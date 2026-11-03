TP ICAP για Alter Ego Media: Σύσταση «Αγορά» και τιμή-στόχος στα 8,30 ευρώ ανά μετοχή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με σύσταση «Αγορά» (Buy) και τιμή-στόχο τα 8,30 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 33% σε σχέση με την τιμή αναφοράς των 6,20 ευρώ, ξεκινά την κάλυψη της Alter Ego Media η TP ICAP Midcap, αναδεικνύοντας τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου και τη σημαντική δυναμική δημιουργίας αξίας για τους μετόχους του.

Στην αναλυτική έκθεση 47 σελίδων, με τίτλο «The emergence of a leading Greek media & entertainment player», ο διεθνής οίκος περιγράφει την Alter Ego Media ως μια ξεχωριστή επενδυτική περίπτωση στον ευρωπαϊκό κλάδο των μέσων ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος συνδυάζει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ισχυρότερα περιθώρια κερδοφορίας και ελκυστικότερη αποτίμηση σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες.

Υψηλότερη ανάπτυξη και κερδοφορία από τους ευρωπαϊκούς ομίλους

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρηματοοικονομική επίδοση της Alter Ego Media, η οποία, σύμφωνα με την TP ICAP, διαφοροποιείται σημαντικά από τους μεγαλύτερους εισηγμένους ευρωπαϊκούς ομίλους του κλάδου.

Τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 16% την περίοδο 2021-2025, ενώ για την περίοδο 2025-2028 ο οίκος προβλέπει μέση ετήσια ανάπτυξη 11%.

Παράλληλα, το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBIT) ενισχύθηκε από 3,8% το 2022 σε 20,8% το 2025, με την TP ICAP να εκτιμά ότι θα φτάσει στο 27,7% το 2028.

Η έκθεση συγκρίνει την Alter Ego Media με σημαντικούς ευρωπαϊκούς ομίλους, όπως οι TF1, M6, ITV, RTL Group, Atresmedia και ProSiebenSat.1, καταλήγοντας ότι η ελληνική εταιρεία εμφανίζει ένα από τα ισχυρότερα προφίλ ανάπτυξης και λειτουργικής κερδοφορίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ελκυστική αποτίμηση με discount 30%

Παρά τις ισχυρές επιδόσεις, η TP ICAP επισημαίνει ότι η μετοχή της Alter Ego Media διαπραγματεύεται με μέσο discount περίπου 30% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών εταιρειών.

Με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, ο δείκτης EV/EBIT διαμορφώνεται στις 7,4 φορές, επίπεδο που ο οίκος θεωρεί ιδιαίτερα ελκυστικό, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξης, την υψηλή κερδοφορία και την παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.

Η τιμή-στόχος των 8,30 ευρώ προκύπτει από τη μέθοδο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), η οποία, σύμφωνα με τους αναλυτές, αποτυπώνει καλύτερα τη δυνητική δημιουργία αξίας από τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό του Ομίλου.

Από τα παραδοσιακά ΜΜΕ σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα Media & Entertainment

Κεντρικό στοιχείο της επενδυτικής προσέγγισης της TP ICAP αποτελεί η στρατηγική μετάβαση της Alter Ego Media από έναν παραδοσιακό όμιλο μέσων ενημέρωσης σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα περιεχομένου, ψηφιακών υπηρεσιών και ψυχαγωγίας.

Ο οίκος αναγνωρίζει την επιτυχημένη αναδιάρθρωση και ανάπτυξη ιστορικών περιουσιακών στοιχείων, όπως το MEGA, «Το Βήμα» και «Τα Νέα», τα οποία αποτελούν πλέον τη βάση για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η εξαγορά των Newsit και Tlife ενίσχυσε την ηγετική παρουσία της Alter Ego Media στις ψηφιακές εκδόσεις, ενώ η είσοδος στο Live Entertainment, μέσω των Stages Network και More.gr, δημιουργεί έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης με σημαντικές προοπτικές κερδοφορίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι δραστηριότητες Live Entertainment θα μπορούσαν μελλοντικά να συνεισφέρουν έως και το 25% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και περιορίζοντας την εξάρτηση από την τηλεοπτική διαφήμιση.

Νέες ευκαιρίες από το περιεχόμενο και το streaming

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην αξιοποίηση της εκτεταμένης οπτικοακουστικής βιβλιοθήκης του MEGA, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες από 132.200 ώρες περιεχομένου.

Η TP ICAP θεωρεί ότι η περαιτέρω εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων περιεχομένου, μέσα από την τηλεόραση, τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις διεθνείς διανομές και τις υπηρεσίες streaming, μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετες πηγές εσόδων και κερδοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη σχεδιαζόμενη κοινή πλατφόρμα streaming με τον Όμιλο Antenna και τη Motor Oil, η οποία μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά τη θέση των ελληνικών ομίλων στην αγορά συνδρομητικού περιεχομένου.

Μάλιστα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συμμετοχή της Alter Ego Media στη νέα πλατφόρμα θα μπορούσε να προσθέσει αξία 0,30 έως 0,80 ευρώ ανά μετοχή, πέραν της βασικής αποτίμησης. Επιπλέον, εντοπίζουν δυνητικά πρόσθετα ετήσια λειτουργικά οφέλη έως 20 εκατ. ευρώ από εξοικονόμηση κόστους περιεχομένου και νέες συμφωνίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων, τα οποία επίσης δεν έχουν ενσωματωθεί στην τιμή-στόχο.

Πρόσθετη δυνητική αξία αναγνωρίζεται και στη συμμετοχή 13% που διαθέτει ο Όμιλος στη Digea.

Ισχυρές προοπτικές για την επόμενη τριετία

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της TP ICAP, τα έσοδα της Alter Ego Media αναμένεται να αυξηθούν από 140,1 εκατ. ευρώ το 2025 σε 173,7 εκατ. ευρώ το 2026 και 191,9 εκατ. ευρώ το 2028.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν από 29,2 εκατ. ευρώ το 2025 σε 37,2 εκατ. ευρώ το 2026 και 53,2 εκατ. ευρώ το 2028.

Η βελτίωση της κερδοφορίας αναμένεται να συνοδευτεί από σημαντική αύξηση των ελεύθερων ταμειακών ροών, οι οποίες προβλέπεται να φτάσουν τα 36,9 εκατ. ευρώ το 2028, από 7,5 εκατ. ευρώ το 2025.

Παράλληλα, η TP ICAP προβλέπει σταδιακή αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή, από 0,12 ευρώ για τη χρήση 2025 σε 0,22 ευρώ για τη χρήση 2028.

Η επόμενη ημέρα της Alter Ego Media

Το βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι η Alter Ego Media έχει ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό τη φάση αναδιάρθρωσης των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της και εισέρχεται σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, με βασικούς μοχλούς τις εξαγορές, την ψηφιακή επέκταση, το Live Entertainment και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του περιεχομένου της.

Η TP ICAP θεωρεί ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσει τόσο την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής διαφημιστικής αγοράς όσο και τις ευκαιρίες συγκέντρωσης ενός κατακερματισμένου κλάδου.

Με την τιμή-στόχο των 8,30 ευρώ, τη σύσταση «Αγορά» και τις πρόσθετες δυνατότητες δημιουργίας αξίας που δεν έχουν ενσωματωθεί στην αποτίμηση, η έκθεση αναδεικνύει την Alter Ego Media ως μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επενδυτική περίπτωση στον ευρωπαϊκό κλάδο Media & Entertainment.