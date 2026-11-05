Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Απώλειες στην σκιά της Wall Street

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Με απώλειες έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές σήμερα, με το άκρως αρνητικό κλίμα της Wall Street να επιβαρύνει τους δείκτες, ενώ η απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4%, πέρασε σε δεύτερο πλάνο.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,38% στις 654,87 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,43%, στις 10.782 μονάδες, ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 0,41%, στις 26.330 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,34%, στις 8.205 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, η μετοχή της Rheinmetall κατέγραψε βουτιά 16,14%, μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων του γερμανικού αμυντικού ομίλου για το 2026. Η εταιρεία επικαλέστηκε καθυστερήσεις σε στρατιωτικά συμβόλαια και παραδόσεις πυρομαχικών.

Η Τράπεζα της Αγγλίας

Στο μεταξύ, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) ανακοίνωσε την αύξηση του βασικού της επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4%, στην πρώτη αύξηση από τον Αύγουστο του 2023. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας, οκτώ από τα εννέα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (MPC) ψήφισαν υπέρ της αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ ένα μέλος τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης αύξησης, κατά 50 μονάδες βάσης, στο 4,25%.

Επίσης, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην αξιολόγηση των οικονομικών εξελίξεων ανέδειξε σήμερα η πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ, επισημαίνοντας ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας, από τη μία πλευρά, και η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, από την άλλη, καθιστούν πιο σύνθετη την αποτίμηση της συγκυρίας. Όπως σημείωσε, η ΕΚΤ οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο πληθωρισμός να ξεφύγει από τον έλεγχο.

Ο πληθωρισμός χονδρικής στην ευρωζώνη

Την ίδια ώρα, σημαντική επιτάχυνση κατέγραψαν οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις ανησυχίες για τις πληθωριστικές πιέσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 2,5% σε μηνιαία βάση στην Ευρωζώνη και κατά 2,6% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ετήσια βάση, η άνοδος διαμορφώθηκε σε 11,1% στην Ευρωζώνη και 10,9% στην ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές της ενέργειας στην Ευρωζώνη σημείωσαν άλμα 30,8%, ενώ οι τιμές των ενδιάμεσων αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1%, των διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 3,4% και των κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 2,7%. Αντίθετα, οι τιμές παραγωγού των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών υποχώρησαν κατά 0,6%.

Την ίδια ώρα, ισχυρή αύξηση κατέγραψαν οι νέες βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία τον Σεπτέμβριο, ενισχύοντας τις ενδείξεις ανάκαμψης της μεταποιητικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία Destatis, οι νέες παραγγελίες, εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένες, αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με τον Αύγουστο. Σε ετήσια βάση, η άνοδος διαμορφώθηκε στο 3,3%.

Αντίθετη ήταν η εικόνα στη Γαλλία, όπου η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, μετά τη μείωση κατά 0,4% που είχε καταγραφεί τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής στατιστικής υπηρεσίας INSEE. Στον αντίποδα, η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,5%, έπειτα από άνοδο 0,3% τον προηγούμενο μήνα.