χεκίμογλου μίλησε εκ μέρους των συγγραφέων του βιβλίου για το περιεχόμενό του, το οποίο αφορά στην εμφάνιση και την εξέλιξη της μεταποιητικής παραγωγής στη Βόρεια Ελλάδα. Υπογράμμισε ότι το βιβλίο γράφτηκε για να υποστηρίξει την μουσειολογική μελέτη της ψηφιακής ομοθεματικής έκθεσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας. Επίσης αναφέρθηκε στις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, τα διαθέσιμα αρχεία και το υλικό που ο ίδιος και η συνδημιουργός του βιβλίου Δρ Ευφροσύνη Ρούπα συγκέντρωσαν τα τελευταία σαράντα χρόνια ερευνώντας την υλική παραγωγή στον ελληνικό χώρο. Τέλος, αναφέρθηκε στα κενά και τα προβλήματα της βορειοελλαδικής βιομηχανικής ιστορίας.

Μέσα από ιστορικές πηγές και αρχειακό υλικό, η έκδοση καταγράφει τη βιομηχανική διαδρομή της περιοχής από το 1870 έως το 1980, φωτίζοντας την εξέλιξη της μεταποιητικής παραγωγής και τη συμβολή της στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής φυσιογνωμίας της Βόρειας Ελλάδας. Για την ιστορική τεκμηρίωσή της αξιοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, υλικό από το αρχείο του ΕΒΕΘ, με τη συμβολή του Επίτιμου Προέδρου του Επιμελητηρίου, κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη.

Το περιεχόμενο της έκδοσης θα αποτελέσει το βασικό υλικό της Μόνιμης Ψηφιακής Έκθεσης για την Ιστορική Εξέλιξη της Βιομηχανίας, ενός σημαντικού εγχειρήματος του ΣΒΕ για την ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας της χώρας.

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